9 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına ağır darbe! 22 şüphelinin kimlik bilgileri açığa çıktı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nı hedef alan askeri mahrem yapılanması çökertildi. Soruşturma kapsamında 15 şüpheli yakalanırken 3'ünün firari, 4 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Dosyada şüpheli olan toplamda 22 kişinin isim ve adli kayıtları deşifre oldu.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı hedef alarak görevde ve emekli subay astsubaylar ile ilişiği kesilmiş askeri öğrencilerden oluşan şüphelilerin örgütün sözde sivil imamlarıyla sabit hatlar üzerinden haberleştikleri belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar kapsamında aralarında 15 şüpheli yakalanırken, 3 şüpheli firari, 4 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.
MAHREM YAPI DEŞİFRE OLDU
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alan ve mahrem hizmetler olarak tanımlanan yapıdaki şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 22 şüpheliden 15'i yakalanarak yakalandı.
SABİT HATLAR ÜZERİNDEN SÖZDE İMAMLARLA İRTİBAT KURULDU
Soruşturma kapsamında şüphelilerin Ankara genelinde büfe, bakkal ve market gibi açık alanlardaki kontörlü sabit hatlar üzerinden örgütün sözde sivil imamlarıyla irtibat kurdukları belirlendi. Bu yöntemle gizli haberleşme sağlandığı, askeri personelin bu hatlar üzerinden yönlendirildiği tespit edildi.
22 FETÖCÜNÜN İSİMLERİ VE ADLİ BİLGİLERİ ORTAYA ÇIKTI
SABAH'ın haberine göre dosyada yer alan toplamda 22 şüphelilerin kimlik bilgileri ve adli kayıtlarına yer verildi.
|No
|İsim
|Görev / Unvan
|Bağlı Olduğu Kurum
|Adli Durum / İşlem Bilgisi
|1
|Habil Alper Hatip
|Eski KHO öğrencisi
|—
|Isparta TEM tarafından "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan şüpheli kaydı
|2
|Abdullah Alper
|Üsteğmen
|Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri K.lığı
|Uşak TEM tarafından adli evrak düzenlendi
|3
|Ahmet Türkmen
|Astsubay
|Genelkurmay Özel Kuvvetler K.lığı
|Ankara TEM tarafından adli evrak düzenlendi
|4
|Burhan Dişikırık
|Piyade Uzman Çavuş
|6'ncı Komando Tugay K.lığı
|Ankara TEM tarafından işlem yapıldı
|5
|İbrahim Halil Turan
|Eski KHO öğrencisi, Avukat
|—
|Aktif adli kayıt bulunmadı
|6
|Şıhmehmet Başbenzer
|Subay
|TSK İnsani Yardım Tugay K.lığı
|Kilis TEM tarafından çok sayıda adli evrak
|7
|Erdem Erol
|Başkan Yardımcısı
|Konak Belediyesi
|Ankara TEM ve Mali Şube tarafından örgüt üyeliği kapsamında adli evrak
|8
|Bekir Aslan
|Astsubay
|Genelkurmay Özel Kuvvetler K.lığı
|2016'dan itibaren Ankara ve İstanbul TEM birimlerince adli evrak
|9
|Tuğrul Tekin Tunalılar
|Emekli, Öğretim Görevlisi
|TSK (Emekli)
|Aktif adli kayıt bulunmadı
|10
|Yusuf Sarı
|Sözleşmeli Astsubay
|39'uncu Mekanize Piyade Tugay K.lığı
|Ankara ve Sivas TEM tarafından örgüt üyeliği kapsamında adli evrak
|11
|Selim Gül
|Emekli Uzman Çavuş
|Kara Kuvvetleri K.lığı
|Aktif UYAP kaydı bulunmadı
|12
|Ebuzer Erdoğan
|Binbaşı
|Tank Okul Komutanlığı
|Adli ve idari kaydı bulunmadı
|13
|Özcan Şamlıoğlu
|Eski Yedek Subay, Pilot
|—
|Mersin TEM tarafından adli evrak kaydı
|14
|Mustafa Coşkun Atılgan
|Emekli Yarbay
|Kara Kuvvetleri K.lığı
|(Adli durum bilgisi belirtilmedi)
|15
|Mehmet Akkuş
|Astsubay
|KKK MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi K.lığı
|Ankara TEM tarafından adli evrak
|16
|Talha Berat Dokumacı
|Astsubay
|Hadımköy Kışla Komutanlığı
|Ankara TEM tarafından adli evrak kaydı
|17
|İsmail Özgür
|Emekli Astsubay
|Kara Kuvvetleri K.lığı
|Ankara TEM tarafından 2023'te iki ayrı işlem
|18
|Sadullah Almas
|Üsteğmen
|1'inci Komando Tugay K.lığı
|Bingöl ve Samsun TEM tarafından farklı tarihlerde adli evrak
|19
|Mustafa Kağan Tutsak
|Üsteğmen
|Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi K.lığı
|Aktif adli kayıt bulunmadı
|20
|Bülent Dokur
|Emekli Astsubay
|Kara Kuvvetleri K.lığı
|Ankara TEM tarafından 2025 yılına ait iki ayrı adli evrak
|21
|Samet Akkuzu
|Üsteğmen
|Genelkurmay Muhabere ve Bilgi Sistemleri Destek K.lığı
|Aktif adli kayıt bulunmadı
|22
|Zeki Can
|Emekli Kıdemli Albay
|Kara Kuvvetleri K.lığı
|Aktif adli ve idari kaydı bulunmadı
BAZI ŞÜPHELİLERİN YURT DIŞINDA VE FİRARİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin yurt dışında bulunduğu, 3 şüphelinin ise firari olduğu belirlendi. Firari ve yurt dışındaki şüphelilere yönelik yakalama ve iade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.