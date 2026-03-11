CANLI YAYIN

Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu! Canlı yayınlanacak mı?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İBB davasının canlı yayınlanması yönündeki taleplerle ilgili açıklamalarda bulundu. Gürlek, “Canlı yayınlanması için mevcut kanunlarda değişiklik yapılması gerekiyor. Şu anki mevzuatımızda, mahkemelerin canlı yayınlanmasına imkan yok” dedi.

