Pentagon’un gizli silahı ifşa oldu! İran saldırısını bizzat "Claude" planlamış

Yapay zeka artık savaş sahasına da dahil. ABD-İsrail'in İran saldırılarında çarpıcı bir detay ortaya çıktı. ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılarda, Trump yönetiminin ilişkisini kesme kararı aldığı Anthropic şirketinin yapay zeka uygulaması Claude'ı yoğun şekilde kullandığı bildirildi. Hatta öyle ki yüzlece hedefin yapay zeka ile belirlendiği kaydedildi. İşte o çarpıcı detaylar...

ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılarda, Başkan Donald Trump yönetiminin ilişkisini kesme kararı aldığı Anthropic şirketinin yapay zeka uygulaması Claude'ı yoğun şekilde kullandığı bildirildi.

SAVAŞ SAHASINDA YAPAY ZEKA DÖNEMİ

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberi, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarındaki yapay zeka araçlarının rolünü ortaya koydu.

Haberde, Pentagon'un Anthropic'in yapay zeka aracı Claude uygulamasını saldırıları planlarken yoğun şekilde kullandığı detaylı şekilde aktarıldı.

ASKERİ SÜREÇLERDE CLAUDE YOĞUN ŞEKİLDE KULLANILDI

Buna göre Pentagon, Claude uygulamasını Palantir şirketi tarafından geliştirilen Maven Akıllı Sistemi'ne entegre ederek gerçek zamanlı hedef belirleme, anlık gözetleme ve sıcak istihbarat analizi gibi temel askeri süreçlerde yoğun şekilde kullanıyor.

Claude'u kullanan Maven sistemi, gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanarak İran'daki olası hedefleri belirliyor, kesin konumlarını veriyor, bunları önceliklendiriyor ve böylece ABD ve İsrail güçlerinin olası saldırılarına önemli ölçüde yön veriyor.

MAVEN'İN ÖNERDİĞİ YÜZLERCE HEDEF VURULDU

İki kişiye göre, İran'a olası bir saldırı planlaması sürerken, Claude tarafından desteklenen Maven yüzlerce hedef önerdi, kesin konum koordinatlarını verdi ve bu hedefleri önemlerine göre öncelik sırasına koydu.

Habere göre Pentagon, İran saldırılarının ilk gününde yaklaşık 1000 civarındaki hedefi, söz konusu yapay zeka teknolojisinden yardım alarak planladı ve gerçekleştirdi.

TRUMP, ANTHROPİC İLE İLİŞKİYİ KESME TALİMATI VERMİŞTİ

Öte yandan haberde, Pentagon'un yeni yapay zeka aracı entegrasyonunu tamamlayana kadar Claude uygulamasını ilk kez bu ölçekte bir "savaş" sahasında aktif olarak kullandığına vurgu yapıldı.

İlgili kaynaklardan biri, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun askeri saldırıyla ABD'ye getirilmesinde de Claude uygulamasının kullanıldığını belirtti.

Bir diğer kaynak, 2025 yılı boyunca Pentagon'daki askeri planlamacıların, Claude entegreli Maven sisteminin, ordunun çoğu bölümünde günlük olarak kullanıldığına işaret etti. Pentagon, 2024'ün sonlarında Anthropic'in Claude sohbet botunu Maven'a entegre etmeye başladı.

Sistem, önerilen hedefleri oluşturmak, lojistiği takip etmek ve sahadan gelen istihbaratın özetlerini sağlamak için kullanıldı. Trump yönetimi, Maven'ın kullanımını ordunun birçok bölümüne genişletti. Mayıs 2025 itibarıyla 20 binden fazla askeri personel bu sistemi kullanıyor.