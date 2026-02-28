Bolu Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: Tanju Özcan ve 13 kişi gözaltında

Bolu'da sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte belediyenin üst düzey yöneticileri "rüşvet" ve "irtikap" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda isim emniyete götürüldü.

KİMLER GÖZALTINDA?

Operasyonun sadece belediye başkanıyla sınırlı kalmadığını belirten A Haber Muhabiri Yusuf Gül, "Sadece Bolu Belediye Başkanı değil, aynı zamanda İdari ve Mali Hizmetler Müdürü olan Naim Ayhan da gözaltına alındı. Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can da gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

KRİTİK İSİMLER LİSTEDE

Gözaltına alınan diğer belediye iştiraki yöneticilerine dikkat çeken Yusuf Gül, "Ali Sarıyıldız isimli şirket müdürü ile eski şirket müdürü Ergün Temel de gözaltına alınan isimler arasında karşımıza çıkıyor. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyon kapsamında bu isimlerin tamamı jandarma tarafından gözaltına alındı" sözleriyle operasyonun kapsamını aktardı.