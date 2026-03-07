Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları'nı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Toplantısı kapsamında Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan Dışişleri Bakanlarını, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı ile TDT Genel Sekreteri’ni kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde diplomasi trafiğine hız verdi.

Bu kapsamda Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Toplantısı kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul etti.

Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Toplantısı kapsamında TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul etti

Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu

Erdoğan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov'u kabul etti

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, 3 Ekim 2009'da Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile kuruldu. Konseyin ismi, 2021'de İstanbul Zirvesi'nde alınan bir kararla "Türk Devletleri Teşkilatı" (TDT) olarak değiştirildi.

Teşkilatın ana hedefleri, Türk devletleri arasında karşılıklı güven ortamının pekiştirilmesi, siyasi dayanışmanın güçlendirilmesi, ekonomik ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi, Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikimlerinin kayıt altına alınması ve tanıtılmasını sağlamak.

Sekretaryası İstanbul'da bulunan TDT'nin, halihazırda 5 üyesi (Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan) ve 4 gözlemcisi (Macaristan, Türkmenistan, KKTC, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) bulunuyor.

Teşkilatın müteakip Gayriresmi Zirvesi, bu yılın ilk yarısında Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenecek.

Yılın ikinci yarısında yapılacak olan TDT 13. Zirvesi'ne ise Türkiye ev sahipliği yapacak.