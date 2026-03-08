2026 Trafik Düzenlemesi: Arabada multimedya ve double teyp yasak mı?

Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 12:02 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Araç içi multimedya sistemlerine yönelik yeni trafik düzenlemesi, özellikle sonradan takılan ekranlı double teypler konusunda sürücüler arasında büyük bir kafa karışıklığı yarattı. 27 Şubat 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanan 7574 sayılı kanunla birlikte bazı cihazların kullanımına ağır cezalar getirildi. Ancak araçlardaki multimedya ekranları tamamen yasaklanmış değil; düzenleme daha çok sürücünün görüş alanındaki standart dışı ekranları ve seyir halindeyken dikkat dağıtan kullanımları hedef alıyor.

Araçlarda kullanılan multimedya sistemlerine yönelik yeni trafik düzenlemeleri sürücüler arasında tartışma yaratmaya devam ediyor. Özellikle sonradan takılan ekranlı double teypler ve bu cihazların kullanımıyla ilgili getirilen ağır yaptırımlar, araç sahiplerinin en çok konuştuğu konular arasında yer aldı. 2026 yılında yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte birçok sürücü "Araçlarda multimedya ekranları tamamen yasaklandı mı?" sorusunun yanıtını arıyor. Apple CarPlay ve Android Auto gibi sistemlerin durumu da merak edilen başlıklar arasında bulunuyor.

YENİ TRAFİK DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI 27 Şubat 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 7574 sayılı Kanun ile Karayolları Trafik Kanunu'nda önemli değişiklikler yapıldı. Düzenlemenin temel amacı ise sürüş güvenliğini artırmak ve sürücünün dikkatini dağıtan unsurları azaltmak olarak açıklandı. Yeni kurallar, araçlarda kullanılan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarının kullanımına ilişkin bazı sınırlamalar getiriyor. Özellikle sürücünün dikkatini dağıtan görüntü cihazları ve seyir halindeyken video izlenmesi gibi durumlar artık ciddi yaptırımlarla karşılaşabilecek.

MULTİMEDYA EKRANLARI İÇİN PARA CEZASI VE TRAFİKTEN MEN Düzenlemeye göre araçlarda ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını uygun şartlarda kullanmayan sürücülere 3 bin TL idari para cezası uygulanacak. Ancak en dikkat çeken madde, sürücünün görüş alanında bulunan görüntü cihazlarına ilişkin getirilen yaptırım oldu. Kurallara aykırı şekilde araçta görüntü cihazı bulunduran veya kullanan sürücülere 21 bin TL idari para cezası kesilecek. Ayrıca bu araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilebilecek. Bu düzenleme özellikle sonradan takılan ve sürücünün görüş alanında yer alan büyük ekranlı multimedya sistemlerini hedef alıyor. Standart dışı olarak değerlendirilen ve sürüş sırasında dikkat dağıtma riski taşıyan bu cihazların kullanımı ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek.

CARPLAY VE ANDROİD AUTO YASAKLANMADI Sürücülerin en çok merak ettiği konulardan biri de Apple CarPlay ve Android Auto gibi akıllı telefon entegrasyon sistemlerinin bu düzenlemeden etkilenip etkilenmediği oldu. Kanunda bu sistemleri doğrudan yasaklayan bir ifade yer almıyor. Genel değerlendirmelere göre bu uygulamalar navigasyon, müzik kontrolü ve eller serbest telefon görüşmesi gibi sürüşe yardımcı işlevlerle kullanıldığı sürece yasal kabul ediliyor. Ancak bu sistemler üzerinden seyir halindeyken video izlenmesi ya da sürücünün dikkatini ciddi şekilde dağıtacak uygulamaların kullanılması yasak kapsamına giriyor. Bu nedenle cihazdan ziyade kullanım şekli belirleyici unsur olarak değerlendiriliyor.