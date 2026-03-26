Fikret Orman hakkında skandal itiraf: "Yanımda kokain kullandı"

Fikret Orman hakkında skandal itiraf: "Yanımda kokain kullandı"

Ünlülere yönelik yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Aralarında cemiyet hayatının tanınmış isimlerinin de bulunduğu dosyada, Fikret Orman hakkında ortaya atılan iddialar gündeme damga vurdu. Adli kontrolle serbest bırakılan Orman’a ilişkin tanık ifadesi, soruşturmada yeni bir aşamaya geçilmesine yol açtı.

Ünlülere yönelik 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan 16 şüpheliden aralarında eski Beşiktaş Başkanı ve iş insanı Fikret Orman ile eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran'ında bulunduğu 14 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü isimler saç ve kan örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi. (İHA)

6 İSME YURT DIŞI YASAĞI KARARI

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında; Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan ve Güzide Duran hakkında yurt dışı çıkış yasağı, Ferhat Aydın, Mustafa Berhan Perinçekli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Ünlülere uyuşturucu operasyonu!Ünlülere uyuşturucu operasyonu!ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU!

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan; Koray Serenli, Mustafa Tari, Onur Talay ve Sezgin Köysüren tutuklandı. Lütfiye Tuğçe Özbudak Kılıçarslan hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturma kapsamında yargıdan peş peşe hamleler geldi. Dosya kapsamında Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan ve Güzide Duran hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilirken; Ferhat Aydın ve Mustafa Berhan Perinçekli hakkında ise ev hapsi kararı uygun görüldü. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu kararların ardından, savcılık sorgusundaki o çarpıcı ifadelerin detayları gün yüzüne çıktı.

Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Fikret Orman (Arşiv)

"YANIMDA KOKAİN KULLANDI"

Soruşturma dosyasında yer alan ve tanık olarak ifade veren A.A. isimli kadının beyanları, Fikret Orman üzerindeki şüpheleri artırdı. Nişantaşı'ndaki bir evde buluştuklarını belirten A.A., "Fikret Orman isimli kişi ile Gülşah Rojin Demir aracılığıyla tanıştım. Eve gittiğimde Gülşah Rojin Demir, Fikret Orman, Fatma Ergün ve isimlerini hatırlayamadığım iki kız daha vardı. Fikret Orman yanımda kokain maddesi kullandı" ifadelerini kullandı.

Tanık ayrıca, Orman'ın gizliliğe büyük önem verdiğini vurgulayarak, "Fikret Orman bu ilişkimizde telefon kullanmamızı yasaklamıştı" şeklinde konuştu.

UYUŞTURUCU PARTİSİNDE BAYGINLIK REZALETİ

İfadelerde sadece uyuşturucu kullanımı değil, sonrasında yaşanan korku dolu anlar da yer aldı. Tanık A.A., uyuşturucunun dozu kaçınca yaşananları, "Bu ilişkimizden sonra Fatma Ergün, Fikret Orman'ın kullandığı uyuşturucu maddeden fazla içtiği için bayıldı. Buzdolabının önündeki su kolileri tarafında Fatma Ergün'ün bayıldığını gördük. Gülşah Rojin Demir kendisine müdahalede bulundu" sözleriyle aktardı. Yaşanan skandalın ardından Orman'ın tavrını da eleştiren tanık, "Bu yaşadıklarımız esnasında Fikret Orman'ın cinsel ilişkisi bittiği için evden ayrılmıştı" dedi.

Fikret Orman ve Güzide Duran (Arşiv)

FİKRET ORMAN İDDİALARI REDDETTİ: "HİÇBİRİNİ TANIMIYORUM"

Hakkındaki bu ağır suçlamalar karşısında sessizliğini bozan Fikret Orman ise savcılık ifadesinde tüm iddiaları kesin bir dille yalanladı. Suçlamaların asılsız olduğunu savunan Orman, "İfadede geçen isimlerin hiçbirini tanımıyorum. Anlatıldığı gibi bir olay kesinlikle yaşanmamıştır" diyerek kendisini savundu.

Fikret Orman, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu'nda verdiği ifadede hakkında ortaya atılan uyuşturucu iddialarını kesin bir dille reddetti.

Orman, "Hayatım boyunca sağlıklı yaşama önem verdim, hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Adli Tıp Kurumu'nda saç, kan ve idrar örneği verdim, sonuçların negatif çıkacağından eminim" dedi.

"ACARKENT'TE HİÇ EVİM OLMADI"

Dosyada yer alan bir tanığın, Acarkent'teki evde uyuşturucu kullanıldığı yönündeki beyanına karşılık Orman, "Hayatımın hiçbir döneminde Acarkent'te evim olmadı. Yaklaşık 30 yıldır aynı adreste oturuyorum. Bu bile ifadenin hayal ürünü olduğunu gösterir" ifadelerini kullandı. İfadesinde adı geçen Onur Yükçü ve G.C. isimli kişileri tanımadığını söyledi.

Fikret Orman

"İSMİ GEÇEN KİŞİLERİ İLK KEZ BURADA DUYDUM"

Başka bir tanığın Nişantaşı'nda geçtiği iddia edilen buluşmaya ilişkin anlatımlarını da reddeden Orman, Gülşah Rojin Demir dahil dosyada adı geçen kişilerin hiçbirini tanımadığını, hayatında bu kişilerle herhangi bir telefon irtibatı bulunmadığını belirtti. "Anlatıldığı gibi bir olay kesinlikle yaşanmadı" dedi.

"BANA İTİBAR SUİKASTI YAPILIYOR"

Fikret Orman, hakkındaki beyanların tamamen gerçek dışı olduğunu savunarak, "Bu ifadelerin hayal ürünü olduğunu düşünüyorum. Bana bu şekilde itibar suikasti yapılıyor" ifadelerini kullandı. İfade veren kişilerin kendi menfaatleri doğrultusunda hareket etmiş olabileceğini öne sürdü.

"TELEFONUMU VE ŞİFREMİ KENDİ RIZAMLA VERDİM"

Gözaltı sürecinde polise yardımcı olduğunu söyleyen Orman, telefonunu ve şifresini kendi rızasıyla teslim ettiğini belirterek, "Kimseden saklayacak ahlaka veya hukuka aykırı hiçbir durumum yok" dedi.

AVUKATLARINDAN SERBEST BIRAKILMA TALEBİ

Orman'ın avukatları ise dosyada somut delil bulunmadığını, isnatların soyut beyanlara dayandığını savunarak herhangi bir adli kontrol uygulanmadan serbest bırakılmasını talep etti

