MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter görevinden istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yönter, kararını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa kararını duyuran Yönter'in, bu açıklama öncesinde yaptığı sert ifadeler içeren paylaşımı dikkat çekti.

Yönter, istifa açıklamasında "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim" ifadelerini kullandı. İstifa öncesi paylaşımında ise parti içinde "ajan" vurgusu yaparak sert sözler sarf eden Yönter'in mesajı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.