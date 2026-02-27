Yarısı bizden kampanyasında yeni kolaylık: Tüm vatandaşlar yararlanabilecek

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 31 Aralık 2026’da sona erecek İstanbul için Yarısı Bizden Kampanyası’ndan aynı tarihe kadar ev ve iş yerini riskli yapı ilan ettiren tüm vatandaşlar faydalanabilecek. Bu sayede ruhsat, kat irtifakı ve hak sahipliği tespiti gibi zaman alan koşullar yüzünden vatandaşın karşılaşabilecekleri mağduriyetlerinin önüne geçilecek.

İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için 22 Şubat 2024'te Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile yürürlüğe giren Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında vatandaşlara evlerini yeniden inşa ettirmeleri için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL de tahliye desteği olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin TL destek veriliyor.

Kampanya kapsamında her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL tahliye desteği veriliyor. (AA) Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile 31 Aralık 2026'da sona erecek kampanya ile ilgili vatandaşların lehine önemli bir düzenleme yapıldı. İlgili kararın 3. maddesinin 13. fıkrasında yer alan "31/12/2026 tarihine kadar" ibaresinden sonra gelmek üzere "6306 Sayılı Kanun kapsamında onaylanan riskli yapılar için" ibaresi eklendi.

Yeni düzenlemeyle 31 Aralık 2026’ya kadar riskli yapı ilan edilen tüm binalar kampanya kapsamına alındı. (ahaber.com.tr) BAKAN KURUM: İSTANBULLULARIN UZUN SÜREDİR BEKLEDİĞİ BİR ADIMI HAYATA GEÇİRDİK Genelgeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarısı Bizden kampanyamızla ilgili İstanbulluların uzun süredir beklediği bir adımı hayata geçirdik. Hazırladığımız genelge Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; 31 Aralık'a kadar ev ve iş yerini riskli yapı ilan ettiren tüm vatandaşlarımız kampanyadan faydalanabilecek. 2025 ve 2026 yılında riskli ilan edilen yapıların tamamı kampanya kapsamına alınacak" mesajını verdi. 2025 VE 2026 YILLARINDA İLAN EDİLEN RİSKLİ YAPILARIN TAMAMI KAMPANYADAN FAYDALANABİLECEK

Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle ev ve iş yerini yenilemek isteyen vatandaşlar için riskli yapıların yıkım, ruhsat, kat irtifakı ve hak sahipliği tespiti gibi süreçlerin de zaman aldığı dikkate alınarak hak kaybı yaşamamaları için 31 Aralık 2026'ya kadar riskli yapı ilan edilen tüm bağımsız bölümlerin kampanyadan faydalanmasının önü açıldı. Bu sayede 2025 ve 2026 yıllarında ilan edilen riskli yapıların tamamı Yarısı Bizden Kampanyası'ndan faydalanabilecek.