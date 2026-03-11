CHP’li Aykut Erdoğdu rüşvet sorusuna yanıt veremedi!
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun liderliğini yaptığı "çıkar amaçlı suç örgütü" davasının ikinci gününde tutuklu sanıkların savunmaları alınmaya başlandı . 1.2 milyon dolarlık rüşvete aracılık etmekle suçlanan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, savcının baz kayıtlarıyla desteklenen "teslimat" soruları karşısında sessizliğe büründü
CHP'li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun liderliğini yaptığı öne sürülen "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının ikinci gününde, 107 tutuklu sanığın savunmaları alınmaya başlandı.
İlk isim Şile'deki biyometalizasyon tesisini yapan Vega Hereko firmasının tadilat izni verilmesi için bağış adı altında 1.2 milyon dolar rüşvet aldığı ve Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'e teslim ettiği iddiasıyla "rüşvete aracılık etme" suçundan yargılanan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu oldu.
İtirafçılar Ertan Yıldız ve Serkan Aydın'ın ifadelerinde para teslimatıyla ilgili belirttikleri tarihlerle baz kayıtlarının örtüşmesi, dikkat çeken detaylar arasında yerini aldı.