Türkiye İran krizi için devrede! Bakan Fidan: Bölge ülkelerini ziyaret edeceğim

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile Ankara’da bir araya geldi. Bakan Fidan ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada bölgesel ve küresel meselelerde yakın işbirliği yapıldığını söyledi. İran gerilimine ilişkin Bakan Fidan uyarıda bulunarak "Savaş bölgesel güvenlik bakımından ciddi riskler getiriyor. Savaş her geçen gün yaygınlaşıyor. Türkiye olarak yayılmaması için çabalıyoruz" mesajını verdi. Fidan, Ortadoğu'da savaşın durdurulması için atılabilecek adımları görüşmek üzere yarından itibaren bölge ülkelerini ziyaret edeceğini söyledi