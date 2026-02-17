Ünlü şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA YENİ DALGA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'Kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'Fuhşa teşvik ve aracılık etme' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçları kapsamında 25 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 19 gözaltı

Operasyon kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.

HANGİ İSİMLER GÖZALTINDA?

⏺Züber isimli firmanın ortakları Murathan Kurt ile Nailcan Kurt



⏺Hakan Tunçelli (Terzi isimli mekan işletmecisi)



⏺Bonivex isimli işletmenin sahibi Murat Öztürk

⏺Sırrı Murat Dalkılıç

⏺Rıza Kaan Tangöze

⏺Murat Cevahiroğlu

⏺Barış Talay

⏺Hakan Kakız



⏺Eski Milli boksör Adem Kılıçcı



⏺Tolga Kulakçı

⏺Kemal Doğulu

⏺Alihan Taşkın

⏺Tolga Sezgin

⏺Ramazan Bayar

⏺Aygün Aydın

⏺Buse Görkem Narcı

⏺İsmail Hacıoğlu

⏺Furkan Koçan