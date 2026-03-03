TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan güçlü Türkiye mesajı: Ayaklarımız yere sağlam basmak zorundayız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'teki Şeref Holünde milletvekilleri ile iftarda bir araya geldi. Programa; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra bakanlar, siyasi parti genel başkanları, milletvekilleri ve eski TBMM başkanları da katıldı. Programda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Öncelikle bu ramazan ayında da maalesef önceki ramazan aylarında olduğu gibi dünyanın birçok yerinde mazlum ve mağdur Müslümanların fevkalade zor günler geçirdiğini, iftar sofralarında kan ve gözyaşının yanı sıra insanları umutsuz halde bırakan nice acıların yaşandığını biliyoruz. Öncelikle Gazze ve İran'daki sivil halk olmak üzere bu ramazan ayında baskı altında olan, zor bir şekilde iftarlarını açan bütün Müslümanlara Allah'ın imdad etmesini temenni ve niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dünyanın zor bir dönem içerisinde olduğunu ve alt üst oluşların yaşandığını belirten Kurtulmuş, "Türkiye olarak bizler de bölgemizde yaşanan bütün bu gelişmelerden ister istemez birinci dereceden etkileniyoruz, tesiri altında kalıyoruz. Ümit ediyorum ki Türkiye'nin barış ve istikrar vizyonu başta bölge ülkelerimiz olmak üzere dünya genelinde egemen olur. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki; yaşadığımız dönem olağan dışı bir dönemdir. Uluslararası terminolojinin ifade edemediği, tanımlayamadığı, ne olduğunu anlatamadığı ve şimdiye kadar alışık olduğumuz bütün terminolojinin yok olduğu bir dönemdir. Kural bazlı bir dünya sistemi yerine artık kuralın tamamen ortadan kalktığı, sadece güçlülerin kural koyduğu ve güçlülerin dilediklerini yaptığı bir döneme giriyoruz. Açıkçası ifade etmek gerekirse bu dönemin adı; orman kanunlarıdır. Onun için bu süre içerisinde bu bölgede Türkiye olarak uyanık ve tedbirli olmak mecburiyetindeyiz, ayaklarımızı yere sağlam basmak zorundayız. İnşallah Türkiye olarak yaşanan bütün bu sıkıntılardan etkilenmeden yolumuza devam edeceğiz. Güçlü ve büyük Türkiye hedefi, bugünlerde yaşanan gelişmelere hazırlıklı olmamızı gerektiren bir hedeftir. Türkiye güçlü olmak hatta düne göre daha güçlü olmak zorundadır. Bu güç yalnızca askeri veya savunma sanayi alanında değil, ekonomik, siyasi ve toplumsal güçtür. İnşallah bütün bunları hep birlikte Sayın Başkan mızın öncülüğünde Türkiye olarak gerçekleştireceğiz. Huzur ve güvenlik iklimimizi sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Foto: AA

"RAPOR YOL HARİTASIDIR"

'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kuruluş süreci, çalışmaları ve kamuoyuna paylaştığı rapor ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, "Komisyon raporu tabii ki her şey değildir. Ancak komisyon çalışmaları ve ortaya konulan rapor; Türkiye demokrasisi bakımından ve ülkemizde birlik, beraberlik ve kardeşlik ikliminin oluşması bakımından fevkalade ümitvar olmamızı gerektiren mühim bir adımdır. Farklı siyasi partilerin bir araya geldiği, fikirlerini bir kenara bırakmadan ortak bir vizyon etrafında birleşti ve Türkiye'nin milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi standartları yükselerek yol alabileceğini ortaya koymuştur. Tabii ki bu rapor bir nihayet değildir, yol haritasıdır. Bu rapor sadece Türkiye'de terörün, şiddetin sona ermesi ve ülkemizde tam manasıyla barışın sağlanması için neler yapılabileceğini ilişkin ipuçlarını barındıran ve bize rehberlik eden bir metindir. Ancak bu komisyonun ortaya koyduğu rapor, sonuçları kadar önemli konuları da ortaya çıkarmaktadır. Siyaset farklı fikirlere sahip olabilir ancak siyaset diyalog kanallarını açık tutabilirse ortak bir noktada buluşabilir ve Türkiye'nin en zor sorunlarını bile çözebilecek bir iradeyi gösterebilir. Herhalde burada bulunan herkes ittifak eder ki, cumhuriyetimizin ilk asrının en zor sorunu buydu. Bu sorun etrafında bir araya gelip ortak bir karar almaya başarabilen siyaset, diyalog zeminini açık tutarak, müzakere ederek, tartışarak Türkiye'nin daha nice zor sorunlarını çözecektir. Bu kararlılık içerisinde önümüzdeki dönemde birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı artırarak düşmanların Türkiye üzerinde hesap kurmalarına fırsat vermeyecek kadar iç kalemizi tahkim edecek, milli birliğimizi pekiştirecek ve aramızdaki dostluğu, kardeşliği kıyamete kadar sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE YENİ BİR ANAYASAYA KAVUŞMALIDIR"

Kurtulmuş, Türkiye'nin önünde fevkalade zor sorunlar olduğunu vurgulayarak, "Hiç şüphesiz bunun en başında gelen Türkiye'nin yeni bir anayasaya kavuşmalıdır. Böylesine önemli bir konuda adım atabilen TBMM, yeni, çağdaş, kapsayıcı, demokrat, insan haklarına saygılı ve demokratik standartları yüksek yeni bir anayasayı yapabilir, yapmalıdır ve bunun için de TBMM görevlidir. Aynı şekilde Meclis İç Tüzüğü, Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasalarının iyileştirilmesi gibi önemli ödevler de TBMM'nin önünde durmaktadır. Ümit ve temenni ediyorum ki, inşallah kısa bir süre içerisinde olumlu adımlar atarak 28'inci Dönem TBMM, tarihi sorumluluklarını yerine getirmiş olacaktır" dedi.

Kurtulmuş ayrıca geçen aylarda hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in Türkiye'de barış ve kardeşliğin sağlanması için mücadele ettiğini ve mücadelesine saygı duyduğunu belirtti.