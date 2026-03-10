Ekran değil dikkat dağıtmak yasak: 10 soruda yeni trafik cezası düzeni

Yeni trafik düzenlemesi sonrası ekran söken de var, ses sistemini parçalayan da... Oysa yanlış bilgi, cezadan daha hızlı yayıldı. Düzenleme teknolojiye değil, çevreye verilen rahatsızlığa ve sürüş riskine savaş açıyor. İşte plakalardan ses sistemlerine kadar herkesin konuştuğu o 10 sorunun gerçek cevabı.

Trafik cezalarını artıran kanun 27 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ancak düzenleme sonrası özellikle sosyal medyada yayılan yanlış bilgiler nedeniyle birçok sürücü araçlarındaki ekranları sökmeye, ses sistemlerini dağıtmaya başladı.

YENİ TRAFİK DÜZENLEMESİ TARTIŞMA YARATTI

Bazı sürücüler ise tepki göstererek sokakta eylemler düzenledi.

Yetkililer ise yeni düzenlemenin araçlara ekran veya ses sistemi takmayı yasaklamadığını, yalnızca sürüş güvenliğini tehlikeye atan veya çevreyi rahatsız eden kullanımlara ağır cezalar getirdiğini vurguluyor.

YENİ TRAFİK DÜZENLEMESİNİN TEMELİ NE?

Yeni düzenleme tamamen yeni kurallar getirmek yerine mevcut kuralların cezalarını artırıyor.

Aslında söz konusu hükümler, 1997'den beri yürürlükte olan Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yer alıyor.

Son düzenleme ile birlikte özellikle şu alanlarda cezalar artırıldı:

Trafikte tehlikeli davranışlar Dikkat dağıtan ekipman kullanımı Gürültü kirliliği oluşturan araçlar Trafik akışını engelleyen konvoylar Cep telefonu kullanımı

10 SORUDA YENİ TRAFİK CEZALARI

1. Araca ekran taktırmak yasak mı?

Hayır.

Araçlara navigasyon veya multimedya amaçlı ekran takılması yasak değil.

Ancak:

Sürücünün görüş alanında olmamalı

Sürüş sırasında video izlenmesine neden olmamalı

Dikkat dağıtıcı konumda bulunmamalı

Bu kurallara uyulmazsa:

Ceza: 21.000 TL

Ek yaptırım: Araç 30 gün trafikten men

2. SES SİSTEMİ TAKMAK YASAK MI?

Hayır. Araçlara sonradan ses sistemi kurulabilir.

Ancak:

Çevreyi rahatsız edecek düzeyde ses verilmemeli

Güvenli montaj yapılmalı

Bagaja gelişigüzel yerleştirilen ve dışarıya yüksek ses veren sistemler ceza nedeni sayılıyor.

3. ARAÇ ÜZERİNDE SONRADAN DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR Mİ?

Evet.

Motor, LPG, süspansiyon, egzoz veya koltuk gibi teknik değişiklikler yapılabilir.

Ancak:

Mevzuata uygun olmalı

30 gün içinde ruhsata işletilmeli

Aksi halde:

Ceza: 1.000 TL

Araç kayıt yapılana kadar trafikten men edilebilir.

4. MEVZUATA AYKIRI MODİFİKASYON YAPILIRSA NE OLUR?

Araç güvenliğini etkileyen veya standart dışı yapılan değişiklikler yasak.

Ceza: 5.000 TL

Ek yaptırım: Araç uygun hale getirilene kadar trafikten men

5. GÜRÜLTÜ ÇIKARAN MODİFİKASYONLAR İÇİN CEZA VAR MI?

Evet.

Örneğin:

Yüksek sesli egzoz

Çevreyi rahatsız eden ekipman

Ceza: 16.000 TL

Ek yaptırım: Araç 30 gün trafikten men

6. SEYİR HALİNDE TELEFON KULLANMANIN CEZASI

Araç kullanırken telefonla konuşmak veya mesaj yazmak yasak.

Ceza kademeli artıyor:

İhlal Ceza İlk ihlal 5.000 TL İkinci ihlal 10.000 TL Üçüncü ihlal 20.000 TL

Üçüncü ihlalden sonra ehliyete 30 gün el konuluyor.

7. TRAFİKTE KONVOY YAPMANIN CEZASI

Düğün konvoyu gibi trafiği engelleyen hareketler artık ağır cezaya tabi.

Ceza: 90.000 TL

Ek yaptırımlar:

Ehliyete 60 gün el koyma

Araç 30 gün trafikten men

8. DRİFT ATMANIN CEZASI

Aracı bilerek savurmak veya kendi etrafında döndürmek yasak.

Ceza: 140.000 TL

Ek yaptırımlar:

Ehliyete 60 gün el konulması

Araç 60 gün trafikten men

9. TRAFİKTE BAŞKA ARACI TAKİP EDEREK TACİZ ETMEK

Bir aracı korkutmak veya saldırı amacıyla takip etmek ağır cezaya bağlandı.

Ceza: 180.000 TL

Ek yaptırımlar:

Ehliyete 60 gün el konulması

Araç 30 gün trafikten men

10. KIRMIZI IŞIK İHLALİ CEZALARI

Kırmızı ışık ihlallerinde cezalar her tekrarında artıyor.

İhlal Ceza 1. ihlal 5.000 TL 2. ihlal 10.000 TL 3. ihlal 15.000 TL 4. ihlal 20.000 TL 5. ihlal 30.000 TL 6. ihlal 80.000 TL

Tekrarlayan ihlallerde ehliyete el konulabiliyor.

EN ÇOK TARTIŞILAN 3 TRAFİK CEZASI

Ceza İhlal 3.000 TL Araç ses sistemini çevreyi rahatsız edecek şekilde kullanmak 21.000 TL + 30 gün men Görüş alanında ekran kullanmak 16.000 TL + 30 gün men Gürültü çıkaran araç modifikasyonu

PLAKA TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Hürriyet'in haberine göre; Yeni düzenleme sonrası en çok tartışılan konulardan biri de plaka yazı karakterleri oldu.

Türkiye'de araç plakaları Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından basılıyor ve mühürleniyor.

Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü son açıklamasında şu uyarıyı yaptı:

TŞOF mührü olsa bile

Standart dışı font kullanılan plakalar geçerli sayılmayacak.

Sürücüler ise bazı odaların daha kalın yazı karakterli plakaları ek ücretle sattığını öne sürüyor.

Konuya ilişkin soru işaretlerinin giderilmesi için TŞOF'tan resmi açıklama bekleniyor.

