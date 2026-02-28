Bolu Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: Tanju Özcan ve 13 kişi gözaltında
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte 13 kişi irtikap suçlamasıyla gözaltına alındı. A Haber Muhabiri Yusuf Gül'ün aktardığı bilgiye göre gözaltına alınan isimler arasında İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Şirket Müdürü Ali Sarıyıldız, Eski şirket müdürü Ergün Temel de bulunuyor.
Bolu'da sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte belediyenin üst düzey yöneticileri "rüşvet" ve "irtikap" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda isim emniyete götürüldü.
KİMLER GÖZALTINDA?
Operasyonun sadece belediye başkanıyla sınırlı kalmadığını belirten A Haber Muhabiri Yusuf Gül, "Sadece Bolu Belediye Başkanı değil, aynı zamanda İdari ve Mali Hizmetler Müdürü olan Naim Ayhan da gözaltına alındı. Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can da gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.
KRİTİK İSİMLER LİSTEDE
Gözaltına alınan diğer belediye iştiraki yöneticilerine dikkat çeken Yusuf Gül, "Ali Sarıyıldız isimli şirket müdürü ile eski şirket müdürü Ergün Temel de gözaltına alınan isimler arasında karşımıza çıkıyor. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyon kapsamında bu isimlerin tamamı jandarma tarafından gözaltına alındı" sözleriyle operasyonun kapsamını aktardı.
RÜŞVET VE İRTİKAP SUÇLAMASI
Soruşturmanın içeriğine dair detayları paylaşan Yusuf Gül, "Bu isimler irtikap ve rüşvet almak suçlamasıyla şu anda değerlendiriliyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak rüşvet almak suçlamasıyla bu kişilerin gözaltına alındığı bilgisi paylaşılıyor. Olayla ilgili soruşturma derinleşerek devam ediyor" şeklinde konuştu.
ÖZCAN'DAN SOSYAL MEDYADA İLK MESAJ
Tanju Özcan'ın gözaltına alınma sürecini anlatan Yusuf Gül, "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan jandarma tarafından evinde gözaltına alındı. Tanju Özcan da sosyal medya hesaplarından 'gözaltına alındım' şeklinde bir ifade paylaştı. İlerleyen saatlerde daha detaylı bilgilerin ortaya çıkmasını bekliyoruz" diyerek son gelişmeleri aktardı.