İstanbul'da 30 milyon dolarlık soygun nasıl planlandı? İşte silinen kayıtlar ve İBB bağlantısı

İstanbul Bakırköy'de yüksek güvenlikli bir sitede gerçekleşen 30 milyon dolarlık film gibi soygunun sır perdesi aralanıyor. İBB soruşturması sanıklarından birinin oğluna ait olan paranın çalındığı olayda, şüpheli sayısı 11'e yükselirken, operasyonlarda ele geçirilen para miktarının sadece 1.5 milyon dolar civarında olması "Geriye kalan para nerede?" sorusunu akıllara getirdi. Titizlikle yürütülen soruşturmada, şüphelilerin kendi güvenlik kamera kayıtlarını silmesi ve aralarında özel güvenlik görevlilerinin de bulunması, "içeriden yardım" iddialarını güçlendirdi. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, dev soygunun tüm bilinmeyenlerini canlı yayında anlattı.

İstanbul Bakırköy'ün kalbinde, kuş uçurtulmayan ultra lüks bir sitede gerçekleşen 30 milyon dolarlık "hayalet" soygun, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır'ın detaylarını paylaştığı olay, basit bir hırsızlık vakasından ziyade, her adımı ince ince işlenmiş bir Hollywood senaryosunu andırıyor.

YÜKSEK GÜVENLİKLİ SİTEDE BÜYÜK VURGUN

Olay, İstanbul Bakırköy'de dışarıdan girişlerin neredeyse imkansız olduğu, yüksek güvenlikli bir sitenin otoparkında meydana geldi. Bir döviz bürosu sahibi, 30 milyon doları evine getirdikten sonra torbalarla arabasına yerleştirdi. Ancak kısa bir süre sonra otoparkta aracının soyulduğunu fark etti. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, olayın büyüklüğünü, "Yapılan tespitlerde iki tane araçtan, 10 çuval içerisinde 300 kiloluk bir dövizin çalındığı tespit ediliyor" şeklinde aktardı. Mağdurun ihbarıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dev soygunu aydınlatmak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

SOYGUNUN ODAĞINDAKİ DİKKAT ÇEKEN İSİM: İBB SANIĞININ OĞLU



Soruşturma derinleştikçe, soygunun hedefindeki ismin kimliği dikkat çekti. Parası çalınan döviz bürosu sahibinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Atilla Durmaz'ın oğlu Bilal Durmaz olduğu ortaya çıktı. Ramazan Almaçayır bu bağlantıyı, "Bu dövizlerin sahibi, yine döviz bürosu işleten Bilal Durmaz isimli bir vatandaş. Bilal Durmaz ismi kim peki? İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olarak İBB soruşturmasında tutuklu olan Atilla Durmaz'ın oğlu" ifadeleriyle teyit etti.

POLİS İZ SÜRDÜ: GÖZALTILAR VE SİLİNEN KAMERA KAYITLARI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlar İstanbul, Antalya ve Kocaeli'ye yayıldı. İlk etapta 7 olan şüpheli sayısı, son gözaltılarla 11'e yükseldi. Ancak soruşturmanın en kritik detayı, ikinci dalga operasyonunda ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin yaşadığı sitedeki dört özel güvenlik görevlisi de operasyonla yakalandı. Almaçayır, bu noktada şüphelerin "içeriden bir işbirliği" üzerine yoğunlaştığını belirterek, "Polis ekipleri yaptıkları tespitte, gözaltına alınan şüphelinin yaşadığı sitenin güvenlik kamera kayıtlarının da silindiğini tespit ediyor. Oradaki güvenlik kamerası niye silinir? Kim siler? Bu da bir soru işareti olduğu için orada da gözaltı sayıları artmış durumda" sözleriyle durumun ciddiyetini vurguladı.

SOYGUN TESADÜF DEĞİL: GÜNLER ÖNCESİNDEN KEŞİF YAPMIŞLAR

Ekiplerin yaptığı titiz çalışma, soygunun anlık bir olay olmadığını, planlı bir şekilde organize edildiğini gözler önüne serdi. Şüphelilerin, soygunun gerçekleştiği güvenlikli siteye olaydan dört gün önce sahte plakalı bir araçla gelerek keşif yaptıkları belirlendi. Soygun sırasında da yine sahte plakalı bir araç kullanıldığı tespit edildi. Polis, şüphelilerin izini Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını yüzlerce saat boyunca adım adım takip ederek buldu. Şüphelilerin yakalandığı adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar ve uyuşturucu haplar da ele geçirildi. Ekipler şimdi, geriye kalan yaklaşık 28.5 milyon doların bir kripto para borsasına mı aktarıldığını yoksa fiziki olarak bir yerde mi saklandığını araştırıyor.

İstanbul'da yaşanan 30 milyon dolarlık esrarengiz soygunla ilgili soruşturma derinleşiyor. İlk operasyonda ele geçirilen 1.6 milyon doların ardından, bir şüphelinin oturduğu sitedeki güvenlik kamerası kayıtlarının silindiğinin tespit edilmesi üzerine ikinci dalga operasyon için düğmeye basıldı. Aralarında site yöneticisi ve güvenlik görevlilerinin de bulunduğu yeni isimler gözaltına alınırken, soruşturmanın ucu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir yolsuzluk dosyasına uzandı. Soygunda parası çalınan kişinin, İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan bir ismin oğlu olduğu ortaya çıktı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, İstanbul'u sarsan soygun soruşturmasındaki son gelişmeleri canlı yayında aktardı.

İLK OPERASYONDA MİLYONLARCA DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Soygunla ilgili soruşturmanın ilk adımı 14 Şubat'ta atıldı. Mustafa Kadir Mercan, İstanbul merkezli 3 ilde 7 şüpheliye yönelik bir operasyon yapıldığını belirterek, "Bu kapsamda 5 kişi gözaltına alınmıştı. Bu 5 kişiden birinin evinde yaklaşık 1 milyon 600 bin dolar kadar bir para ele geçirilmişti" dedi. Mercan, operasyonlarda ayrıca ruhsatsız tabancalar ve uyuşturucu hapların da bulunduğunu sözlerine ekledi.

SİLİNEN GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI İKİNCİ DALGAYI GETİRDİ

Soruşturmayı bambaşka bir boyuta taşıyan gelişme ise silinen deliller oldu. Mercan, 15 Şubat'ta gözaltına alınan bir şüphelinin oturduğu yüksek güvenlikli sitedeki kamera kayıtlarının silindiğinin ortaya çıktığını vurguladı. Bu gelişme üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeni bir operasyon talimatı verdiğini belirten Mercan, "Operasyon kapsamında hem o güvenlik kamera görüntülerinin yönetici ve güvenlikler tarafından silindiği tespit edildi. Bu kapsamda da hem yönetici, hem 4 farklı güvenlik görevlisi ve yine 15 Şubat'ta gözaltına alınan bir kişinin eşi de gözaltına alındı" ifadelerini kullandı. Bu operasyonla birlikte gözaltı sayısı 11'e yükseldi.

SOYGUNUN PERDE ARKASINDA İBB BAĞLANTISI MI VAR?

Soruşturmanın en çarpıcı detayı ise soygun mağdurunun kimliği oldu. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, bu şok edici bağlantıyı şu sözlerle aktardı: "Bu 30 milyon doları çalınan kişi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Taş Döviz'de paraların aklandığı iddiasıyla gözaltına alınan, sonrasındaysa tutuklanarak cezaevine gönderilen bir kişinin oğlu olduğu ortaya çıktı." Bu gelişme, çalınan 30 milyon doların kaynağına ilişkin de yeni bir soruşturma başlatılmasına neden oldu.

İKİ AYRI SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Mercan, konuyla ilgili iki farklı soruşturmanın aynı anda yürütüldüğünü belirtti. Soruşturmalardan ilki, 30 milyon dolarlık soygunun faillerini bulmaya yönelik. Diğer ve daha kritik olan soruşturma ise, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı, bu 30 milyon doların kaynağının ne olduğu, "acaba kara para mı" ve "nereden geldiğine" dair yürütülen soruşturma olarak öne çıkıyor.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları devam eden 11 şüphelinin yarın sabah saatlerinde Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

KISA ANALİZ

İstanbul Bakırköy'de ultra güvenlikli bir sitede yaşanan yaklaşık 30 milyon dolarlık soygun, başlangıçta sıradan bir hırsızlıkmış gibi görünse de soruşturma ilerledikçe olayın planlı, profesyonel bir organizasyon olduğu iddiası ortaya çıktı.

Kategori Detay Kaynak Olay Yeri İstanbul, Bakırköy'de lüks ve güvenlikli site A Haber Soygun Tarihi 2026 (haber tarihi: 16 Şubat 2026) A Haber Çalınan Toplam Miktar Yaklaşık 30 milyon dolar A Haber Ele Geçirilen Para Yaklaşık 1.5–1.6 milyon dolar A Haber Kayıp Para Yaklaşık 28.5 milyon doların akıbeti araştırılıyor A Haber Şüpheli Sayısı 11 kişi gözaltına alındı / soruşturma kapsamında A Haber Güvenlik Zafiyeti Kamera kayıtlarının silindiği tespit edildi A Haber Soygun Yöntemi Önceden keşif, sahte plakalı araç kullanımı A Haber Ek Suç Unsurları Ruhsatsız silah ve uyuşturucu hap ele geçirildi A Haber İddia Edilen Bağlantı Paranın, İBB soruşturmasıyla bağlantılı bir kişinin yakınına ait olduğu iddiası A Haber Soruşturma Kapsamı Hem soygun organizasyonu hem paranın kaynağı araştırılıyor A Haber Delil İncelemesi KGYS ve site güvenlik kameraları inceleniyor A Haber Haber Yayın Tarihi 16 Şubat 2026 A Haber

Sıkça Sorulan Sorular

1. İSTANBUL'DAKİ 30 MİLYON DOLARLIK SOYGUN NEREDE GERÇEKLEŞTİ?

Soygun, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan lüks ve güvenlikli bir sitenin otoparkında gerçekleşti.

2. SOYGUNDA NE KADAR PARA ÇALINDI?

Toplamda yaklaşık 30 milyon doların çalındığı belirtiliyor. Bu miktar, son yıllarda Türkiye'deki en büyük nakit soygunlarından biri olarak değerlendiriliyor.

3. ÇALINAN PARANIN NE KADARI BULUNDU?

Polis operasyonlarında yaklaşık 1.5–1.6 milyon dolar ele geçirildi. Kalan yaklaşık 28.5 milyon doların izini sürme çalışmaları devam ediyor.

4. KAÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma kapsamında en az 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin organizasyon içinde farklı görevler üstlendiği değerlendiriliyor.

5. GÜVENLİK KAMERALARI NEDEN ÖNEMLİ?

Polis, olayın gerçekleştiği siteye ait bazı güvenlik kamera kayıtlarının silindiğini tespit etti. Bu durum, soygunun planlı olduğu ve içeriden destek ihtimalini gündeme getirdi.

6. SOYGUN NASIL GERÇEKLEŞTİRİLDİ?

Şüphelilerin önceden keşif yaptığı, sahte plakalı araçlar kullandığı ve güvenlik sistemlerini etkisiz hale getirerek parayı hedef aldığı belirtiliyor.

7. HABERDE GEÇEN "İBB BAĞLANTISI" İDDİASI NEDİR?

Haberde, çalınan paranın İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bağlantılı bir soruşturma kapsamında adı geçen bir kişinin yakınına ait olduğu iddia ediliyor. Bu iddia soruşturma kapsamında inceleniyor olup henüz kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.



8. POLİS SORUŞTURMASI HANGİ AŞAMADA?

Soruşturma devam ediyor. Emniyet birimleri hem soygunu gerçekleştiren kişileri hem de paranın kaynağı ve transfer süreçlerini araştırıyor.

9. BU SOYGUN NEDEN BU KADAR DİKKAT ÇEKTİ?

Soygunun yüksek meblağı, profesyonel yöntemlerle gerçekleştirilmiş olması ve güvenlik sistemlerinin devre dışı bırakılması, olayı sıradan bir hırsızlık vakasından ayırıyor.

10. OLAYLA İLGİLİ YENİ GELİŞMELER BEKLENİYOR MU?