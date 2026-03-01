CHP'li Bolu Belediyesi'nde irtikap çarkı! Market yetkililerinin ifadeleri ortaya çıktı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 'VAKFA REKLAM KARŞILIĞI YARDIM TALEP EDİLDİ' Bolu'da bulunan yerel bir marketin genel müdürü Hamza Dağ ise ifadesinde kurulacak vakfa reklam karşılığı yardım talep edildiğini ve her market için aylık ödeme istendiğini kabul etmeyince yaklaşık bir hafta sonra ikinci kez çağrıldığını belirterek, Tanju Özcan'ın vakıf kurulacak yardımlar yapılacak diyerek market başı aylık 25 bin TL istediğini ulusal marketlere ise 15 bin TL teklif ettiğini öne sürdü.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 'TOPLANTIDAN 1-2 GÜN SONRA DENETİMLER BAŞLADI' Carrefour Şube Müdürü Ahmet Gülsever'de toplantıda kendilerine market yazılı zarflar dağıtıldığını söyleyerek ifadesinde şunları söyledi. "Toplantının başında market isimli zarflar dağıtıldı ve içinde teklif formu bulunuyordu. Tanju Özcan vakıf kurulduğunu söyleyerek reklam istenildiğini teklifte 15 bin veya 25 bin TL gibi rakamlar gördüklerini ve bu fiyatın altında olmayacağını söyledi. Toplantıdan 1-2 gün sonra denetimler başladı. Üst yönetim belediye ile reklam anlaşması yaptı."