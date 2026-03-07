EGM'den APP plakadaki yanlış anlaşılmalara ilişkin açıklama: 140 bin lira para cezası uygulanacak

Kanun'un 23'üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılık durumunda, yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan ya da araç üzerinde bulunması gereken sayıda plaka takmayan sürücülere 4 bin lira idari para cezası uygulandığı ifade edilerek, bu fıkra hükmünün yeni getirilmiş bir düzenleme olmadığı, 2016 yılından bu yana uygulandığı aktarıldı.

Açıklamada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun " Belge ve plakaların araçlar üzerinde bulundurulması zorunluluğu" başlıklı 23'üncü maddesinde, plaka kullanımına ilişkin kuralların ve yaptırımların açık şekilde düzenlendiği belirtildi.

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyunda "APP plaka" olarak bilinen plakalar ve bu plakaların kullanımına ilişkin yaptırımlar hakkında çeşitli değerlendirmeler ve yanlış anlaşılmaların ortaya çıktığına işaret edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yetkili kuruluş tarafından basılmayan, üzerinde resmi mühür ve yönetmelikte belirtilen güvenlik unsurları bulunmayan plakaların hukuken geçerli kabul edilmediğini belirterek, kamuoyunda APP plaka olarak bilinen plakaların bu kapsama girdiğini bildirdi.

140 BİN LİRAYA KADAR PARA CEZASI UYGULANACAK

Öte yandan, kamuoyunda sıklıkla "APP plaka" olarak ifade edilen durumun ise farklı bir hukuki yaptırıma sahip olduğu belirtilerek, Kanun'un 23'üncü maddesinin 5'inci fıkrasına aykırılık halinde söz konusu olan hususun, plakanın ölçüsünden veya görünümünden ziyade plakanın yetkili kuruluş tarafından basılmamış olması olduğu ifade edildi.

"Nitekim 2918 sayılı Kanun'un 131'inci maddesi uyarınca yetkili kuruluş tarafından basılmayan, üzerinde resmi mühür ve yönetmelikte belirtilen güvenlik unsurları bulunmayan plakalar hukuken geçerli kabul edilmemektedir. Kamuoyunda APP plaka olarak bilinen plakalar bu kapsama girmektedir. Bu tür plakaların araçlarda kullanılması halinde plakayı takan veya kullanan kişiler hakkında 140 bin lira idari para cezası uygulanmakta, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınmakta ve araç 30 gün süreyle trafikten menedilmektedir. Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 'Resmi Belgede Sahtecilik' başlıklı 204'üncü maddesi kapsamında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören adli işlem de uygulanabilmektedir."

Fiilin tekrarı halinde cezaların kademeli olarak artmakta olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu düzenlemelerin amacı, yaptırım uygulamak değil, trafik güvenliğini ve kamu düzenini sağlamaktır. Araç tescil plakaları, trafik denetimleri, elektronik denetim sistemleri, şehir güvenlik kameraları ve adli soruşturmalar açısından araçların doğru ve hızlı şekilde tespit edilmesini sağlayan resmi bir kimlik niteliği taşımaktadır. Standart dışı, yetkisiz şekilde üretilmiş plakalar, bu denetim mekanizmalarının etkinliğini zayıflatmakta ve kamu güvenliğini olumsuz etkilemektedir. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına araçlarında yalnızca yetkili kuruluş tarafından basılmış ve yönetmelikte belirtilen nitelik ve ölçülere uygun tescil plakalarını kullanmaları önemle hatırlatılmaktadır."

APP plaka nedir?

APP plaka, yetkili kuruluş tarafından basılmayan, üzerinde resmi mühür ve yönetmelikte belirtilen güvenlik unsurları bulunmayan plakalara verilen isimdir. Bu plakalar standart dışı üretildiği için hukuken geçerli kabul edilmez.

APP plaka kullanmak suç mu?

Evet. Yetkili kuruluş tarafından basılmayan plakaların kullanılması mevzuata aykırıdır ve hem idari hem de adli yaptırımlara neden olabilir.

APP plaka kullananlara ne kadar ceza uygulanır?

Yetkili kuruluş tarafından basılmamış plaka kullananlara 140 bin TL idari para cezası uygulanır.

APP plaka kullanan sürücünün ehliyetine el konulur mu?

Evet. Bu plakaları kullanan sürücülerin sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınır.

APP plaka takılı araç trafikten men edilir mi?

Evet. APP plaka kullanan araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilir.

APP plaka kullanmanın hapis cezası var mı?

Duruma göre olabilir. Yetkisiz plaka kullanımı Türk Ceza Kanunu'nun 204. maddesi kapsamında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçu sayılabilir. Bu suç için 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir.

Standart dışı plaka takmanın cezası nedir?

Plakanın ölçüsünün veya yönetmelikte belirtilen niteliklerin dışında olması durumunda sürücülere 4 bin TL idari para cezası uygulanır.

APP plaka cezası yeni mi getirildi?

Hayır. Plaka kullanımına ilişkin düzenlemeler 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında uzun süredir uygulanmaktadır ve yeni bir düzenleme değildir.

Aynı ihlalin tekrarı durumunda ne olur?

Aynı fiilin tekrar edilmesi halinde cezalar kademeli olarak artabilir ve yaptırımlar daha ağır uygulanabilir.

10. Araç sahipleri mağduriyet yaşamamak için ne yapmalı?

Araçlarda yalnızca yetkili kuruluş tarafından basılmış, resmi mühür ve güvenlik unsurları bulunan, yönetmeliğe uygun tescil plakaları kullanılmalıdır.