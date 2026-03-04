9 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına ağır darbe! 22 şüphelinin kimlik bilgileri açığa çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nı hedef alan askeri mahrem yapılanması çökertildi. Soruşturma kapsamında 15 şüpheli yakalanırken 3'ünün firari, 4 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Dosyada şüpheli olan toplamda 22 kişinin isim ve adli kayıtları deşifre oldu.

SABİT HATLAR ÜZERİNDEN SÖZDE İMAMLARLA İRTİBAT KURULDU Soruşturma kapsamında şüphelilerin Ankara genelinde büfe, bakkal ve market gibi açık alanlardaki kontörlü sabit hatlar üzerinden örgütün sözde sivil imamlarıyla irtibat kurdukları belirlendi. Bu yöntemle gizli haberleşme sağlandığı, askeri personelin bu hatlar üzerinden yönlendirildiği tespit edildi.