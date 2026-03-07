CANLI YAYIN
Talimat Bakan Çiftçi'den! APP plaka cezalarında yeni karar | 140 bin TL'lik aykırı plaka kuyruğu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla standart dışı plaka denetimlerinin 1 Nisan'a kadar sadece rehberlik amacıyla yapılacağı, sürücülere ceza uygulanmayacağı bildirildi. Öte yandan aykırı plakalarını 140 bin lira ceza yememek için değiştirmek isteyen sürücüler, plaka basım atölyeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İşte 8 maddede merak edilenler...

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikler çerçevesinde, 27 Şubat'tan itibaren araçlarında standart dışı plaka "Amerikan Pres Plaka" (APP) takılı sürücülere 140 bin lira para cezası, sürücü belgelerine 30 günlüğüne el konulması ve aracın 30 gün süre ile trafikten men kararı verilmişti.

İhlalin aynı sene içerisindeki ikinci tekrarında ise verilecek cezanın iki katına çıkarılacağı duyurulmuştu.

TALİMAT BAKAN ÇİFTÇİ'DEN! APP PLAKA CEZALARINDA YENİ KARAR

Alınan bilgiye göre, vatandaşların mağdur olmaması için Bakan Çiftçi'nin talimatları doğrultusunda 1 Nisan'a kadar sürücülere herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacağı belirtildi.

Kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimler ise mart sonuna kadar eğitim ve bilgilendirme faaliyeti şeklinde yürütülecek.

Standart dışı plakaya sahip sürücülerin öncelikle polis merkezi amirliklerine veya jandarma karakol komutanlıklarına kayıp ihbarında bulunması gerektiği belirtiliyor.

Sürücülerin daha sonra noterden plaka basım talep belgesini teslim alarak Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun plaka basımı gerçekleştiren odalarına müracaat etmeleri gerekiyor.

Öte yandan, sürücülerin sosyal medyada ücret karşılığında plaka basma vaadinde bulunan kişilere itibar etmemeleri önem taşırken, işlemin sadece yetkilendirilmiş kuruluşlarca gerçekleştirilmesi gerektiği bildirildi.

PLAKA DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİ
PLAKAYI TAKAN VE KULLANANLARA 140 BİN LİRA CEZASI
Araçlarda daha estetik göründüğü gerekçesiyle tercih edilen Avrupa Pres Plakalar (APP) için trafik mevzuatında yeni bir düzenleme yapılmıştı. Standartlara aykırı, kalın puntolarla basılan ve yasa dışı yöntemlerle hazırlanan bu plakalara ağır yaptırımlar uygulanıyor.

Kurallara aykırı APP plaka kullanan sürücülere 140 bin liraya kadar para cezası kesilirken, araçlar da trafikten men ediliyor. İhlalin tekrarlanması halinde ceza 280 bin liraya kadar çıkabiliyor. Ayrıca sürücüler hakkında resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla işlem yapılabiliyor.

APP PLAKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
APP plaka kullanan sürücülerin, plakalarını değiştirmek için il veya ilçe trafik tescil müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Süreç kapsamında sürücüler, plakalarını kayıp gibi göstererek işlem başlatıyor ve trafik tescilden aldıkları evrakla noterde işlem yapıyor.

Noterden alınan plaka basım makbuzu ile internet üzerinden referans numarası kullanılarak ücret ödeniyor. Ardından plaka basım atölyesinde yeni ve standart plaka basılarak araç sahibine teslim ediliyor.

8 MADDEDE APP PLAKA İLE MERAK EDİLENLER
APP plaka nedir, neden yasak?
APP (Avrupa Pres Plaka), standart plakalardan farklı yazı tipi ve kalın puntolarla basılan plaka türüdür. Türkiye'de plaka ölçüsü ve yazı karakteri standart olduğu için bu tür plakalar yasal kabul edilmez.

APP plaka cezası 2026'da ne kadar?
Standart dışı APP plaka kullanan sürücülere 140 bin liraya kadar para cezası uygulanır. Aynı ihlalin tekrar edilmesi halinde ceza 280 bin liraya kadar çıkabilir ve araç trafikten men edilebilir.

APP plaka nasıl anlaşılır?

APP plakalar, harf ve rakamların daha kalın, kabartmalı ve dikkat çekici şekilde tasarlandığı plaka türleri olarak bilinir. Bu tasarım, plakadaki karakterlerin daha belirgin görünmesini sağlarken estetik bir görünüm de oluşturur. Standart plakalar ise yönetmelikte belirlenen ölçü ve yazı karakterleriyle hazırlanır ve daha sade bir tasarıma sahiptir.

APP plaka kullananlara 1 Nisan'a kadar ceza var mı?
İçişleri Bakanlığı'nın talimatına göre 1 Nisan'a kadar yapılan denetimler rehberlik amaçlı olacak ve sürücülere bu süre içinde ceza uygulanmayacak.

APP plaka nasıl değiştirilir?
Sürücülerin il veya ilçe trafik tescil müdürlüğüne başvurması gerekir. Trafik tescilden alınan belge ile noterde işlem yapılır. Ardından plaka basım makbuzu ile ücret ödenerek yetkili plaka basım atölyesinde standart plaka bastırılır.

APP plaka ile normal plaka arasındaki farklar neler?

Yazı Tipi:
Normal plakalar belirlenen standart fontla hazırlanır. APP plakalar ise daha kalın ve farklı karakterlerde yazı tipleri kullanılarak üretilir.

Resmi Mühür:
Standart plakaların üzerinde yetkili kurum tarafından basılan resmi soğuk mühür bulunur. APP plakaların büyük bölümünde bu mühür yer almaz ya da standart şekilde uygulanmaz.

Güvenlik Hologramı:
Normal plakaların sol tarafındaki mavi "TR" bandında güvenlik hologramı bulunur. APP plakaların çoğunda bu güvenlik unsuru yer almaz.

Araç Muayenesi:
Standart plakalar muayeneden sorunsuz geçer. APP plakalar ise yönetmelikte belirtilen standartlara uymadığı için araç muayenesinde ağır kusur olarak değerlendirilebilir.

APP plaka araç muayenesinden geçer mi?
Hayır. Standart dışı plaka kullanan araçlar TÜVTÜRK araç muayenesinden geçemez ve plakanın değiştirilmesi gerekir.

APP plaka resmi belgede sahtecilik sayılır mı?
Bazı durumlarda standart dışı plaka kullanımı resmi belgede sahtecilik kapsamında değerlendirilerek sürücüler hakkında adli işlem başlatılabilir.

140 BİN TL'LİK PLAKA KUYRUĞU! HABERİ DUYAN KOŞTU

Yürürlüğe giren Trafik Ceza Kanunu uygulaması nedeniyle araçlarında standartlara aykırı (APP) plaka kullanan sürücülere ilk ihlalde 140 bin para cezası kesilecek ve sürücü belgeleri 30 günlüğüne geri alınacak. İhlalin aynı yıl içinde ikinci tekrarında ise ceza miktarı 280 bin lira olacak ve sürücülerin ehliyetine 60 günlüğüne el konulacak. Yeni düzenleme çerçevesinde ceza yememek için sürücüler, Ankara'daki plaka basım atölyesine akın etti. Uzun kuyruklar oluşturan sürücüler, yaşanan yoğunluktan dolayı işlemleri ertelemek zorunda kaldıklarını ifade ettiler.

"KABUL EDİLMEYİŞİNİ MANTIKLI BULAMIYORUM"
APP plakaların standart dışı kabul edilmesini anlamsız bulduğunu ifade eden Efkan Seyyar, "Aracımın plakası standart değil. Ben de ceza yememek için geldim. Cezalar arttı. 140 bin lira ceza yiyenler varmış. Bundan çekindiğimiz için buradayız. Çok fazla sıra var. İşimiz uzun. Önce onay almamız, ardından da plakayı bastırmamız gerekecek. Bir süre daha burayız. İşlemler kısa sürmüyor. Bugüne yetiştirmeye çalışıyoruz. Bence yararlı bir uygulama değil. Araçtaki plaka yazısının farklılığı trafiği tehlikeye atan bir durum. Bu sadece araç daha güzel görünsün diye yapılan bir şey. Özel plaka yaptırıp yüksek miktarda para ödeyenler var ve tek amaçları bunu sergilemek. Bu plakaların yazı sitili daha kalın ve daha okunaklı. Buna rağmen kabul edilmeyişini mantıklı bulamıyorum" dedi.

"RAMAZAN AYINDA BU SIRADA BEKLEMEK ZULÜM GİBİ GELİYOR"

Çok fazla beklemek zorunda kaldıklarını ifade eden Ayhan Özdemir, "Dün de buradaydık ama sıradan dolayı işimizi halledemedik ve bugün de gelmek zorunda kaldık. Ramazan ayında bu sırada beklemek zulüm gibi geliyor. Çok fazla sıra var ve insanlar oruç. Bu uygulamayı daha kolay bir şekilde yapabilirlerdi. Böyle çok anlamsız. 140 bin lira ceza yazıldığı söyleniyor. Korktuğumuz için geldik biz de. Sürekli sıraya giriyoruz. Cezalar çok yüksek. İnsanlar nasıl ödeyebilir ki bu miktarları" diye konuştu.

"DEVLETİMİZ NE KURAL KOYDUYSA ONA UYMAK ZORUNDAYIZ"

Sürücülerden Arif Doğan ise, "Biz aracımızı aldığımızda plakanın farklı olduğunu ve yasadışı olduğunu bilmiyorduk. Değiştirmeye geldik. 140 bin lira cezası olduğu söyleniyor. Devletimiz ne kural koyduysa ona uymak zorundayız. Çok fazla plaka bastıran var" ifadelerine yer verdi.

