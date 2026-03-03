Hatırlanacağı üzere dün (2 Mart) Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 yıldır firari olarak aranan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan örgütün hücre evinde yakalandı.

SORUŞTURMADA "CEMAAT" İZLERİNİ BİZZAT SİLDİ İddianamede yer alan tespitlere göre, 2010 Temmuz KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen ve içinde "FETÖ" bağlantısı bulunan dosyalar, Sakınan tarafından iki yılı aşkın süre boyunca sümen altı yapıldı. Şüpheli Şadan Sakınan, soruşturma kapsamındaki "KPSS sorularının kendisine Gülen cemaatinden bazı kişilerce verildiği ve bu sayede yüksek puan aldığı" yönde tutanağa geçirmemek için adli kayıtları kullanmadığı belirlendi. Bu hamleyle, Sakınan'ın sınav organizasyonuna dair kayıtları ve delilleri temizlemeye odaklandığı, dolayısıyla soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği ve delillerin toplanmasını engellediği tespit edildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yaptırılan incelemede soruların sınavdan önce bazı adaylara ulaştığına dair doğrudan görsel veya işitsel bir bulgu elde edilemediği, ancak analizlere dayalı teknik bulguların sınavın gizlilik ve güvenlik içinde gerçekleştirilmediği yönünde kanaat oluşturduğu ifade edildi. Raporda, sınavın ölçme ve seçme niteliğini kaybettiği ve sonuçların iptali ile eşdeğer bir sınav yapılmasının uygun olacağı görüşü yer aldı.

Dönemin Ankara Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Tezel tarafından yürütülen soruşturmada, sınav sorularının bir kısım adaylara sınavdan önce verildiği iddiası üzerine inceleme başlatıldığı, müşteki olarak CHP Konya Milletvekili Atilla Kart'ın şikayetinin dosyaya girdiği belirtildi.

Sakınan hakkında görevi kötüye kullanma ve terör örgütü üyesi olmak suçlarından yürütülen kovuşturma ve iddianame belgesine ahaber.com.tr ulaştı.

SORUŞTURMA EVRAKI A HABER.COM.TR'DE FETÖ'nün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında işlem yapılan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan ile ilgili soruşturma evrakı incelendi.

İŞTE İHANETİN ŞEMASI 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmayı akamete uğratmak ve failleri gizlemekle suçlanan firari eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan'a ait iddianame, ihanetin boyutlarına göz önüne serdi. Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan dosyada, Sakınan'ın delilleri kararttığı, örgüt imamlarıyla irtibat kurduğu ve FETÖ FETÖ mensuplarını yargı elinden kaçırmaya yönelik tüm ayrıntılar gözler önüne serildi.

Bu kapsamda, hakkında Ankara Ağır Ceza Mahkemelerince "FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak" ve iki ayrı "görevi kötüye kullanmak" suçlarından yakalama kararı bulunan ve İçişleri Bakanlığının "terörden arananlar gri listesinde" yer alan Şadan Sakınan'ın saklandığı örgüt evi tespit edildi.

FFETÖ’nün beyin takımında yer alan ‘İç Anadolu ve Ankara imamı’ Cemil Koca(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

ÖRGÜT İMAMIYLA 114 SANİYELİK KRİTİK GÖRÜŞME

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sunulan analiz raporları, Sakınan'ın ihanetini deşifre etti. Sakınan'ın, sınav sorularını dershanelere dağıtan ve "İç Anadolu İmamı" olarak bilinen Cemil Koca ile telefonda okuduğu görüldü. Şüpheli Sakınan, suçun en önemli delilleri olan soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının imhası için ÖSYM'ye müzekkere yazmadan sadece 5 gün önce Cemil Koca ile tam 114 saniye süren bir telefonda kaydedilen sözlerle aktarılan bu temas, delil karartma talimatının örgütten alındığını kanıtladı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

HİMMET" VE ŞÜPHELİLERLE TİCARİ İLİŞKİ

MASAK raporları, Sakınan'ın sadece denemesal değil, mali olarak da örgüte göbekten bağlı olduğunu kanıtladı.

KREDİ TAKSİTLERİNİ BAŞKASI ÖDEDİ

Sakınan'ın Bank Asya'dan çektiği 200 bin TL'lik kredinin taksitlerinin, "himmet" toplama faaliyetlerini yürüten Kabil Gülal isimli kişi tarafından ödendiği tespit edildi.

PARA HAREKETLERİ

Örgüt kapsamında yapılan işlem kapsamında inşaat şirketleri ve ortaklarıyla Sakınan arasında şüpheli para hareketleri tespit edildi.

ŞÜPHELİ MAL ALIMI

KPSS soruşturması kapsamında şüpheli olan "Halka Konfeksiyon"un sahibi Hasan Demir ile hem ticari ilişkiler kurduğu hem de bu şahsın 449 adet telefon irtibatının bulunduğu rapor edildi.

DELİLLERİ BİLİNÇLİ OLARAK YOK ETTİ

Sakınan, soruşturmanın seyrini kapsamlı ve kritik koruma prosedürünü organize etmeyi sabote etti. Öncesi Haber Verildi: Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği'nde yapılan aramadan önce şüphelilere bilgi verilerek delillerin gizlenmesine baskı imkanı sağlandı.

ÖSYM Başkanlığı'na yazılan müzekkerelerle, sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının imha edilerek saklanması en önemli suç delillerini ortadan kaldırdı.

Sonuç olarak; Şüpheli Şadan Sakınan'ın, FETÖ üyesi olarak örgütlü ilişkiler ve talimatlar doğrultusunda hareket ettiği, yürüttüğü soruşturmada soruşturmayı koruyup kayırarak adaletin tecellisini engellediği tüm delillerle ortaya konuldu.

DELİLLERİ ÖSYM ELİYLE YOK ETTİRDİ

Soruşturmanın gidişatını değiştirecek olan sınav evraklarının imha süreci de Sakınan'ın talimatıyla gerçekleştirildi. ÖSYM Başkanlığı'na yazılan yazılarla sınav giriş belgeleri, soru kitapçıkları ve cevap kağıtlarının imhasında başarısızlık olmadığını bildiren Sakınan, "Soruşturma kapsamında bu evraklar üzerinde inceleme yapılması gerekirken, imha edilmesinin nedeni henüz kullanılması suç delillerini yok etmekle suçlandı". Öyle ki, Sakınan'dan sonra satın alınan savcıların yaptığı incelemelerde, binlerce adaya ait kitapçığın Sakınan'ın "imha edebilirsiniz" ifadeleriyle ortadan kaldırıldığı anlaşıldı.

BASKIN ÖNCESİ ÖRGÜT MERKEZİNE "HABER" GÖNDERDİ

İddianamenin en hayatlarından biri de Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği'nde yapılan arama öncesinde gerçekleşti. Sakınan, mahkeme kararından bir gün önce kolluk kuvvetlerine talimat vererek, "Arama'da yapılacak adrese gidilerek şüpheli ile görüşülmesi tavsiyeleri ve bu yolla örgüt üyelerinin delillerinin yok edilmesi zaman kazandırıldığı" ifadeleriyle suçlandı. Baskı günü ise bilgisayarlara "silgi" isimli geri görüntülenemez silme programlarının yüklendiği ve sabit disklerin ulaşılamaz hale getirildiği teknik raporlarla belgelendi.

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

ŞÜPHELİYLE TİCARİ İLİŞKİ VE MASAK RAPORLARI

Sakınan'ın ekonomik olarak da örgütle iç içe olduğu ortaya çıktı. MASAK raporlarına göre Sakınan, KPSS soruşturmasının şüphelilerinden Hasan Demir ile soruşturmanın sıcak dönemde 47 bin TL'lik araç alımı-satım ilişkisine girdi. Ayrıca Sakınan'ın Bank Asya'dan çektiği taksitlerinin örgütlü isimleri tarafından ödendiği ve "himmet" paralarının transferinde aktif rol oynadığı, "Şüphelinin FETÖ/PDY terör örgütünün üyesi olarak, sürdürülebilir faaliyeti çerçevesinde ve talimatlarıyla hareket ettiği iddiasıyla yer aldığı belirtildi.

"KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI" KARARI

Soruşturma evrakında, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların tespiti yönünde etkin, etkili ve tarafsız bir soruşturma yürütülmeden "kovuşturmaya yer olmadığına" dair karar verildiği iddiasına yer verildi. Ayrıca Adalet Bakanlığı ve ÖSYM yetkilileri hakkında 4483 ve 2547 sayılı yasalar kapsamında işlem yapılmadığı kaydedildi.

HSK Teftiş Kurulu Başkanlığının 08/06/2017 tarihli soruşturma raporunda ise Şadan Sakınan'ın, deliller toplanmadan ve yeterli araştırma yapılmadan verilen karara "görüldü" şerhi düştüğü ve bu eyleminin FETÖ örgütsel faaliyetleri kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

MESLEKTEN İHRAÇ VE DEVAM EDEN YARGI SÜRECİ

HSK Genel Kurulu'nun 24/08/2016 tarih ve 2016/426 sayılı kararıyla Sakınan'ın meslekten çıkarılmasına hükmedildiği bildirildi. Ayrıca hakkında, Yargıtay 16. Ceza Dairesi nezdinde açılan kamu davası ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen ayrı bir soruşturma bulunduğu aktarıldı.

Soruşturma evrakının bir örneğinin, eylemin yoğunluğuna delil teşkil etmesi amacıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanlığına ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği öğrenildi.

Dosya kapsamında, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 89 ve 90. maddeleri uyarınca, Sakınan hakkında son soruşturmanın açılması talep edildiği kaydedildi. Yargı sürecinin ilgili mahkemelerin takdirinde devam ettiği bildirildi.

BİRÇOK USULSÜZLÜK TESPİT EDİLDİ

Sakınan hakkında; CHP ve diğer ihbarcılar ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014/3/16291 sayılı yazısı kapsamında yürütülen soruşturmalar neticesinde, HSYK Teftiş Kurulu'nca 2015-2016 yılları arasında yapılan incelemelerde birçok usulsüzlük tespit edildi.

İşte o usulsüzlükler....

Tahkikatın aksatılması: Sakınan, yürütmekle görevli olduğu 2010 Temmuz KPSS soruşturmasını etkin, hızlı ve tarafsız yürütmedi; dosyayı sümen altı bıraktı.

Delillerin yok edilmesi: ÖSYM'den alması gereken belgeler yerine yazışmalarla delillerin imhasına yol açtı.

Dosya birleştirmeme: Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen ilgili evrakı birleştirmeyip 2 yıl 83 gün boyunca bekletti.

Soruşturmayla çıkar ilişkisi: Soruşturmada şüpheli konumundaki kişilerle alım-satım ilişkisine girdi.

Gizliliğin ihlali: Arama yapılacak kurumlarda kolluk ekiplerine talimat vererek şüphelilerle önceden görüşülmesini sağladı, delillerin yok edilmesine fırsat tanıdı.

SORUŞTURMA EVRAKI VE DELİL EKSİKLİKLERİ

2010 KPSS Lisans sınavında soruların sızdırıldığı ve bazı adayların sınav öncesi bilgilendirildiği iddiaları, müsteki ve tanık ifadeleriyle soruşturma dosyasında yer aldı.

Sakınan, bu iddialar doğrultusunda gerekli delil toplama ve inceleme işlemlerini yürütmedi; yüksek not alan adaylar hakkında şüpheli sıfatı kullanmadı.

ÖSYM'nin ve Yüksek Öğretim Denetleme Kurulu'nun raporlarında tespit edilen usulsüzlük ve yolsuzluklar dikkate alınmadı.

4483 sayılı Yasa kapsamında memur ve kamu görevlileriyle ilgili ihbar ve şikayetler gereği gibi soruşturulmadı.

DOSYA İLGİLİ HSK BİRİMLERİ VE YARGITAY'A İLETİLDİ

Soruşturma evrakına göre, Sakınan'ın görevini kötüye kullanarak hem delil toplama süreçlerini aksattığı hem de soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği tespit edildi. Dosya, ilgili HSK birimleri ve Yargıtay'a iletildi.