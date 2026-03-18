İBB’deki skandal anlaşmanın kirli yüzü: Trafik verileriyle milli güvenlik tehdidi

İSTANBUL'UN TÜM VERİLERİ ABD'DE 16 milyonluk İstanbul'un trafik kameraları, plaka tanıma sistemleri ve ulaşım verilerinin yabancı bir teknoloji altyapısı üzerinden analiz edilmesi Türkiye açısından ciddi bir güvenlik tartışmasını beraberinde getirdi. Bu sistemler üzerinden şehirdeki araç hareketleri, plaka verileri ve toplu taşıma kullanımına ilişkin geniş kapsamlı veriler toplanabiliyor. Bir kişinin hangi saatlerde evden çıktığı, hangi güzergâhları kullandığı, hangi metro istasyonlarını tercih ettiği ve şehir içinde hangi bölgelerde bulunduğu gibi veriler bu tür sistemler üzerinden analiz edilebiliyor.

"VERİ NAMUSTUR"

İran'a yönelik yürütülen askeri ve dijital müdahalelerin bir benzerinin İstanbul verileri üzerinden kurgulanması, "veri namustur" ilkesinin önemini bir kez daha hatırlattı. Stratejik ulaşım ağlarının yabancı yazılımlara emanet edilmesinin yarattığı siber zafiyet, savunma sanayii ve devlet güvenliği için bir numaralı tehdit unsuru olarak kayıtlara geçti. İstanbul'un dijital verilerinin Türkiye'de kalması ve siber saldırılara karşı yerli altyapıyla korunması gerektiği bir kez daha anlaşıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Anna Ukolova, siber istihbaratın ulaştığı boyutu Rus RBC radyosunda itiraf etti. Ukolova, Rus yetkililerin savaşta İsrail karşıtı bir tutum sergilemeleri halinde öldürülecekleri tehdidinde bulundu. Ukolova, Rusya'daki tüm web kameralarını kontrol ettiklerini ve Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil istedikleri herkesi kolayca vurabileceklerini öne sürdü. Bu taktiğin İranlı liderleri ortadan kaldırmak için de halihazırda kullanıldığını belirten Ukolova, siber müdahalenin bir suikast silahına dönüştüğünü tescilledi.

Ünlü Rus stratejist Alexander Dugin ise bu tehditleri sosyal medya hesabından paylaşarak durumun ciddiyetini ortaya koydu. ADIM ADIM İZLENİYORUZ Verilerin sadece trafik akışı değil, aynı zamanda kişilerin günlük yaşam rutinlerini de ifşa ettiği belirlendi. Özellikle savunma sanayiinde görev yapan mühendislerin, askerlerin ve istihbaratçıların evden çıkış saatleri, kullandıkları güzergâhlar ve mola verdikleri noktalar dijital birer hedef haline getirildi. İstanbul'un ulaşım altyapısı üzerinden toplanan bu hassas bilgilerin, yabancı istihbarat servisleri için "nokta operasyon" zemini hazırladığı ortaya atılan tehditlerle bir kez daha gün yüzüne çıktı.

İSTANBULLUNUN VERİSİ İSRAİL'E AKTARILDI İBB'nin 'İstanbul Senin' uygulamasında yer alan vatandaşların kişisel verilerinin de İsrail merkezli bir yazılım firmasının sunucularında tutulduğu ve bu firmaya aktarıldığı ortaya çıkmıştı. AppsFlyer adlı İsrail merkezli bir takip kodunun, 4.7 milyon İstanbullunun verilerini yurtdışına aktardığı iddia edilmiş bu aktarım sayesinde kullanıcıların kimlik bilgileri, konum verileri ve uygulama üzerindeki aktiviteleri de İsrailli firmanın sunucularında toplandığı öne sürülmüştü.