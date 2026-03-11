CANLI YAYIN

CHP’li Aykut Erdoğdu rüşvet sorusuna yanıt veremedi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun liderliğini yaptığı "çıkar amaçlı suç örgütü" davasının ikinci gününde tutuklu sanıkların savunmaları alınmaya başlandı . 1.2 milyon dolarlık rüşvete aracılık etmekle suçlanan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, savcının baz kayıtlarıyla desteklenen "teslimat" soruları karşısında sessizliğe büründü

CHP'li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun liderliğini yaptığı öne sürülen "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının ikinci gününde, 107 tutuklu sanığın savunmaları alınmaya başlandı.

İlk isim Şile'deki biyometalizasyon tesisini yapan Vega Hereko firmasının tadilat izni verilmesi için bağış adı altında 1.2 milyon dolar rüşvet aldığı ve Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'e teslim ettiği iddiasıyla "rüşvete aracılık etme" suçundan yargılanan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu oldu.

İtirafçılar Ertan Yıldız ve Serkan Aydın'ın ifadelerinde para teslimatıyla ilgili belirttikleri tarihlerle baz kayıtlarının örtüşmesi, dikkat çeken detaylar arasında yerini aldı.

Erdoğdu savunmasında ise bu iddiaları reddetti. Duruşma savcısı, rüşveti verdiğini itiraf eden Serkan Aydın'ın beyanını hatırlattığı Erdoğdu'ya, "1 Haziran 2020 tarihinde Ankara'da rüşvet iddiasına ilişkin Serkan Aydın ile baz istasyon verileri çakışıyor. Ertesi gün, yani 2 Haziran 2020 tarihindeyse, İstanbul'da parayı teslim ettiniz iddiası ile iddia edilen ortak bazımız var. Kaldı ki 1 Haziran 2020 tarihinde sözleşme devrine izin verildi. Tüm bu süreçle ilgili olarak iddialarının baz kayıtları ile tespit edilmesinin tesadüf haricinde nasıl yorumlarsınız?" sorusunu yöneltti.

SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ
Bu esnada Erdoğdu'nun avukatı, müvekkilinin suçlamaları reddettiğini belirterek soruya itirazda bulundu. Erdoğdu, cevap vermeme hakkını kullandı. "Genel başkan yardımcısı görevinize dayanarak bu eyleme dayalı konu yaşanmış, bu tarz konulara dahil olur musunuz? İş insanına para vermesi için telkinde bulundunuz mu?" şeklinde soru sordu.

Erdoğdu, "Hayır kamu yararı olması lazım" karşılığını verdi. Savcı, "Ankara'da paranın teslim alınması ve ertesi günü İstanbul'da teslim edilmesi"ne ilişkin soru yöneltti. Sessizliğe bürünen Erdoğdu'nun avukatı, yine itirazda bulundu.

