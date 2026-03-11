Orta Doğu'daki savaş TBMM'nin gündeminde: AK Partili vekiller A Haber'e konuştu

İsrail'in saldırgan tutumunu değerlendiren AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "İsrail, Gazze'deki bu tavrını unutturmak ve Gazze savaşını bölgeye yaymak için başka birtakım senaryolar yürütüyor" ifadelerini kullandı. AK Parti Ankara Milletvekili Nedim Yamalı ise saldırıların hukuki dayanağı olmadığını belirterek, "İsrail'in Amerika'yı da arkasına alarak yaptığı bu saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur ve uluslararası hukuka aykırıdır. Bu, diplomasi masası yürürken bölgede kaos çıkarma çabasıdır" sözleriyle durumu özetledi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman (ahaber.com.tr)

TÜRKİYE'NİN ARABULUCU VE DİPLOMATİK GÜCÜ

Türkiye'nin krizdeki kilit rolüne değinen Nedim Yamalı, "Cumhurbaşkanımızın engin tecrübesi, dünyadaki konumu ve Türkiye'nin gücü; bu konuda en iyi diplomasiyi yürütebilecek ve arabuluculuk yapabilecek tek ülkenin Türkiye olduğunu gösteriyor" dedi. Hüseyin Yayman ise Türkiye'nin duruşunun net olduğunu vurgulayarak, "Türkiye tarihin doğru tarafında duruyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, diplomasiyi öne çıkararak barışa bir imkan verilmek isteniyor" şeklinde konuştu.

AK Partili Nedim Yamalı (ahaber.com.tr)

"3. DÜNYA SAVAŞI'NIN AYAK SESLERİNİ İŞİTİYORUZ"

Bölgedeki gerilimin küresel bir çatışmaya dönüşme riskine dikkat çeken Yayman, "3. Dünya Savaşı'nın ayak seslerini işitiyoruz. Bu noktada iç cepheyi güçlendirmemizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük" dedi. ABD'nin bölgedeki kirli planlarına da değinen Yayman, "Amerika'nın Kürt gruplarını bir proxy savaşının içine sürükleme çabası kabul edilemez. İran'da başlayacak bir kara harekatı, çok büyük bir iç savaşı tetikleyebilir" uyarısında bulundu.

DÜŞÜRÜLEN FÜZELER VE İRAN İLE İLİŞKİLER

İran'dan ateşlenen ve Türkiye hava sahasında düşürülen füzelerle ilgili "sağduyu" mesajı veren Nedim Yamalı, "Türkiye kendi emniyetini sağlayabilecek güçtedir. İran bu konuda bir özür diledi, bu tartışmayı çok fazla uzatmamak gerekiyor ancak Türkiye bölgedeki huzurun garantisidir" dedi. Hüseyin Yayman ise İranlı yetkililere seslenerek, "İranlı yöneticilerin daha dikkatli olması gerekiyor. Türkiye her zaman İran'la dost olmuştur, aramızda tarihi ve kültürel bağlar vardır. Bu saldırıların bir 'oldu bittiye' getirilmesini asla doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.