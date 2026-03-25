Aleyna Kalaycıoğlu ve annesine şok suçlama! Vahap Canbay adliyede harekete geçti

İstanbul Ümraniye’de genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırı Türkiye gündemine damga vurdu. Aralarında Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan’ın da bulunduğu 7 kişinin tutuklandığı olayda yeni görüntüler ortaya çıkarken, rapçi Vahap Canbay eski sevgilisi Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkında savcılığa giderek dikkat çeken suçlamalarda bulundu.

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti.

Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Kurşunların hedefi olan futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R., H.C.A., M.K., E.T. tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CANBAY, SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Olayın ardından sanıkların alınan ifadelerinin ve güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkında 'İftira' ve 'Hakaret' iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI!

Saat 22.57 sıralarında sokağa giren araçların farları kameraya yansıyor. Sokak sakin, park halindeki araçlar sabit. Kısa süre içinde karanlık renkli bir araç hedef noktaya yanaşıyor. Hemen arkasından ikinci bir aracın daha aynı noktaya geldiği görülüyor. Bu geliş, olayın tek başına değil, birlikte hareket eden kişiler tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor.

OLAY ANINDA NELER YAŞANDI

Araç durur durmaz Alattin Kadayıfçıoğlu'nun kapıyı açarak indiği görülüyor. Kameraya yansıyan karelerde Kadayıfçıoğlu'nun elini beline götürdüğü dikkat çekiyor. Bu sırada hemen arkasından Aleyna Kalaycıoğlu'nun da araçtan indiği ve aynı yöne doğru ilerlediği görülüyor.

Kadayıfçıoğlu'nun ağır ve kararlı adımlarla park halindeki araca yönelmesi, saldırının gelişigüzel değil, hedef gözetilerek gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor.

Görüntülerde Alattin Kadayıfçıoğlu'nun birkaç adım arkasından ilerleyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun, olay anına kadar şüphelinin hemen yanında bulunduğu görülüyor. İkilinin birlikte hareket etmesi, olayın koordineli bir şekilde gerçekleştiğine işaret ediyor.

TARTIŞMA VE SİLAH SESLERİ

Saat 22.57.46'ya gelindiğinde tarafların karşı karşıya geldiği görülüyor. Kısa süreli bir tartışmanın ardından Alattin Kadayıfçıoğlu silahını çıkararak ateş ediyor. Bu sırada Kubilay Kundakçı'nın kurşunların hedefi olduğu ve yere yığıldığı anlar kameraya yansıyor.

Silah sesleriyle birlikte sokakta panik başlıyor. Çevrede bulunan kişilerin sağa sola kaçtığı görülüyor.

Görüntülerde Alattin Kadayıfçıoğlu'nun ateş ettikten hemen sonra hızla geri çekildiği ve geldiği araca yöneldiği görülüyor. Aynı şekilde Aleyna Kalaycıoğlu'nun da olay yerinden uzaklaşmak üzere hareket ettiği dikkat çekiyor.

SANİYELER İÇİNDE KAÇTILAR

Saat 22.57.51 ve sonrasında şüphelilerin hızla araçlara binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Kaçışın planlı olduğu, şüphelilerin vakit kaybetmeden bölgeden ayrılmasıyla net şekilde ortaya çıkıyor.