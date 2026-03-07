İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla standart dışı plaka denetimlerinin 1 Nisan'a kadar sadece rehberlik amacıyla yapılacağı, sürücülere ceza uygulanmayacağı bildirildi. İşte 8 maddede merak edilenler...

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliklere göre; 27 Şubat'tan itibaren araçlarında standart dışı Amerikan Pres Plaka (APP) takılı olan sürücülere 140 bin lira ceza, sürücü belgelerine 30 günlüğüne el konulması ve aracın 30 gün süreyle trafikten menedilmesi yaptırımları getirildi. Aynı ihlalin geriye doğru 1 yıl içerisindeki ikinci tekrarında ise ceza 2 katına çıkarılarak uygulanacak.

(Fotoğraf: AA)

TALİMAT BAKAN ÇİFTÇİ'DEN! APP PLAKA CEZALARINDA YENİ KARAR

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, vatandaşların mağdur olmaması için 1 Nisan'a kadar sürücülere bu konuda herhangi bir cezai yaptırım uygulanmaması talimatı verdi. Polis ve jandarma trafik birimlerinin denetimlerinin, mart ayı sonuna kadar eğitim ve bilgilendirme amaçlı yapılacağı aktarıldı.

(Fotoğraf: AA)

APP'lerin standart yazı tipi, güvenlik hologramı ve yetkili kuruluş mührü gibi güvenlik özelliklerine sahip olmadığı için standartlara uygun plaka ile en geç 1 Nisan'a kadar değiştirilmesi gerekiyor. Değişimin gerekçesi ise standart plakaların elektronik denetim sistemleri ve şehir güvenlik kameralarınca hatasız olarak tespitinin yapılabilmesinin sağlanması olarak belirtildi.

PLAKA DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİ

APP'ye sahip sürücülerin, öncelikle polis merkezi amirliklerine veya jandarma karakol komutanlıklarına kayıp ihbarında bulunması gerekiyor. Daha sonra ise noterden plaka basım talep belgesini teslim alan sürücülerin, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun (TŞOF) plaka basımı gerçekleştiren odalarına müracaat etmesi gerekiyor. Sürücülerin sanal medyada ücret karşılığında plaka basma vaadinde bulunan kişilere itibar etmemeleri gerektiği de belirtildi.

PLAKAYI TAKAN VE KULLANANLARA 140 BİN LİRA CEZASI

Araçlarda daha estetik göründüğü gerekçesiyle tercih edilen Avrupa Pres Plakalar (APP) için trafik mevzuatında yeni bir düzenleme yapılmıştı. Standartlara aykırı, kalın puntolarla basılan ve yasa dışı yöntemlerle hazırlanan bu plakalara ağır yaptırımlar uygulanıyor.

Kurallara aykırı APP plaka kullanan sürücülere 140 bin liraya kadar para cezası kesilirken, araçlar da trafikten men ediliyor. İhlalin tekrarlanması halinde ceza 280 bin liraya kadar çıkabiliyor. Ayrıca sürücüler hakkında resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla işlem yapılabiliyor.

APP PLAKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

APP plaka kullanan sürücülerin, plakalarını değiştirmek için il veya ilçe trafik tescil müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Süreç kapsamında sürücüler, plakalarını kayıp gibi göstererek işlem başlatıyor ve trafik tescilden aldıkları evrakla noterde işlem yapıyor.

Noterden alınan plaka basım makbuzu ile internet üzerinden referans numarası kullanılarak ücret ödeniyor. Ardından plaka basım atölyesinde yeni ve standart plaka basılarak araç sahibine teslim ediliyor.

8 MADDEDE APP PLAKA İLE MERAK EDİLENLER

APP plaka nedir, neden yasak?

APP (Avrupa Pres Plaka), standart plakalardan farklı yazı tipi ve kalın puntolarla basılan plaka türüdür. Türkiye'de plaka ölçüsü ve yazı karakteri standart olduğu için bu tür plakalar yasal kabul edilmez.

APP plaka cezası 2026'da ne kadar?

Standart dışı APP plaka kullanan sürücülere 140 bin liraya kadar para cezası uygulanır. Aynı ihlalin tekrar edilmesi halinde ceza 280 bin liraya kadar çıkabilir ve araç trafikten men edilebilir.

APP plaka nasıl anlaşılır?

APP plakalar, harf ve rakamların daha kalın, kabartmalı ve dikkat çekici şekilde tasarlandığı plaka türleri olarak bilinir. Bu tasarım, plakadaki karakterlerin daha belirgin görünmesini sağlarken estetik bir görünüm de oluşturur. Standart plakalar ise yönetmelikte belirlenen ölçü ve yazı karakterleriyle hazırlanır ve daha sade bir tasarıma sahiptir.

APP plaka kullananlara 1 Nisan'a kadar ceza var mı?

İçişleri Bakanlığı'nın talimatına göre 1 Nisan'a kadar yapılan denetimler rehberlik amaçlı olacak ve sürücülere bu süre içinde ceza uygulanmayacak.

APP plaka nasıl değiştirilir?

Sürücülerin il veya ilçe trafik tescil müdürlüğüne başvurması gerekir. Trafik tescilden alınan belge ile noterde işlem yapılır. Ardından plaka basım makbuzu ile ücret ödenerek yetkili plaka basım atölyesinde standart plaka bastırılır.

APP plaka ile normal plaka arasındaki farklar neler?

Yazı Tipi:

Normal plakalar belirlenen standart fontla hazırlanır. APP plakalar ise daha kalın ve farklı karakterlerde yazı tipleri kullanılarak üretilir.

Resmi Mühür:

Standart plakaların üzerinde yetkili kurum tarafından basılan resmi soğuk mühür bulunur. APP plakaların büyük bölümünde bu mühür yer almaz ya da standart şekilde uygulanmaz.

Güvenlik Hologramı:

Normal plakaların sol tarafındaki mavi "TR" bandında güvenlik hologramı bulunur. APP plakaların çoğunda bu güvenlik unsuru yer almaz.

Araç Muayenesi:

Standart plakalar muayeneden sorunsuz geçer. APP plakalar ise yönetmelikte belirtilen standartlara uymadığı için araç muayenesinde ağır kusur olarak değerlendirilebilir.

APP plaka araç muayenesinden geçer mi?

Hayır. Standart dışı plaka kullanan araçlar TÜVTÜRK araç muayenesinden geçemez ve plakanın değiştirilmesi gerekir.

APP plaka resmi belgede sahtecilik sayılır mı?

Bazı durumlarda standart dışı plaka kullanımı resmi belgede sahtecilik kapsamında değerlendirilerek sürücüler hakkında adli işlem başlatılabilir.