TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gelişmeler geçici kriz olarak değerlendirilemez

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te ABD-İsrail ve İran savaşı özel oturumunda konuştu. Kurtulmuş gelişmelerin geçici kriz olarak değerlendirilemeyeceğini söylerken "Ateşin büyümesi onu uzaktan izleyenleri de içine çeker" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından yaşanan gelişmelere ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda bilgilendirme yapacağı oturumun açılışında konuşuyor.

Uluslararası sistem ağır bir çözülme sürecinde.

Bugün yaşanan gelişmeler geçici bir kriz olarak asla değerlendirilemez. Uluslararası sistem ağır bir çözülme sürecine girmiştir. Böylesi zamanlarda en ağır bedel her zaman olduğu gibi siviller tarafından ödenmektedir. Mevcut tablo parçalar halinde değil bütünlük içerisinde değerlendirilmelidir. Böyle dönemlerde konuşmak vicdani bir sorumluluktur.

Sıradan bir askeri operasyon güvenlik tedbirlerini izah edilemeyecek ölçüde aşmıştır. Gazze ile İran'da yaşanan acılar arasında fark yok.

Suskunluk zulmün sığınağıdır. Türkiye Cumhuriyeti böyle zamanlarda susamaz Gazi Meclisimiz böyle zamanlarda susamaz.

Uluslararası sistem ağır bir çözülme sürecinde. Enerji güvenliğinden ticaret yollarına göç hareketlerine kadar pek çok başlıkta yeni kırılmaların yaşanması kaçınılmaz hale gelecektir. Ateşin büyümesi onu uzaktan izleyenleri de içine çeker. Saldırıların derhal durdurulması bugün herkes için bir zorunluluktur. Türkiye'nin ortaya koyduğu diplomasi trafiğini bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor.

Diplomasi yürürlükteyken saldırının gerçekleşmesi niyetin barış değil yıkım olduğunun açık bir göstergesidir.

