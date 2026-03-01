CHP'li Bolu Belediyesi'nde irtikap çarkı! Market yetkililerinin ifadeleri ortaya çıktı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmasının ardından zorla para alındığı iddiasıyla şikayetçi olan zincir market yetkililerinin ifadeleri ortaya çıktı. Zincir market yetkilileri ifadelerinde belediyenin kendilerinden reklam karşılığı ücret talep ettiklerini ve vermeyen marketlere denetimler yapılarak mühürlendiklerini iddia etti.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi, dün sabah erken saatlerde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Tanju Özcan ile diğer şüpheliler Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, Eski Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel, meclis üyeleri Mehmet Ağan, Buse Özkan, Sinan Pekcan ve Cahit Görüş, eski Zabıta Müdür Vekili Hakan Yılmaz, Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Yasin Bargaç, Encümen Başkanı Hüseyin Ekrem Serin'in jandarmadaki işlemleri sürüyor. Market yetkililerinin şikayetinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alınırken, zincir market yetkililerinin ifadeleri ortaya çıktı.
'44 MAĞAZA MÜHÜRLENDİ'
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında 6 market yetkilisi ifade verdi. A101 Market Mağaza Geliştirme Müdürü Adem Keskin, reklam vermedikleri için 44 marketin mühürlendiğini iddia ederek, "2024 yılında belediyeye davet edildik. Başkan Yardımcısı Süleyman Can, belediyeye bağlı bir şirketin reklam işine girdiğini söyleyip reklam verilip verilemeyeceğini sordu. Belediyede market yetkililerinin çağrıldığı bir toplantıda Tanju Özcan, reklam gelirleriyle öğrencilere burs verildiğini belirterek reklam talep etti. Şirket üst yönetimi ulusal reklam gerekçesiyle bunu kabul etmedi ve sonrasında zabıta denetimleri başladı. NACE2 belgesi gerekçesiyle tutanaklar tutuldu ve 44 mağaza 5'er gün mühürlendi" dedi.
'100 BİN TL ARTI KDV İLE ANLAŞTIK'
Kentteki zincir yerel marketin sahibi İbrahim Erdini ise reklam sözleşmesini kabul ettiklerini 100 bin TL artı KDV ile anlaştığını ve sözleşmesinin sürdüğünü, marketlerinde denetim yapıldığını ama usulsüzlük bulunmadığı için işlem yapılmadığını söyledi.