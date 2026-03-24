İstanbul'da FETÖ ve PKK'ya ağır darbe! 63 gözaltı

Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 10:11 ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, aralarında 7 kamu çalışanının da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan nevruz etkinliklerinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen 38 şüpheli de gözaltına alındı.