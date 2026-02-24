Emlak Konut’tan tarihi "hoş geldin evim" hamlesi! Kira öder gibi değil kiradan kurtaran kampanya

Emlak Konut, konut sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaşı sevindirecek "Hoş Geldin Evim" kampanyasını duyurdu. Tamamen faizsiz ve 3 farklı ödeme modeli sunulan kampanya kapsamında peşin ödemede %26 indirim uygulanırken, taksit erteleme seçeneğiyle de "şimdi al 3 yıl sonra öde" kolaylığı sağlanıyor. Konut piyasasında dengeleri değiştirecek, kiracıları ev sahibi yapacak dev hamlenin tüm detayları belli oldu. İşte bütçenize en uygun konut alma rehberi...

Emlak Konut, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük ses getiren "Hoş Geldin Evim" kampanyasını başlattı. Faizsiz ve üç farklı ödeme modeli sunan kampanya ile markalı konut projelerinden ev almak artık çok daha kolay hale geliyor. EMLAK KONUT'TAN "HOŞ GELDİN EVİM" KAMPANYASI! Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, deprem konutlarından sosyal konut projelerine, faizsiz ödeme modellerinden kira fiyatlarına etkisine kadar kampanyanın tüm detaylarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

DEPREM BÖLGESİNDE KONUT SEVİNCİ VE SOSYAL KONUT HAMLESİ Programın açılışında deprem bölgesindeki son durumu değerlendiren Faruk Erdem, "Bahsettiğimiz evler deprem bölgesindeki evler biliyorsunuz. Onlar ilk Ramazanlarını böyle kendi evlerinde geçiriyor. 455 bin konut tertemiz yapıldı ve hak sahiplerine teslim edildi. Orada insanüstü bir gayretle, hiç kimsenin başaramayacağı bir iş 2-3 yılda başarıldı." ifadelerini kullandı. Sosyal konut projelerine de değinen Erdem, "500 bin konut için kuralar çekiliyor, onlarda da neredeyse sona yaklaşıldı. Önümüzdeki ay, Mart ayı içinde ilk kazmanın vurulması planlanıyor. İlk teslimatlar da önümüzdeki yıl yapılacak." sözleriyle sürecin hızla ilerlediğini aktardı.

PEŞİN ÖDEME MODELİNDE %26 İNDİRİM FIRSATI Emlak Konut'un yeni kampanyasındaki ilk modeli detaylandıran Faruk Erdem, "Diyelim ki satış bedeli 7,5 milyon lira olan bir daireden bahsediyoruz. Bu noktada %26'lık ciddi bir indirim olacak. 1 milyon 443 bin lira peşinat vereceksiniz, geriye 4 milyon 107 bin lira kalacak. Yani bir anda 2 milyon liralık bir indirim kazanmış oluyorsunuz. Daha sonra 6 taksitle kalanı ödeyip evin sahibi olabiliyorsunuz." açıklamasında bulundu.

"YENİ YUVAM" MODELİ İLE SABİT TAKSİT AVANTAJI İkinci seçenek olan "Yeni Yuvam" modelinin detaylarını paylaşan Erdem, "Burada %12'lik bir indirim var ve %20 peşinat isteniyor. Yine 7,5 milyon liralık bir ev üzerinden hesaplarsak; 1 milyon 320 bin lira peşinat veriyorsunuz. Kalan tutarı ise aylık 88 bin liralık sabit taksitlerle 30 ayda ödüyorsunuz. Dikkat ederseniz bunların tamamı faizsiz ve sabit taksitli ödemeler." ifadelerini kullandı.