Bankamatik sevgililere maaş torpili: Belediye binasından içeriye girmemişler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında işlem başlatıldı. Yalım’ın, Ankara’daki bir otelde 21 yaşındaki sevgilisiyle birlikte bulunduğu öğrenildi. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgiler ise dikkat çekti. İddiaya göre Yalım’ın iki farklı sevgilisini belediyede yüksek maaşlarla işe aldığı, ancak bu kişilerin fiilen çalışmadığı belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla işlem başlatıldı.
Uşak, Ankara ve Kocaeli'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, Yalım'ın da dahil olduğu toplam 12 kişi gözaltına alındı.
EĞLENCE MEKANLARININ FATURASI BELEDİYE BÜTÇESİNDEN ÖDENDİ
Uşak Belediyesi'nin şirket ihalelerinde mükerrer faturalandırma yaptığı ve oluşan farkı da rüşvet olarak aldığı iddia edilirken, kurulacak yeni işletmelerde ise Yalım'ın aile fertlerine şirketten ortaklık verilmesi gerektiği aksi halde ihalenin verilmeyeceği yönünde baskı oluşturulduğu tespit edildi. Öte yandan belediye başkanı, yardımcıları ve belediyedeki üst düzey yöneticilerin eğlence mekânlarına gittikleri, buradaki harcamaların da yemek faturası üzerinden belediye bütçesinden ödendiği belirlendi.
UŞAKSPOR'A YARDIM ADI ALTINDA PARA TOPLAMIŞ
Özkan Yalım'ın kendisine ait Yalım Garden'de çalışanları belediye kadrosunda gösterdiği ve sigortalarını belediye üzerinden ödediği belirlendi. Ayrıca AVM sahibi ve iş insanı E.A.'dan belediye adına 10 araç talep eden rüşvetçi başkan, en fazla 3 araç alabileceğini öğrenince mevzuata aykırı diyerek AVM'yi mühürletti, 65 milyon lira da ceza kestirdi.
Yapılan incelemede, belediye başkan yardımcılarının Uşakspor Kulübü'ne yardım/bağış adı altında para topladıkları ve bu paraları da Yalım'ın makamına getirilerek özel kalem müdürüne teslim ettikleri belirlendi. Uşak Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz'ın, Ocak 2025'te 'bağış' adı altında rüşvet paralarını topladığı Uşakspor Kulübü'nün başkanı olduğu ortaya çıktı. Aynı yıl haziran ayında görevini devreden Kurnaz'ın kulüp başkanlığına, belediye başkanının takdiri ile getirildiğini söylediği açıklama ise yeniden akıllara geldi.
YÜKSEK MAAŞLARLA BELEDİYEDE KADRO
Sabah'tan Deniz Yusufoğlu ve Emir Somer'in haberine göre Özkan Yalım'ın rüşvet paraları sayesinde elde ettiği malları operasyonda el konulma kaygısıyla 2025 yılında şoförü Cihan Aras'a devrettiği ortaya çıktı. Ayrıca evli ve 3 çocuk babası olan Yalım'ın 2 sevgilisi olduğu öğrenilirken A.A. isimli kadının 2024'te yüksek maaşlı kadroda belediyede işe aldığı ancak fiilen görev yapmadığı, S.A.'nın da belediye personeli olduğu tespit edildi. Savcılık ilgili kişiler arasında yoğun iletişim trafiği ve ilgili tarihlere ilişkin ortak baz kayıtlarının bulunduğunu belirledi.
MASAK RAPORLARINDA TESPİT EDİLDİ
MASAK raporlarında ise şüphelilerin hesaplarında kaynağı tespit edilemeyen yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu saptandı. Gerçekleşen finansal işlemlerin mali ve mesleki profili arasında uyumsuzluk bulunduğu değerlendirilmesi yapıldı. Dün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda Özkan Yalım, Ankara'daki bir otelde 21 yaşındaki sevgilisi S.A. ile birlikte yakalandı. Otel kaydı olmayan genç kadın talimat üzerine gözaltına alındı.