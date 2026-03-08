Asrın yolsuzluğunda hesap vakti! İmamoğlu ve 402 şüpheli hakim karşısında
Yüzyılın vurgunu olarak nitelendirilen İBB davasında kritik gün yarın (9 Mart Pazartesi). 161 milyar liralık kamu zararının ortaya çıktığı ve 143 ayrı eylemde rüşvet ile yolsuzluğun yer aldığı dosyada, örgüt lideri eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıkacak. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, İmamoğlu için 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, milyarlık vurgunlar başta olmak üzere 142 ayrı dosya kapsamında hesap vermesi bekleniyor.
Yüzyılın vurgunu olan 161 milyarlık kamu zararının 143 eylemde rüşvet ve yolsuzlukların anlatıldığı İBB davasında gün hesap günü. 2 bin 352 yıla kadar hapsi istenen örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun milyarlık vurgununun, Emirgan'daki 3 villanın, emanetçileri Taç Döviz'de ele geçirilen paraların, Cebeci hafriyat paralarının yurtdışına kaçırılması dahil 142 eylem için hesap vermesi bekleniyor. 2 ay sürmesi beklenen dava yarın Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde (Silivri) bulunan 1'Nolu duruşma salonunda başlayacak.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 Kasım'da İBB yolsuzluk soruşturmasını tamamlayarak 105'i tutuklu, 7'si yakalamalı toplam 402 şüpheli hakkında 3 bin 806 sayfalık dev iddianame hazırladı. 161 milyarlık kamu zararı ile 143 eylemde rüşvet ve yolsuzluklar anlatıldı.
YOLSUZLUK SARMALI
İddianamede örgüt lideri olarak 142 eylemden sorumlu tutulan Ekrem İmamoğlu'nun "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delilerini gizleme", "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", Vergi Usul Kanunu, Orman Kanunu ve Maden Kanunu'na muhalefet suçlarından 2 bin 352 yıla kadar hapsi istendi.
İddianamede, İmamoğlu suç örgütünün CHP'li İBB ve ilçe belediyelerini saran yolsuzluk sarmalında "FETÖvari" bir yapılanma kurduğu ve istihbarata karşı koyma (İKK) yöntemleri kullandığı belirtildi. İmamoğlu'nun kurduğu çıkar amaçlı suç örgütüyle, mali nitelikli suçların işlenmesi yoluyla elde edilen sermayeyle maddi zenginleşmenin yanı sıra İmamoğlu'nun üyesi olduğu CHP'nin ele geçirilmesi ve sonrasında gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde örgüt liderinin aday gösterilmesi için fon oluşturulması amaçlandı.