Ünlü şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Şüpheli ifadelerinin ardından dosya genişlerken, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli savcılığa çağrıldı, şarkıcı Edis Görgülü hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyette verdiği ifadeler doğrultusunda dosyanın genişletildiği ve yeni isimlerin soruşturmaya dahil edildiği öğrenildi.

ÇEŞME BAĞLANTISI DOSYADA

Bu çerçevede, Çeşme'de otellerde düzenlendiği iddia edilen uyuşturucu partilerine katıldığı öne sürülen CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin de soruşturmaya şüpheli sıfatıyla dahil edildiği bildirildi.

İFADEYE ÇAĞRILDI

Denizli'nin,"uyuşturucu kullanımına yer temin etmek" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlamaları kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

EDİS İÇİN YAKALAMA KARARI

Denizli'nin arkadaşı olan şarkıcı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

ÜNLÜLERİN TORBACISIYLA FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edilmişti. Yaşar'ın ismi soruşturma dosyasında yer alırken, kamuoyunda "ünlülerin torbacısı" iddialarıyla da anılmıştı.

Soruşturma sürecinde dikkat çeken bir diğer detay ise Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ile Yaşar'ın aynı karede yer aldığı fotoğrafların ortaya çıkması oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Denizli'nin ayrıca, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Şeyma Subaşı ile de fotoğrafının bulunduğu görüldü. Söz konusu kareler kamuoyunda tartışma başlatırken, dosyanın siyasi boyutuna ilişkin değerlendirmeleri de beraberinde getirdi.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA YENİ DALGA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'Kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'Fuhşa teşvik ve aracılık etme' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçları kapsamında 25 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.

HANGİ İSİMLER GÖZALTINDA?

⏺Züber isimli firmanın ortakları Murathan Kurt ile Nailcan Kurt

⏺Hakan Tunçelli (Terzi isimli mekan işletmecisi)

⏺Bonivex isimli işletmenin sahibi Murat Öztürk

⏺Sırrı Murat Dalkılıç

⏺Rıza Kaan Tangöze

⏺Murat Cevahiroğlu

⏺Barış Talay

⏺Hakan Kakız

⏺Eski Milli boksör Adem Kılıçcı

⏺Tolga Kulakçı

⏺Kemal Doğulu

⏺Alihan Taşkın

⏺Tolga Sezgin

⏺Ramazan Bayar

⏺Aygün Aydın

⏺Buse Görkem Narcı

⏺İsmail Hacıoğlu

⏺Furkan Koçan

