Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında flaş! Şarkıcı Edis'in test sonucu pozitif çıktı

Yurt dışında olduğu belirlenen şarkıcı Edis hakkında daha önce yakalama kararı çıkarılmıştı. Edis, Türkiye'ye dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması tüm hızıyla devam ediyor.

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın ulaştığı bilgilere göre, şarkıcı Edis'in uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı.

ADEM KILIÇCI'NIN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın ulaştığı yeni bilgilere göre, ünlülere yönelik prosedür soruşturması kapsamında gözaltına alınıp savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu testi pozitif çıktı.

▪️Kanda: Esrar etken maddesi THC metaboliti (THC-COOH) tespit edildi. Ayrıca ilaç etken maddesi Trazodon bulundu.

▪️Belirtilerinde: THC metaboliti (THC-COOH) ve Metamfetamin tespit edildi. Ayrıca Trazodon da bulundu.

▪️Saçta: THC, Kokain ve kokain metabolitleri Benzoilekgonin ile Metilekgonin tespit edildi.

▪️Tırnakta: THC bulundu.