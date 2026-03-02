CANLI YAYIN

CHP’li Bolu Belediyesi’ne ‘İrtikap’ soruşturması! Tanju Özcan tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
CHP’li Bolu Belediyesi’ne ‘İrtikap’ soruşturması! Tanju Özcan tutuklandı

Bolu Belediyesi’ne yönelik irtikap soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından Tanju Özcan, Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve Meclis Üyesi Ali Sarıyıldız tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi. Mahkeme, Tanju Özcan ve Süleyman Can’ın tutuklanmasına karar verdi. Öte yandan, Özcan’ın savcılık ifadesi ortaya çıkarken, sevk yazısı ve tutuklama dosyalarına ahaber.com.tr ulaştı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamu görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kendisine ya da başkasına haksız menfaat sağlamaya zorlaması olarak tanımlanan irtikap suçu kapsamında operasyon başlatıldı.

13 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN DÜZENLENDİ

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 28 Şubat sabahında 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

BELEDİYE ÇALIŞANLARI DA GÖZALTINDA

Gözaltına alına isimler arasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin, Belediye Meclis Üyesi Buse Özkan, Belediye Meclis Üyesi Cahit Görüş, İmar Müdürü Sinan Pekcan, İmar çalışanı Yasin Bargaç, İtfaiye Müdürü (eski İnsan Kaynakları Müdürü) Mehmet Ağan, Zabıta eski müdürü Hakan Yılmaz, Yazı İşleri eski müdürü Tahsin Arslan, eski Belediye Meclis Üyesi ve eski Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel yer aldı.

İFADE İŞLEMİ 2 GÜN SÜRDÜ

Bolu İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 2 gün süren ifade işlemleri tamamlandı. 13 kişi sabahın erken saatlerinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Jandarma araçlarıyla getirilen 13 kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından bugün mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

TUTUKLAMA TALEBİ

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonunda gözaltına alınan Belediye Başkanı Tanju Özcan, Başkan Yardımcısı S.C. ve BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı A.S. tutuklama, diğer 10 zanlı adli kontrol tedbiri istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 13 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye getirilen şüpheliler, arka giriş kapısından adliye binasına alındı.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Özcan, S.C. ve A.S. tutuklanmaları, diğer 10 kişi ise adli kontrol tedbiriyle salıverilmeleri talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TANJU ÖZCAN'IN SEVK YAZISI AHABER.COM.TR'DE

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan sevk yazısında dikkat çeken iddialara yer verildi.

Soruşturma dosyasına göre, Bolu Bel Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye gelir sağlamak amacıyla belediye tarafından Bolu'da faaliyet gösteren zincir marketlerle reklam sözleşmesi yapılmak istendi. Bu kapsamda Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın bazı market sorumluları ile görüştüğü, ancak görüşmelerden olumlu sonuç alınamaması üzerine Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın market temsilcilerini toplantıya davet ettiği belirtildi.

Toplantıda Tanju Özcan'ın market yetkililerinden Bolu Bel ile reklam sözleşmesi imzalamalarını talep ettiği, olumsuz yanıt verilmesi üzerine ise "Bu bedeli alacağız, ya seve seve vereceksiniz ya da … vereceksiniz" şeklinde ifadeler kullandığı iddia edildi. Market temsilcilerine düşünmeleri için süre verildiği ve toplantının bu şekilde sona erdiği aktarıldı.

Sevk yazısında, toplantının ardından belediye zabıta ekiplerince kentte faaliyet gösteren marketlere yönelik denetimlerin başlatıldığı kaydedildi. Denetimler sırasında Belediye Meclis Üyesi Ali Sarıyıldız'ın market yetkilileriyle görüşerek sözleşme sürecini takip ettiği ve imza konusunda ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü.

Dosyada yer alan bilgilere göre; BİM'e ait 32, A101'e ait 44, ŞOK'a ait 26 ve Carrefoursa'ya ait 5 markette belirli tarihler arasında denetimler gerçekleştirildi. Denetimler sonrasında BİM, Carrefoursa, Nuhmar/IN ve Avantaj marketlerin reklam sözleşmesini kabul ettiği; A101 ve ŞOK'un ise sözleşme imzalamadığı belirtildi.

Bunun üzerine ikinci denetimlerin yalnızca sözleşme imzalamayan A101 ve ŞOK marketlere yönelik yapıldığı, bu denetimler sonucunda bazı iş yerlerine idari para cezası uygulandığı ve beş gün süreyle ticaretten men kararı verildiği ifade edildi.

Savcılık sevk yazısında, belediyenin kanuni denetim yetkisini hukuka aykırı bir amaç doğrultusunda kullanarak marketleri baskı altına almak suretiyle reklam sözleşmesi imzalamaya zorladığı iddiasına yer verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunduğunu, delillerin henüz tam olarak toplanmadığını ve şüphelilerin görev ve nüfuzları nedeniyle delilleri karartma ihtimallerinin olduğunu belirterek, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100 ve devamı maddeleri uyarınca ayrı ayrı tutuklanmalarını talep etti.

ÖZCAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Tanju Özcan, ifadesinde Bolsev'in herhangi bir kademesinde görevli olmadığını belirterek, "Bolu'yu Seviyorum Vakfı benim başkanlığını yaptığım, mahkeme kararı ile kurulmuş bir vakıftır. Bolu'yu Seviyorum Eğitim Ticaret A.Ş. bu vakfın iştirakidir. Bu anonim şirketinin yönetim kurulu başkanı ben değilim. Bolu Bel A.Ş. ise bunlardan farklı olup yüzde 100'ü belediyeye ait olan bir şirkettir. Ben bu şirketin de herhangi bir kademesinde görevli değilim. Vakıf kurmamızın amacı Bolu ilindeki fakir ailelere, öğrencilere ve engelli vatandaşlara ve yatalak hastalara yardım yapma amacıydı. Nihai amacı ise büyük bir huzur evi yapmak idi. Vakfı kurma kararımızdan sonra ben Bolu Belediye başkanı olarak birçok yerde bu vakfa yardım yapılabileceğini söyledim. Bilboardlar aracılığı ile halka da çağrıda bulundum. Bolu'nun ileri gelenlerinden, maddi olarak kazancı yüksek olan şirketlerden, hayırsever olduğunu bildiğimiz kişilerden bu vakfa yardımda bulunmalarını istedim. Bunların dışında Bolu ilinde faaliyet gösteren bankalara da marketlere de bu şekilde yardım edebileceklerini söyledim. Yapıldığı iddia edilen toplantıda yine vakfa yardım toplamak amacıyla yapılmış bir toplantıdır. Bu toplantıya Bolu içinde faaliyet gösteren bazı marketlerin temsilcileri katıldılar. Toplantıda da vakıf kurulduğunu, bu vakfın öğrencilere, yaşlılara, engellilere yardım yapacağını söyledim ve vakfa bağışta bulunup bulunamayacaklarını sordum. Özellikle büyük market yetkilileri doğrudan bağış yapamayacaklarını, ancak reklam vermek için ciddi bütçelerinin olduğunu, bu parayı reklam vermek suretiyle verebileceklerini söylediler. Toplantı günü kesinlikle reklam sözleşmesine ilişkin bir teklif metni ve mektubu verilmedi. Söylediğim gibi reklam konusu büyük market yetkililerin bunu bize söylemesi üzerine açıldı. Dolayısıyla daha önceden reklam verme hususunda hazırlanmamız ve reklam teklifi verme planlamamız olmadı" dedi.

Özcan, sonradan verilen ifadelerin kendisine karşı olan husumet nedeniyle olduğunu düşündüğünü belirterek, "Geçen sene meydana gelen Kartalkaya yangını olayından sonra başsavcılığın belediyeye karşı olan tutumu nedeniyle ben kendisini bizzat HSK'ya şikayet etmiştim. Bundan dolayı husumet olduğunu düşünüyorum. Toplantı sonrasında market sorumlularının reklam vermek suretiyle yardım etmek istediklerini belirtmeleri üzerine Bolu Bel A.Ş olarak reklam teklifi düzenlenip market yetkililerine gönderildiğini biliyorum. Şunu da belirtmek isterim ki ilk zamanlar Bolu Bel A.Ş bilboardları kiralamak suretiyle reklam sözleşmesi yapıyordu. Daha sonra Bolu Bel A.Ş yasal prosedür çerçevesinde billboardları, Bolsev Eğitim ve Yardımlaşma Ticaret Anonim Şirketi kullanımına geçirildi. Daha sonraki yapılan reklam sözleşmeleri Bolsev Eğitim ve Yardımlaşma Ticaret ve Anonim Şirketi ile yapıldı. Bu şirkette Bolsev vakfının iştirakidir. İcbar yolu ile menfaat sağlamaya çalışacak olsam yazılı bir teklif mektubu sunmam. Mağdurlar da gerçekten icbar edilmiş olsalardı yapılan her işleme karşı dava açamazlardı. Ben yardım yapılması gerektiğinde açıkça yardım istediğimi zaten belirtirim. Hatta SMA hastası Rüzgar bebek ile ilgili şu an kampanyamız vardır. Onun içinde açıkça yardım istiyoruz. Ayrıca bunun dışında Boluspor'a, Bolu ilinde yapılan camilere, konserlere, fuarlara da yardımda bulunulması için hayırseverlerden ricacı oluyorum. Yani sadece kendi vakfımız için değil Bolu'nun yararına olan her şey için yardım talep ederim" ifadelerini kullandı.

TUTUKLANDI

Savcılıkta ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can 'İcbar suretiyle irtikap' suçlamasıyla tutuklanırken Bolsev Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız ev hapsi ile cezalandırıldı. 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLAMA DOSYASINDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Şüphelilerin, görevlerinden kaynaklanan nüfuzlarını kötüye kullanarak Bolu ilinde faaliyet gösteren marketlerin sorumlularını icbar ettikleri ve Bolu Bel A.Ş.'ye menfaat sağladıkları yönünde kuvvetli suç şüphesini gösteren deliller bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmaları talep edilmiştir.

Şüpheli Ali Sarıyıldız hakkında ise; belediyede kamu görevlisi olarak çalışmadığı, mağdurları aradığına dair beyanlar dışında somut delil bulunmadığı ve kamu görevlisi olmaması nedeniyle nüfuz kullanarak delilleri karartma şüphesinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle Ali Sarıyıldız'ın tutuklanması talebi reddedilmiş ve şüpheli, 4 ay süreyle CMK 109/3-j maddesi gereğince konutunu terk etmeme şartıyla adli kontrol altına alınmıştır.

ŞÜPHELİLER TANJU ÖZCAN VE SÜLEYMAN CAN HAKKINDA YAPILAN İNCELEMEDE;

  1. 02/12/2024 tarihinde faaliyete başlayan **Bolu Bel Sanayi ve Ticaret A.Ş.**nin 2023 itibarıyla reklam departmanının faaliyete başladığı,
  2. Bolu Belediyesi tarafından Bolu ilinde faaliyet gösteren marketlerle reklam sözleşmesi yapılmasının amaçlandığı,
  3. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın bazı market sorumlularıyla telefon görüşmeleri yaptığı, diğer sorumluların telefonlarını alarak yüz yüze görüşmelerde reklam sözleşmesi imzalanmasını talep ettiği,
  4. Olumsuz yanıt alınması üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından 24/05/2024 tarihinde Bolu Belediyesi'nde toplantı düzenlendiği, toplantıya BIM, Yeni Mağazacılık, ŞOK, Nuhmar, Carrefoursa ve Avantaj marketlerinin temsilcilerinin katıldığı,
  5. Toplantıda Tanju Özcan'ın Bolu Bel A.Ş.'nin reklam faaliyetini başlattığını belirterek marketlerden sözleşme imzalamalarını istediği, teklif zarflarının dağıtıldığı, bazı marketlerin teklifleri yüksek buldukları ve sözleşme yapmayı reddettikleri,
  6. Tanju Özcan'ın bu ret yanıtı üzerine katılımcılara "Biz bu bedeli alacağız, ya seve seve vereceksiniz, ya da…" ifadelerini kullandığı,
  7. Toplantı sonrası denetimlerin gerçekleştirildiği, reklam sözleşmesi imzalamayan marketlere faaliyetten men ve idari para cezası uygulandığı, bazı marketlerin zarar görmemek amacıyla sözleşme imzaladığı,
  8. Sözleşme imzalamayan A101 ve ŞOK marketlerinin ikinci denetimlerle cezalandırıldığı,
  9. İlk denetimlerde eksiklik tespit edilen BIM marketlerinin ikinci denetimde cezalandırılmadığı, ...belgelenmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

  1. 5237 sayılı TCK'nın 250. maddesinde düzenlenen irtikap suçunda, görevin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak bir kimseyi icbar etmek suçun unsuru olarak belirtilmiştir.
  2. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 30/03/2010 tarihli kararına göre, ihbar yoluyla mağdurun iradesini baskı altına almaya elverişli her türlü doğrudan veya dolaylı zorlayıcı hareket icbar kavramına dahildir.
  3. Dosya kapsamındaki beyanlar, denetim tutanakları ve idari yaptırım kararları uyumlu ve örtüşen şekilde olup kuvvetli suç şüphesini desteklemektedir.

Bu veriler ışığında, şüpheliler Tanju Özcan ve Süleyman Can'ın görevlerini kötüye kullanarak market sorumlularını icbarda bulundukları ve delilleri karartma şüphesinin bulunduğu anlaşılmıştır. Adli kontrol tedbirleri bu aşamada yetersiz kalacağından, şüphelilerin ayrı ayrı tutuklanmasına karar verilmiştir.

KARAR VE İŞLEMLER:

  1. Şüpheli Tanju Özcan ve Süleyman Can'ın ayrı ayrı tutuklanmasına,
  2. Şüpheliler hakkında yeteri kadar tutuklama müzekkeresi çıkartılmasına,
  3. Zabıt katipleri Cengiz Gönül ve Hatice Sınmaz'ın duruşma zabıtlarının çözümlenmesi için görevlendirilmesine,
  4. CMK 107/1 maddesi gereğince tutuklanmalarının bir yakınına veya belirlediği kişiye Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla gecikmeksizin bildirilmesine,
  5. CMK 107/2 maddesi uyarınca soruşturmanın amacını tehlikeye düşürmemek kaydıyla tutuklunun tutuklamayı bizzat bir yakınına veya belirlediği kişiye bildirmesine izin verilmesine,
  6. Soruşturma evrakının Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine,
  7. 5271 sayılı CMK'nın 101/5, 267 ve 268 maddeleri uyarınca, tefhimden itibaren iki hafta içinde Hakimliğe dilekçe veya tutanak verilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Bolu Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne itiraz yolunun açık tutulmasına,

...karar verilmiş ve karar şüphelilere açıkça okunup anlatılarak imza altına alınmıştır. Tutanağın bir sureti, tutuklu şüpheliye 5271 sayılı CMK 101/2 fıkrası gereğince verilmiştir

