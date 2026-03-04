Kirli algı operasyonona geçit yok! DMM noktayı koydu: "Türkiye İran'a karşı savaşa girecek" iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı sosyal medya hesaplarından yayınlanan "Türkiye İran’a karşı savaşa katılmak için CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasını talep etti” iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek dezenformasyon uyarısı yaptı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşıma sokulan "Türkiye İran'a karşı savaşa katılmak için CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasını talep etti" ve "Trump Türkiye'ye İran'a saldırı talimatı verdi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM, Türkiye'nin dış politika ve güvenlik kararlarını bağımsız ve egemen bir devlet olarak yalnızca kendi iradesiyle belirlediğini vurgulayarak, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik içeriklere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

İletişim Başkanlığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Trump Türkiye'ye İran'a saldırı talimatı verdi, Türkiye İran'a yönelik gizli bir askeri planın parçası, Türkiye İran'a karşı savaşa katılmak için CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasını talep etti" gibi iddialar doğru değildir.

Türkiye bağımsız ve egemen bir devlet olarak; dış politikasını ve güvenlik kararlarını, sadece ve sadece kendisi belirlemekte ve uygulamaktadır. Aksi yöndeki söylemler tamamen mesnetsiz ve art niyetlidir. Türkiye'nin İran'a karşı savaşa girmesi ve bu amaçla CAATSA yaptırımlarının kaldırılması dahil herhangi bir şart sunması gibi bir durum da söz konusu değildir."

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu tür içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur.