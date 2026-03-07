PLAKAYI TAKAN VE KULLANANLARA 140 BİN LİRA CEZASI

Araçlarda daha estetik göründüğü gerekçesiyle tercih edilen Avrupa Pres Plakalar (APP) için trafik mevzuatında yeni bir düzenleme yapılmıştı. Standartlara aykırı, kalın puntolarla basılan ve yasa dışı yöntemlerle hazırlanan bu plakalara ağır yaptırımlar uygulanıyor.

Kurallara aykırı APP plaka kullanan sürücülere 140 bin liraya kadar para cezası kesilirken, araçlar da trafikten men ediliyor. İhlalin tekrarlanması halinde ceza 280 bin liraya kadar çıkabiliyor. Ayrıca sürücüler hakkında resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla işlem yapılabiliyor.

APP PLAKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

APP plaka kullanan sürücülerin, plakalarını değiştirmek için il veya ilçe trafik tescil müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Süreç kapsamında sürücüler, plakalarını kayıp gibi göstererek işlem başlatıyor ve trafik tescilden aldıkları evrakla noterde işlem yapıyor.

Noterden alınan plaka basım makbuzu ile internet üzerinden referans numarası kullanılarak ücret ödeniyor. Ardından plaka basım atölyesinde yeni ve standart plaka basılarak araç sahibine teslim ediliyor.