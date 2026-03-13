Ağaç A.Ş.’de yolsuzluk depremi: 65 milyonluk lale ihalesi 148 milyona mı verildi?

İstanbul’da devam eden İBB davasının 4’üncü gününde Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat’ın mahkemede verdiği ifadeler gündeme damga vurdu. Polat, müteahhitlerden yüzde 15 rüşvet alındığını, 65 milyon TL’lik lale ihalesinin 148 milyon TL’ye verildiğini ve CHP milletvekili Gökhan Zeybek’in kendisine “sus payı” teklif ettiğini itiraf etti.

İstanbul'da görülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran İBB davasının dördüncü gününde Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat mahkemede dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İBB DAVASINDA KRİTİK İFADE

Polat, belediyeye bağlı şirketlerde yürütülen bazı ihalelerde müteahhitlerden yüzde 15 oranında rüşvet toplandığını iddia etti. Mahkemede verdiği ifadede, hem gözaltı öncesinde hem de cezaevinde kendisine susması için baskı yapıldığını öne sürdü.

Polat ayrıca gözaltına alınmasından bir gün önce aracına çarpıldığını ve darp edildiğini belirterek, bunun kendisini susturmaya yönelik bir girişim olduğunu iddia etti.

"SUS PAYI" İDDİASI: CEZAEVİNDE TEKLİF

Ümit Polat'ın mahkemede dile getirdiği en dikkat çekici iddialardan biri de CHP milletvekili Gökhan Zeybek hakkında oldu.

Polat, cezaevinde kendisine ulaşıldığını ve kızının yurt dışı eğitim masraflarının karşılanmasının teklif edildiğini öne sürdü. Polat'a göre bu teklifin amacı, iddiaların üzerinin kapatılmasıydı.

Mahkemede dile getirilen bu iddialar duruşma salonunda büyük yankı uyandırdı.

65 MİLYONLUK LALE İHALESİ 148 MİLYONA MI VERİLDİ?

Dava dosyasına giren en çarpıcı iddialardan biri ise lale soğanı ihalesi oldu.

Polat'ın ifadesine göre:

Piyasa değeri yaklaşık 65 milyon TL olan lale soğanı ihalesi

148 milyon TL bedelle gerçekleştirildi

İhale, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ile yakın ilişkide olduğu iddia edilen Ulmus Fidancılık adlı firmaya verildi

Polat, bu ihale sürecinin şişirilmiş faturalar ve usulsüz işlemlerle kamu zararına yol açtığını savundu.

Gökhan Zeybek (SOLDA) Ümit Polat (SAĞDA)

"İHALE GÜNÜNDE RAPOR ALDIM"

Ümit Polat, söz konusu ihaleye imza atmamak için ihale günü rapor alarak işe gitmediğini söyledi.

Mahkemede yaptığı açıklamada, usulsüzlükleri daha sonra savcılığa detaylı şekilde anlattığını ifade etti. Polat ayrıca paranın nasıl paylaşıldığına dair bazı bilgileri de soruşturma dosyasına sunduğunu belirtti.

DURUŞMADA 107 TUTUKLU SANIK

İBB davasının görüldüğü duruşmaya:

107 tutuklu sanık

çok sayıda tutuksuz sanık

sanık yakınları ve avukatlar

katıldı.

Polat'ın ifadeleri, ihale süreçleri ve rüşvet iddialarına ilişkin soruşturmanın kapsamının genişleyebileceğine dair değerlendirmelere yol açtı.

DURUŞMADA GERGİNLİK: İMAMOĞLU RÖPORTAJ VERDİ

Duruşmaya verilen öğle arasında tutuklu sanıklar arasında bulunan Ekrem İmamoğlu, güvenlik bariyerine dayanarak basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu'nun bu hareketi sonrası mahkeme başkanı, basının oturma düzeninin değiştirilmesine karar verdi.

Bunun üzerine İmamoğlu'nun "Bizi de çıkarın" dediği, mahkeme başkanının ise tutuklu sanıkların salondan çıkarılmasına karar verdiği öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre; Mahkeme heyeti, duruşma düzeninin sağlanamaması gerekçesiyle davayı pazartesi gününe erteledi.

Ali Sukas / Ekrem İmamoğlu

