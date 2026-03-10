ANALİZ | İran'ın PKK/PJAK oyunu ters tepti: Besledikleri yılan kendilerini sokacak

Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 15:58 ahaber.com.tr - Özel Haber PAYLAŞ ABONE OL YAZI

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik sinsi planları bir bir gün yüzüne çıkıyor. Terör örgütü PKK'nın İran kolu PJAK üzerinden bölgeyi ateş çemberine almayı hedefleyen şer odakları, demografik oyunlarla İran'ı içeriden çökertmenin hesaplarını yapıyor. A Haber ekranlarında masaya yatırılan kirli senaryoda, terör koridoru ve iç savaş çığırtkanlığının perde arkası bütün çıplaklığıyla gözler önüne serildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyon hazırlıkları sürerken, terör örgütlerinin bölgedeki hareketliliği dikkat çekiyor. Terör örgütü PKK'nın İran kolu PJAK'ın başını çektiği 5 farklı grubun bir araya geldiğini belirten analizlerde, "22 Şubat'ta İran'da terör örgütü PJAK da dahil 5 Kürt grup birlikte hareket etme kararı aldı. PJAK, İran'da başlayan sokak hareketleri sonrası bu grupları topladı ve 'İran İslam Cumhuriyeti'ni devireceğiz, kendi kaderimizi tayin edeceğiz' açıklamasını yaptı" ifadelerine yer verildi. Merkezi yönetimde yaşanacak olası bir zayıflığın bu grupların İran içine sızmasını kolaylaştıracağı vurgulandı. ABD'NİN KARA ORDUSU PLANI: İRAN'A KARŞI KULLANILACAK

İRAN KAZDIĞI KUYUYA DÜŞTÜ İran'ın geçmişten bugüne Türkiye'yi zayıflatmak için terör örgütlerini bir maşa olarak kullandığı ancak bugün bu stratejinin ters teptiği ifade ediliyor. Bölgedeki demografik değişime dikkat çeken uzmanlar, "İran, 1979 devriminden sonra Türkiye'yi zayıflatmak amacıyla terör örgütü PKK'yı vekil güç gibi kullandı. İran'da Türkiye sınırı boyunca Urmiye gibi Türk yerleşimleri tasfiye edildi. Bölgenin demografisi sistematik olarak değiştirildi. Van ve Hakkari sınırı boyunca PKK ve PJAK kampları rejimin desteğiyle kuruldu" sözleriyle tehlikenin boyutunu anlattı. Bugün ise ABD ve İsrail'in bu yapıları İran'ı içeriden vurmak için kara ordusu olarak kullanmayı planladığı belirtiliyor.

"GÜN GELİR O YILAN SİZİ DE SOKAR" ABD yönetiminin terör örgütlerine verdiği askeri teçhizat ve hava desteği vaatleri, kirli ittifakı bir kez daha kanıtlıyor. Washington Post gazetesinin haberine dayandırılan analizlerde ABD'li yetkililerin Kürt gruplara destek sözü verdiği belirtilirken, Trump da "Kürtlerin İran'a kara saldırısı başlatmasını destekliyorum, bunu yapmak istemeleri harika bir şey" diyerek niyetini açıkça ortaya koydu. Bu noktada Başkan Erdoğan'ın yıllar önce yaptığı tarihi uyarı hatırlatılarak, "18 Mart 2016 tarihli konuşmasında İran'a yönelik 'Yılan besliyorsunuz, gün gelir o yılan sizi de sokar' uyarısı bugün karşılığını buluyor. O yılan şimdi kendilerini sokmaya başlıyor" değerlendirmesi yapıldı.

İRAN'DA İÇ SAVAŞ SENARYOSU İran ordusu ve Devrim Muhafızları'nın omurgasını oluşturan Türk nüfusun olası bir iç savaşta kilit rol oynayacağı ifade ediliyor. Bölgedeki dengeleri yorumlayan uzmanlar, "O bölgedeki ordu olsun, Devrim Muhafızları olsun, emniyet olsun, onların çekirdeği yüzde 90 oranında Türklerden oluşuyor. PJAK bir grup olarak ayrı ama bunun peşinden gidebilecek PJAK'lı olmayan Kürtlerin de tarihi iyi okuması gerekiyor. ABD ve İsrail'in kışkırtmalarıyla bölgede yapılanların bedelini ağır ödediler" ifadelerini kullandı. Tahran yönetiminin desteklediği örgütlerin İran'da olası bir rejim değişikliğinin yıkıcı aktörleri haline getirilmek istendiği vurgulandı.