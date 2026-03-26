Haberler Gündem Haberleri Bakan Uraloğlu duyurdu: Orta Doğu'ya uçuşlar 31 Mart’a kadar durduruldu

Bakan Uraloğlu duyurdu: Orta Doğu'ya uçuşlar 31 Mart’a kadar durduruldu

Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 15:44 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Orta Doğu’da hava sahaları peş peşe kapanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Suriye’nin Halep hariç tamamı; Irak, İran ve İsrail hava sahaları tamamen kapalı. Yine BAE kontrollü olarak; Katar, Kuveyt ve Bahreyn aynı şekilde kapalı durumdadır. Dört taşıyıcımızın aldıkları karar doğrultusunda ise 31 Mart’a kadar kapalı havalimanlarına uçuş sağlanmayacaktır." dedi.