DMM'den Mardin plakalı araca linç girişimi iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Mücadele Merkezi, sosyal medyada yayılan Sivas'taki linç girişimi iddialarını yalanladı. Mardin plakalı araca saldırı olduğu yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıklayan DMM, vatandaşları doğrulanmamış bilgilere itibar etmeme konusunda uyardı.

DMM, sanal medya hesabından paylaşım yaparak, 'Sivas'ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandığı' iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

Açıklamada, "Söz konusu görüntüler güncel değildir. 2024 yılına ait olup, bağlamından koparılarak kasıtlı olarak tekrar dolaşıma sokulmuştur. Toplumsal barış ve huzuru hedef alan, provokatif ve manipülatif içeriklerle kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan bu tür dezenformasyonlara karşı duyarlı ve dikkatli olunması önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.