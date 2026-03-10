Ekran değil dikkat dağıtmak yasak: 10 soruda yeni trafik cezası düzeni
Yeni trafik düzenlemesi sonrası ekran söken de var, ses sistemini parçalayan da... Oysa yanlış bilgi, cezadan daha hızlı yayıldı. Düzenleme teknolojiye değil, çevreye verilen rahatsızlığa ve sürüş riskine savaş açıyor. İşte plakalardan ses sistemlerine kadar herkesin konuştuğu o 10 sorunun gerçek cevabı.
Trafik cezalarını artıran kanun 27 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ancak düzenleme sonrası özellikle sosyal medyada yayılan yanlış bilgiler nedeniyle birçok sürücü araçlarındaki ekranları sökmeye, ses sistemlerini dağıtmaya başladı.
YENİ TRAFİK DÜZENLEMESİ TARTIŞMA YARATTI
Bazı sürücüler ise tepki göstererek sokakta eylemler düzenledi.
Yetkililer ise yeni düzenlemenin araçlara ekran veya ses sistemi takmayı yasaklamadığını, yalnızca sürüş güvenliğini tehlikeye atan veya çevreyi rahatsız eden kullanımlara ağır cezalar getirdiğini vurguluyor.
YENİ TRAFİK DÜZENLEMESİNİN TEMELİ NE?
Yeni düzenleme tamamen yeni kurallar getirmek yerine mevcut kuralların cezalarını artırıyor.
Aslında söz konusu hükümler, 1997'den beri yürürlükte olan Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yer alıyor.
Son düzenleme ile birlikte özellikle şu alanlarda cezalar artırıldı:
- Trafikte tehlikeli davranışlar
- Dikkat dağıtan ekipman kullanımı
- Gürültü kirliliği oluşturan araçlar
- Trafik akışını engelleyen konvoylar
- Cep telefonu kullanımı
10 SORUDA YENİ TRAFİK CEZALARI
1. Araca ekran taktırmak yasak mı?
Hayır.
Araçlara navigasyon veya multimedya amaçlı ekran takılması yasak değil.
Ancak:
- Sürücünün görüş alanında olmamalı
- Sürüş sırasında video izlenmesine neden olmamalı
- Dikkat dağıtıcı konumda bulunmamalı
Bu kurallara uyulmazsa:
Ceza: 21.000 TL
Ek yaptırım: Araç 30 gün trafikten men
2. SES SİSTEMİ TAKMAK YASAK MI?
Hayır. Araçlara sonradan ses sistemi kurulabilir.
Ancak:
- Çevreyi rahatsız edecek düzeyde ses verilmemeli
- Güvenli montaj yapılmalı
Bagaja gelişigüzel yerleştirilen ve dışarıya yüksek ses veren sistemler ceza nedeni sayılıyor.
3. ARAÇ ÜZERİNDE SONRADAN DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR Mİ?
Evet.
Motor, LPG, süspansiyon, egzoz veya koltuk gibi teknik değişiklikler yapılabilir.
Ancak:
- Mevzuata uygun olmalı
- 30 gün içinde ruhsata işletilmeli
Aksi halde:
Ceza: 1.000 TL
Araç kayıt yapılana kadar trafikten men edilebilir.
4. MEVZUATA AYKIRI MODİFİKASYON YAPILIRSA NE OLUR?
Araç güvenliğini etkileyen veya standart dışı yapılan değişiklikler yasak.
Ceza: 5.000 TL
Ek yaptırım: Araç uygun hale getirilene kadar trafikten men
5. GÜRÜLTÜ ÇIKARAN MODİFİKASYONLAR İÇİN CEZA VAR MI?
Evet.
Örneğin:
- Yüksek sesli egzoz
- Çevreyi rahatsız eden ekipman
Ceza: 16.000 TL
Ek yaptırım: Araç 30 gün trafikten men
6. SEYİR HALİNDE TELEFON KULLANMANIN CEZASI
Araç kullanırken telefonla konuşmak veya mesaj yazmak yasak.
Ceza kademeli artıyor:
|İhlal
|Ceza
|İlk ihlal
|5.000 TL
|İkinci ihlal
|10.000 TL
|Üçüncü ihlal
|20.000 TL
Üçüncü ihlalden sonra ehliyete 30 gün el konuluyor.
7. TRAFİKTE KONVOY YAPMANIN CEZASI
Düğün konvoyu gibi trafiği engelleyen hareketler artık ağır cezaya tabi.
Ceza: 90.000 TL
Ek yaptırımlar:
- Ehliyete 60 gün el koyma
- Araç 30 gün trafikten men
8. DRİFT ATMANIN CEZASI
Aracı bilerek savurmak veya kendi etrafında döndürmek yasak.
Ceza: 140.000 TL
Ek yaptırımlar:
- Ehliyete 60 gün el konulması
- Araç 60 gün trafikten men
9. TRAFİKTE BAŞKA ARACI TAKİP EDEREK TACİZ ETMEK
Bir aracı korkutmak veya saldırı amacıyla takip etmek ağır cezaya bağlandı.
Ceza: 180.000 TL
Ek yaptırımlar:
- Ehliyete 60 gün el konulması
- Araç 30 gün trafikten men
10. KIRMIZI IŞIK İHLALİ CEZALARI
Kırmızı ışık ihlallerinde cezalar her tekrarında artıyor.
|İhlal
|Ceza
|1. ihlal
|5.000 TL
|2. ihlal
|10.000 TL
|3. ihlal
|15.000 TL
|4. ihlal
|20.000 TL
|5. ihlal
|30.000 TL
|6. ihlal
|80.000 TL
Tekrarlayan ihlallerde ehliyete el konulabiliyor.
EN ÇOK TARTIŞILAN 3 TRAFİK CEZASI
|Ceza
|İhlal
|3.000 TL
|Araç ses sistemini çevreyi rahatsız edecek şekilde kullanmak
|21.000 TL + 30 gün men
|Görüş alanında ekran kullanmak
|16.000 TL + 30 gün men
|Gürültü çıkaran araç modifikasyonu
PLAKA TARTIŞMASI BÜYÜYOR
Hürriyet'in haberine göre; Yeni düzenleme sonrası en çok tartışılan konulardan biri de plaka yazı karakterleri oldu.
Türkiye'de araç plakaları Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından basılıyor ve mühürleniyor.
Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü son açıklamasında şu uyarıyı yaptı:
- TŞOF mührü olsa bile
- Standart dışı font kullanılan plakalar geçerli sayılmayacak.
Sürücüler ise bazı odaların daha kalın yazı karakterli plakaları ek ücretle sattığını öne sürüyor.
Konuya ilişkin soru işaretlerinin giderilmesi için TŞOF'tan resmi açıklama bekleniyor.
ÖNE ÇIKANLAR
- Yeni düzenleme araçlara ekran veya ses sistemi takmayı yasaklamıyor
- Dikkat dağıtan kullanım ve gürültü kirliliği cezalandırılıyor
- Drift cezası 140 bin TL'ye kadar çıkıyor
- Trafikte taciz amaçlı takip 180 bin TL ile cezalandırılıyor
- Kırmızı ışık ihlalleri kademeli olarak 80 bin TL'ye kadar yükseliyor