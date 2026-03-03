Bakan Gürlek'ten 12. yargı paketi müjdesi! Avukat şartı geliyor

Uzlaşma ve arabuluculuk gibi alternatif çözüm yollarındaki katkıları için avukatlara teşekkür eden Gürlek, son 24 yılda avukatları doğrudan ilgilendiren pek çok düzenlemenin hayata geçirildiğini söyledi. Gürlek, "Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nı getirerek mesleğe nitelik kazandırdık. Hukuk fakültelerinde ikinci öğretimi kaldırdık. Dikey geçiş sistemini kaldırdık. Fakültelere girişte başarı sıralamasını önce 125 bine, daha sonra 100 bine getirerek hukuk fakültelerinde kaliteyi artırdık. Avukatların görevlerinden doğan suçlarda verilen bölge adliye mahkemesi kararlarının her hâlükârda Yargıtay'a gitmesi için gerekli düzenlemeyi yaptık. Avukatlarımıza yeşil pasaport hakkı tanıdık. E-duruşma uygulamasını hayata geçirdik. Avukatlarımız video konferans yoluyla bürolarından ya da bulundukları yerden duruşmalara katılabiliyor" ifadelerini kullandı.

UYAP entegrasyonunun genişletilmesi, avukatlık hizmetlerindeki KDV oranının düşürülmesi, mesleğe yeni başlayan avukatlardan 5 yıl boyunca baro keseneği alınmaması ve büro kurma giderleri için finansman desteği sağlanması gibi düzenlemeleri de hatırlatan Gürlek, "20 yıllık kıdeme sahip hukukçulara arabuluculuk imkânı tanıdık. Uzlaştırmacı olabilmek için hukuk fakültesi mezunu olma şartı getirdik. Tüm bu düzenlemeler savunmayı güçlendiren, avukatlarımızın yıllardır dile getirdiği taleplere cevap veren önemli adımlardı" dedi.

Bakan Gürlek, "Avukatlarımız hak arama hürriyetinin teminatı, adalet sistemimizin vazgeçilmez kurucu unsurudur. Savunmanın güçlü olduğu yerde adalet daha da kökleşir, toplumsal güven daha da artar" diye konuştu.