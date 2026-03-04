CANLI YAYIN

9 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına ağır darbe! 22 şüphelinin kimlik bilgileri açığa çıktı

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
9 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına ağır darbe! 22 şüphelinin kimlik bilgileri açığa çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nı hedef alan askeri mahrem yapılanması çökertildi. Soruşturma kapsamında 15 şüpheli yakalanırken 3'ünün firari, 4 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Dosyada şüpheli olan toplamda 22 kişinin isim ve adli kayıtları deşifre oldu.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı hedef alarak görevde ve emekli subay astsubaylar ile ilişiği kesilmiş askeri öğrencilerden oluşan şüphelilerin örgütün sözde sivil imamlarıyla sabit hatlar üzerinden haberleştikleri belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar kapsamında aralarında 15 şüpheli yakalanırken, 3 şüpheli firari, 4 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

9 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına ağır darbe! 22 şüphelinin kimlik bilgileri açığa çıktı - 1

MAHREM YAPI DEŞİFRE OLDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alan ve mahrem hizmetler olarak tanımlanan yapıdaki şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 22 şüpheliden 15'i yakalanarak yakalandı.


SABİT HATLAR ÜZERİNDEN SÖZDE İMAMLARLA İRTİBAT KURULDU

Soruşturma kapsamında şüphelilerin Ankara genelinde büfe, bakkal ve market gibi açık alanlardaki kontörlü sabit hatlar üzerinden örgütün sözde sivil imamlarıyla irtibat kurdukları belirlendi. Bu yöntemle gizli haberleşme sağlandığı, askeri personelin bu hatlar üzerinden yönlendirildiği tespit edildi.

Foto: ahaber.com.trFoto: ahaber.com.tr

22 FETÖCÜNÜN İSİMLERİ VE ADLİ BİLGİLERİ ORTAYA ÇIKTI

SABAH'ın haberine göre dosyada yer alan toplamda 22 şüphelilerin kimlik bilgileri ve adli kayıtlarına yer verildi.

NoİsimGörev / UnvanBağlı Olduğu KurumAdli Durum / İşlem Bilgisi
1Habil Alper HatipEski KHO öğrencisiIsparta TEM tarafından "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan şüpheli kaydı
2Abdullah AlperÜsteğmenKıbrıs Türk Barış Kuvvetleri K.lığıUşak TEM tarafından adli evrak düzenlendi
3Ahmet TürkmenAstsubayGenelkurmay Özel Kuvvetler K.lığıAnkara TEM tarafından adli evrak düzenlendi
4Burhan DişikırıkPiyade Uzman Çavuş6'ncı Komando Tugay K.lığıAnkara TEM tarafından işlem yapıldı
5İbrahim Halil TuranEski KHO öğrencisi, AvukatAktif adli kayıt bulunmadı
6Şıhmehmet BaşbenzerSubayTSK İnsani Yardım Tugay K.lığıKilis TEM tarafından çok sayıda adli evrak
7Erdem ErolBaşkan YardımcısıKonak BelediyesiAnkara TEM ve Mali Şube tarafından örgüt üyeliği kapsamında adli evrak
8Bekir AslanAstsubayGenelkurmay Özel Kuvvetler K.lığı2016'dan itibaren Ankara ve İstanbul TEM birimlerince adli evrak
9Tuğrul Tekin TunalılarEmekli, Öğretim GörevlisiTSK (Emekli)Aktif adli kayıt bulunmadı
10Yusuf SarıSözleşmeli Astsubay39'uncu Mekanize Piyade Tugay K.lığıAnkara ve Sivas TEM tarafından örgüt üyeliği kapsamında adli evrak
11Selim GülEmekli Uzman ÇavuşKara Kuvvetleri K.lığıAktif UYAP kaydı bulunmadı
12Ebuzer ErdoğanBinbaşıTank Okul KomutanlığıAdli ve idari kaydı bulunmadı
13Özcan ŞamlıoğluEski Yedek Subay, PilotMersin TEM tarafından adli evrak kaydı
14Mustafa Coşkun AtılganEmekli YarbayKara Kuvvetleri K.lığı(Adli durum bilgisi belirtilmedi)
15Mehmet AkkuşAstsubayKKK MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi K.lığıAnkara TEM tarafından adli evrak
16Talha Berat DokumacıAstsubayHadımköy Kışla KomutanlığıAnkara TEM tarafından adli evrak kaydı
17İsmail ÖzgürEmekli AstsubayKara Kuvvetleri K.lığıAnkara TEM tarafından 2023'te iki ayrı işlem
18Sadullah AlmasÜsteğmen1'inci Komando Tugay K.lığıBingöl ve Samsun TEM tarafından farklı tarihlerde adli evrak
19Mustafa Kağan TutsakÜsteğmenDağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi K.lığıAktif adli kayıt bulunmadı
20Bülent DokurEmekli AstsubayKara Kuvvetleri K.lığıAnkara TEM tarafından 2025 yılına ait iki ayrı adli evrak
21Samet AkkuzuÜsteğmenGenelkurmay Muhabere ve Bilgi Sistemleri Destek K.lığıAktif adli kayıt bulunmadı
22Zeki CanEmekli Kıdemli AlbayKara Kuvvetleri K.lığıAktif adli ve idari kaydı bulunmadı

BAZI ŞÜPHELİLERİN YURT DIŞINDA VE FİRARİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin yurt dışında bulunduğu, 3 şüphelinin ise firari olduğu belirlendi. Firari ve yurt dışındaki şüphelilere yönelik yakalama ve iade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

FETÖ yargısının KPSS ihaneti!FETÖ yargısının KPSS ihaneti!FETÖ YARGISININ KPSS İHANETİ!
MİT ve Emniyetten FETÖ operasyonu!MİT ve Emniyetten FETÖ operasyonu!MİT VE EMNİYET'TEN FETÖ OPERASYONU!

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın