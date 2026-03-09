Başkan Erdoğan: "İsrail ateşkesi sürekli ihlal ediyor"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen 17. Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "İsrail yapılan ateşkesi her zaman ihlal etmiştir. İsrail terörize eylemlerine devam ediyor" dedi. Başkan Erdoğan, "Azerbaycan’a yapılan saldırı kabul edilemez. Kardeş ülkeler arasında düşmanlık tohumları ekilmeye çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen 17. Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları şöyle:

Netanyahu yönetimi 10 Ekim'de imzalanan deklarasyondan bugüne kadar yürüttüğü hukuk dışı ve yayılmacı politikalarla barışı istemediğini, çözümden yana olmadığını bir kez daha göstermiştir. Türkiye dün olduğu gibi bugün de kardeş Filistin halkının yanındadır. Gazze'li mazlumlara maddi ve manevi tüm desteğini vermeye devam edecektir.

Kıymetli dostlar, tüm bunlara 28 Şubat itibarıyla bir de komşumuz İran'a yönelik saldırılar eklenmiştir. Onuncu günü geride kalan saldırılarda şimdiye kadar içinde 300'ü aşkın masum çocuğun da olduğu 1500'e yakın İranlı hayatını kaybetti. İran kaynaklı füze ve drone saldırılarına paralel olarak gerilim tırmandı ve kısa sürede tüm bölgenin istikrarını tehdit eder boyutlara ulaştı.

"SAVAŞ UZADIKÇA TABLO KÖTÜLEŞECEK"

Karşılıklı misillemelerle hem can kayıplarının hem yıkımın hem de krizin ekonomik maliyetinin asimetrik bir şekilde artmakta olduğunu görüyoruz. Şu bir gerçektir: Savaş uzadıkça maalesef tablo daha da kötüleşir.

Son yarım asırda Orta Doğu'da dış müdahalelerin ve jeopolitik mühendislik girişimlerinin nelere yol açtığına, geride nasıl büyük bir siyasi, sosyal ve ekonomik enkaz bıraktığına defalarca şahit olduk.

Türkiye olarak biz bölgemizin aynı acıları tekrar yaşamasını istemiyoruz. Orta Doğu coğrafyasının tıpkı bir asır evvel olduğu gibi yeniden ameliyata alınmasını, ameliyat masasına tekrar yatırılmasını kabul etmiyoruz.

Şunun da altını burada önemle çizmek istiyorum: Türkiye'nin dış politikası salt çıkar odaklı değil, aynı zamanda değer odaklıdır. Nerede olursa olsun adil bir barışın kaybedeninin olmayacağına inanıyoruz.

Bakınız, beşinci yılına giren Rusya-Ukrayna savaşının adil ve sürdürülebilir bir barış anlaşmasıyla sona erdirilmesini savunduk. Bugün de aynı anlayışla ilk günden itibaren tavrımızı açıkça ortaya koyduk.

"GEREKLİ UYARILAR İRAN'A İLETİLDİ"

Hava saldırılarının İran'ın egemenliğini ihlal ettiğini, uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve tarafımızca esefle karşılandığını belirttik. Aynı zamanda İran'ın başta can Azerbaycan ve Körfez ülkeleri olmak üzere kardeş ülkeleri hedef alan saldırılarını asla tasvip etmediğimizi, bunun yanlış olduğunu; ortak acıları büyütmekten, kardeşler arasına husumet tohumları ekmekten başka hiçbir işe yaramayacağını da açık açık ifade ettik.

Geçen hafta ve bugün ülkemize doğru gelen balistik unsurlar vakitlice etkisiz hâle getirilmiş, gerekli uyarılar İran tarafına çok net olarak iletilmiştir. Yine bu süreçte tansiyonun düşürülmesi, akan kanın durdurulması ve diyalog kapısının açılması için yoğun gayret gösterdik. İlkeli ve diplomasiyi önceleyen tutumumuzu hâlen koruyoruz. Karşımızdaki manzara ne kadar ümit kırıcı olursa olsun, biz umutsuz değiliz.

İnanıyoruz; yeni bir müzakere süreci mümkündür, hatta olmalıdır. Sizleri de vesile kılarak bugün bir kez daha savaşın bölgemizde daha fazla yayılmadan bir an evvel sona erdirilmesi gerektiğinin altını tekrar çiziyorum.

Çatışma, kaos, kriz ve istikrarsızlık ihraç etmeyi dış politikalarının merkezine yerleştirenlere inat, bizler bu coğrafyada barış ve refah iklimini tesis etmekte, bunun için mücadele etmekte ve bu yolda sonuna kadar yürümekte kararlıyız.