Asrın yolsuzluğunda hesap vakti! İmamoğlu ve 402 şüpheli hakim karşısında

Taç Döviz (AA)

ÖRGÜTÜN 'EMANETÇİSİ' TAÇ DÖVİZ

İddianamede, kara para aklama soruşturmasında adı geçen Taç Döviz'in ise örgütün suç gelirleriyle elde ettiği paraların "emanetçisi" olduğu ortaya çıktı. Herhangi bir tabelası olmayan firmayla bağlantılı dükkâna yapılan operasyonda, kasalarda toplam 46 milyon 24 bin 895 lira, 47 milyon 814 bin 700 dolar, 52 milyon 118 bin 30 euro, 40 külçe altın ve 150 kilogram gümüş ele geçirildi. Ele geçirilenlerin, şirketin beyanlı ticari kayıtlarıyla hiçbir şekilde örtüşmediği, sadece yüzde 5'inin Taç Döviz'in üç yıllık işlem hacmini oluşturduğu MASAK raporuyla tespit edildi. Taç Döviz'in sahibi Atilla Durmaz'ın, İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ile "para kasaları" Adem Soytekin ve Hüseyin Köksal'ın şoförleri arasında yoğun bir iletişim trafiği saptandı. Geçtiğimiz şubat ayında ise İstanbul'da bir sitenin otoparkında, iki aracın bagajından 30 milyon dolar çalındı. Çalınan 30 milyon doların, İBB'nin rüşvet ve vurgun paralarının emanetçisi Taç Döviz'in tutuklu sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu Bilal Durmaz'a ait olduğu belirlendi.