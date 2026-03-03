Bakan Gürlek'ten 12. yargı paketi müjdesi! Avukat şartı geliyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul 2 Nolu Barosu tarafından düzenlenen iftar programında hukuk dünyasını ve vatandaşları yakından ilgilendiren tarihi açıklamalarda bulundu. 12. Yargı Paketi hazırlıklarının sürdüğünü belirten Bakan Gürlek, belirli bir meblağın üzerindeki tapu işlemlerinde avukatla temsil zorunluluğu getirilmesinin planlandığını müjdeledi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul 2 Nolu Barosu'nun iftar programına katıldı. Programda konuşan Gürlek, baro yönetiminin talepleri doğrultusunda çeşitli yasal düzenlemeler için çalışma başlattıklarını söyledi.
Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde savunmanın güçlendirilmesine yönelik temel hedeflerin belirlendiğini kaydeden Gürlek, bazı iş ve işlemlerde avukatla temsil zorunluluğu getirilmesinin planlandığını ifade etti.
Bakan Gürlek, "Bu hedeflerden bazıları, bazı iş ve işlemlerde avukatla temsil zorunluluğunun getirilmesi. 12. Yargı Paketi'nde talimat da verdik, şu an yasal düzenleme de yapılacak. Tabii Meclisimizin de aynı yönde bir irade göstermesi halinde tapuda belirli miktarı geçen işlemlerde avukatla temsil zorunluluğu getirmeyi istiyoruz. Bu hem işlemlerin hukuki güvenliğe kavuşması hem de avukatlarımıza en azından küçük bir fayda sağlaması için önemli. Bu konuda Hukuk İşleri Genel Müdürlüğümüze ve Özel Kalem Müdürlüğümüze talimat verdim. İnşallah 12. Yargı Paketi'nde belirli miktarı geçen işlemlerde tapuda avukat sorumluluğu getireceğiz" dedi.
'YARGILAMA, SAVCI, AVUKAT VE HAKİMDEN OLUŞAN ÜÇLÜ BİR YAPIYA SAHİPTİR'
Konuşmasında Çekmeköy'de menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'e rahmet, ailesine başsağlığı dileyen Gürlek, süreci yakından takip ettiğini belirtti. Mülkün temelinin adalet olduğunu vurgulayan Gürlek, savunmanın ana omurgasının avukatlar olduğunu ifade ederek, "Yargılama; savcı, avukat ve hâkimden oluşan üçlü bir yapıya sahiptir. Ancak üçü bir araya gelirse yargılama faaliyeti başlar. Bu üç unsur eşit derecede kıymetlidir. Yargı bağımsızlığının güvencesi bağımsız avukatlardır. Kanunlarımızda açıkça avukatların yargının kurucu unsuru olduğu yazılıdır" diye konuştu.