Petrol rafinerileri vuruldu! İran'da zehirli yağmur alarmı! Türkiye risk altında mı?

İran'da dün gece petrol rafinerilerine düzenlenen saldırıların ardından bölgede büyük bir çevre felaketi endişesi yaşanıyor. Yangınlar sonucu gökyüzüne yayılan kimyasal gazların bölgedeki yağışlarla birleşerek "zehirli yağmura" dönüşmesi, halk sağlığını ciddi şekilde tehdit etmeye başladı. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber ekranlarında konuya ilişkin kritik uyarılarda bulunarak, bu tehlikeli hava sisteminin rotasını ve Türkiye üzerindeki etkilerini tüm detaylarıyla paylaştı.

İran'daki petrol rafinerilerine düzenlenen saldırıların ardından çıkan yangınlar, bölgeyi çevre ve sağlık açısından büyük bir riskle karşı karşıya bıraktı. Atmosfere yayılan kimyasal gazların yağışlarla birleşerek asit yağmuruna dönüşebileceği uyarısı yapılırken, Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, zehirli bulutların Türkiye'ye ulaşıp ulaşmayacağı konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İRAN'DA ZEHİRLİ YAĞMUR TEHLİKESİ! ASİT YAĞMURLARI İÇME SUYU HAVZALARINI TEHDİT EDİYOR

İran'ın kuzey ve batı kesimlerinde etkili olan yağışların, rafinerilerdeki yangınlarla birleşerek ölümcül bir risk oluşturduğuna dikkat çekildi. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "İran'ın kuzeyinde ve batı kıyılarında yağmur, Tebriz'e doğru ise karla karışık yağmur etkili oluyor. Rafinerilerdeki yangınlarla birlikte, asit yağmuru olarak adlandırılan kimyasal yağışlar meydana geliyor. Bu yağışlar, özellikle yakın mesafede konsantrasyonu çok yüksek değerlere çıkararak içme suyu havzalarında bile büyük riskler oluşturabilir" ifadelerini kullandı.

"SÜLFÜRİK ASİT VE KARBONMONOKSİT SOLUMAYIN"

Saldırılar sonrası atmosfere yayılan zehirli gazların içeriğine ve sağlığa etkilerine değinen Tek, "Yağışın olmadığı alanlarda bile hava kirliliği açısından önemli riskler var. Sülfürik asit oluşumu, karbonmonoksit ve partiküler maddeler akciğerlere kadar inerek tahrişe neden oluyor ve oksijen akışını engelliyor. Uzun süre solunması halinde zehirlenmelere yol açabilecek bu havadan korunmak hayati önem taşıyor" sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı.