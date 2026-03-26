Fikret Orman hakkında skandal itiraf: "Yanımda kokain kullandı"

Ünlülere yönelik 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan 16 şüpheliden aralarında eski Beşiktaş Başkanı ve iş insanı Fikret Orman ile eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran'ında bulunduğu 14 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında yargıdan peş peşe hamleler geldi. Dosya kapsamında Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan ve Güzide Duran hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilirken; Ferhat Aydın ve Mustafa Berhan Perinçekli hakkında ise ev hapsi kararı uygun görüldü. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu kararların ardından, savcılık sorgusundaki o çarpıcı ifadelerin detayları gün yüzüne çıktı.

Öte yandan; Koray Serenli, Mustafa Tari, Onur Talay ve Sezgin Köysüren tutuklandı. Lütfiye Tuğçe Özbudak Kılıçarslan hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Fikret Orman (Arşiv)

"YANIMDA KOKAİN KULLANDI"

Soruşturma dosyasında yer alan ve tanık olarak ifade veren A.A. isimli kadının beyanları, Fikret Orman üzerindeki şüpheleri artırdı. Nişantaşı'ndaki bir evde buluştuklarını belirten A.A., "Fikret Orman isimli kişi ile Gülşah Rojin Demir aracılığıyla tanıştım. Eve gittiğimde Gülşah Rojin Demir, Fikret Orman, Fatma Ergün ve isimlerini hatırlayamadığım iki kız daha vardı. Fikret Orman yanımda kokain maddesi kullandı" ifadelerini kullandı.

Tanık ayrıca, Orman'ın gizliliğe büyük önem verdiğini vurgulayarak, "Fikret Orman bu ilişkimizde telefon kullanmamızı yasaklamıştı" şeklinde konuştu.

UYUŞTURUCU PARTİSİNDE BAYGINLIK REZALETİ

İfadelerde sadece uyuşturucu kullanımı değil, sonrasında yaşanan korku dolu anlar da yer aldı. Tanık A.A., uyuşturucunun dozu kaçınca yaşananları, "Bu ilişkimizden sonra Fatma Ergün, Fikret Orman'ın kullandığı uyuşturucu maddeden fazla içtiği için bayıldı. Buzdolabının önündeki su kolileri tarafında Fatma Ergün'ün bayıldığını gördük. Gülşah Rojin Demir kendisine müdahalede bulundu" sözleriyle aktardı. Yaşanan skandalın ardından Orman'ın tavrını da eleştiren tanık, "Bu yaşadıklarımız esnasında Fikret Orman'ın cinsel ilişkisi bittiği için evden ayrılmıştı" dedi.