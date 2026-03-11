Orta Doğu'daki savaş TBMM'nin gündeminde: AK Partili vekiller A Haber'e konuştu
28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan ve kısa sürede tüm bölgeyi etkisi altına alan savaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin de gündeminde yer almaya devam ediyor. AK Parti milletvekilleri Nedim Yamalı ve Hüseyin Yayman, bölgede tırmanan gerilimi değerlendirirken Türkiye’nin yürüttüğü barış diplomasisine dikkat çekti. A Haber'e konuk olan vekiller, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin bölgede istikrar ve barış için kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.
28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve bölgeyi ateş çemberine çeviren savaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yakın takibinde bulunuyor.
AK PARTİLİ VEKİLLER A HABER'E KONUŞTU
AK Parti milletvekilleri Nedim Yamalı ve Hüseyin Yayman, bölgedeki gelişmeleri A Haber'e değerlendirirken Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisinin önemine dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin bölgedeki istikrarın yegane teminatı olduğunu vurguladılar.
İSRAİL'İN BÖLGESEL KAOS PLANI
İsrail'in saldırgan tutumunu değerlendiren AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "İsrail, Gazze'deki bu tavrını unutturmak ve Gazze savaşını bölgeye yaymak için başka birtakım senaryolar yürütüyor" ifadelerini kullandı. AK Parti Ankara Milletvekili Nedim Yamalı ise saldırıların hukuki dayanağı olmadığını belirterek, "İsrail'in Amerika'yı da arkasına alarak yaptığı bu saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur ve uluslararası hukuka aykırıdır. Bu, diplomasi masası yürürken bölgede kaos çıkarma çabasıdır" sözleriyle durumu özetledi.
TÜRKİYE'NİN ARABULUCU VE DİPLOMATİK GÜCÜ
Türkiye'nin krizdeki kilit rolüne değinen Nedim Yamalı, "Cumhurbaşkanımızın engin tecrübesi, dünyadaki konumu ve Türkiye'nin gücü; bu konuda en iyi diplomasiyi yürütebilecek ve arabuluculuk yapabilecek tek ülkenin Türkiye olduğunu gösteriyor" dedi. Hüseyin Yayman ise Türkiye'nin duruşunun net olduğunu vurgulayarak, "Türkiye tarihin doğru tarafında duruyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, diplomasiyi öne çıkararak barışa bir imkan verilmek isteniyor" şeklinde konuştu.
"3. DÜNYA SAVAŞI'NIN AYAK SESLERİNİ İŞİTİYORUZ"
Bölgedeki gerilimin küresel bir çatışmaya dönüşme riskine dikkat çeken Yayman, "3. Dünya Savaşı'nın ayak seslerini işitiyoruz. Bu noktada iç cepheyi güçlendirmemizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük" dedi. ABD'nin bölgedeki kirli planlarına da değinen Yayman, "Amerika'nın Kürt gruplarını bir proxy savaşının içine sürükleme çabası kabul edilemez. İran'da başlayacak bir kara harekatı, çok büyük bir iç savaşı tetikleyebilir" uyarısında bulundu.
DÜŞÜRÜLEN FÜZELER VE İRAN İLE İLİŞKİLER
İran'dan ateşlenen ve Türkiye hava sahasında düşürülen füzelerle ilgili "sağduyu" mesajı veren Nedim Yamalı, "Türkiye kendi emniyetini sağlayabilecek güçtedir. İran bu konuda bir özür diledi, bu tartışmayı çok fazla uzatmamak gerekiyor ancak Türkiye bölgedeki huzurun garantisidir" dedi. Hüseyin Yayman ise İranlı yetkililere seslenerek, "İranlı yöneticilerin daha dikkatli olması gerekiyor. Türkiye her zaman İran'la dost olmuştur, aramızda tarihi ve kültürel bağlar vardır. Bu saldırıların bir 'oldu bittiye' getirilmesini asla doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.