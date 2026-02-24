MİT ve Emniyet'ten FETÖ operasyonu! 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Son dakika haberine göre MİT ve Emniyet'in FETÖ’ye yönelik Ankara’da düzenlediği ortak operasyonda 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgütün güncel finans yapılanması içinde yer aldıkları belirlenen 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli gözaltı kararı verildi.
Gözaltı kararı verilen 10 şüpheli yakalandı, 1'inin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor, 5'inin ise yasa dışı yollarla yurt dışına kaçtığı tespit edildi.