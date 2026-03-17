Türkiye İran krizi için devrede! Bakan Fidan: Bölge ülkelerini ziyaret edeceğim
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile Ankara’da bir araya geldi. Bakan Fidan ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada bölgesel ve küresel meselelerde yakın işbirliği yapıldığını söyledi. İran gerilimine ilişkin Bakan Fidan uyarıda bulunarak "Savaş bölgesel güvenlik bakımından ciddi riskler getiriyor. Savaş her geçen gün yaygınlaşıyor. Türkiye olarak yayılmaması için çabalıyoruz" mesajını verdi. Fidan, Ortadoğu'da savaşın durdurulması için atılabilecek adımları görüşmek üzere yarından itibaren bölge ülkelerini ziyaret edeceğini söyledi
Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
(Orta Doğu'da) Savaş durdurulmadığı takdirde, bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerde ve uluslararası düzende kalıcı hasarlara yol açma potansiyeline sahiptir.
Savaşın, Rusya-Ukrayna arasındaki barış gayretlerini sekteye uğratmamasını umuyoruz .(Rusya-Ukrayna) Müzakerelerin bir sonraki turunun en kısa sürece gerçekleşmesi için ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz.
Mescid-i Aksa'da ibadetin engellenmesi de kabul edilemez bir adımdır. Bu provokasyona karşı herkes tek ses olmalıdır
İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı kara harekatı sivil nüfus için şimdiden ağır sonuçlar doğurmaktadır. İsrail'in bu adımının işgale dönüşmesine izin verilmemelidirA
