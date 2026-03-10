CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan Zelenski ile görüştü! Ana gündem müzakereler

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Erdoğan Zelenski ile görüştü! Ana gündem müzakereler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan görüşmede, İran’daki çatışma sürecinin Ukrayna’daki barış arayışlarına sekte vurmaması gerektiğini, müzakerelerin vakit kaybetmeden sürdürülmesinin faydalı olacağını, Ukrayna’nın yaralarının sarılmasının, yeniden imar faaliyetlerine başlanmasının ve kalıcı güvenliğin temininin önem arz ettiğini belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir görüşme gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Başkan Erdoğan görüşmede, İran'daki çatışma sürecinin Ukrayna'daki barış arayışlarına sekte vurmaması gerektiğini, müzakerelerin vakit kaybetmeden sürdürülmesinin faydalı olacağını, Ukrayna'nın yaralarının sarılmasının, yeniden imar faaliyetlerine başlanmasının ve kalıcı güvenliğin temininin önem arz ettiğini belirtti.

Orta Doğu alev alev: Savaşın 11. günüOrta Doğu alev alev: Savaşın 11. günüORTA DOĞU ALEV ALEV: SAVAŞIN 11. GÜNÜ

TÜRKİYE GÜVEN TESİSİ İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPACAK

Erdoğan, Karadeniz'deki seyrüsefer emniyetinin Türkiye için kritik önemde olduğunu, enerji altyapılarının, limanların korunmasını sağlayacak bir ateşkesin temininin, taraflar arasında güven tesisine katkı sunabileceğini, Türkiye'nin bunun için elinden gelen desteği vereceğini ifade etti.

Ortadoğuda savaşın 11. günüOrtadoğuda savaşın 11. günüORTADOĞU'DA SAVAŞIN 11. GÜNÜ
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın