Emlak Konut’tan tarihi "hoş geldin evim" hamlesi! Kira öder gibi değil kiradan kurtaran kampanya

ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi

Emlak Konut, konut sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaşı sevindirecek "Hoş Geldin Evim" kampanyasını duyurdu. Tamamen faizsiz ve 3 farklı ödeme modeli sunulan kampanya kapsamında peşin ödemede %26 indirim uygulanırken, taksit erteleme seçeneğiyle de "şimdi al 3 yıl sonra öde" kolaylığı sağlanıyor. Konut piyasasında dengeleri değiştirecek, kiracıları ev sahibi yapacak dev hamlenin tüm detayları belli oldu. İşte bütçenize en uygun konut alma rehberi...

Emlak Konut, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük ses getiren "Hoş Geldin Evim" kampanyasını başlattı. Faizsiz ve üç farklı ödeme modeli sunan kampanya ile markalı konut projelerinden ev almak artık çok daha kolay hale geliyor.

EMLAK KONUT'TAN "HOŞ GELDİN EVİM" KAMPANYASI!

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, deprem konutlarından sosyal konut projelerine, faizsiz ödeme modellerinden kira fiyatlarına etkisine kadar kampanyanın tüm detaylarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

DEPREM BÖLGESİNDE KONUT SEVİNCİ VE SOSYAL KONUT HAMLESİ

Programın açılışında deprem bölgesindeki son durumu değerlendiren Faruk Erdem, "Bahsettiğimiz evler deprem bölgesindeki evler biliyorsunuz. Onlar ilk Ramazanlarını böyle kendi evlerinde geçiriyor. 455 bin konut tertemiz yapıldı ve hak sahiplerine teslim edildi. Orada insanüstü bir gayretle, hiç kimsenin başaramayacağı bir iş 2-3 yılda başarıldı." ifadelerini kullandı. Sosyal konut projelerine de değinen Erdem, "500 bin konut için kuralar çekiliyor, onlarda da neredeyse sona yaklaşıldı. Önümüzdeki ay, Mart ayı içinde ilk kazmanın vurulması planlanıyor. İlk teslimatlar da önümüzdeki yıl yapılacak." sözleriyle sürecin hızla ilerlediğini aktardı.

PEŞİN ÖDEME MODELİNDE %26 İNDİRİM FIRSATI

Emlak Konut'un yeni kampanyasındaki ilk modeli detaylandıran Faruk Erdem, "Diyelim ki satış bedeli 7,5 milyon lira olan bir daireden bahsediyoruz. Bu noktada %26'lık ciddi bir indirim olacak. 1 milyon 443 bin lira peşinat vereceksiniz, geriye 4 milyon 107 bin lira kalacak. Yani bir anda 2 milyon liralık bir indirim kazanmış oluyorsunuz. Daha sonra 6 taksitle kalanı ödeyip evin sahibi olabiliyorsunuz." açıklamasında bulundu.

"YENİ YUVAM" MODELİ İLE SABİT TAKSİT AVANTAJI

İkinci seçenek olan "Yeni Yuvam" modelinin detaylarını paylaşan Erdem, "Burada %12'lik bir indirim var ve %20 peşinat isteniyor. Yine 7,5 milyon liralık bir ev üzerinden hesaplarsak; 1 milyon 320 bin lira peşinat veriyorsunuz. Kalan tutarı ise aylık 88 bin liralık sabit taksitlerle 30 ayda ödüyorsunuz. Dikkat ederseniz bunların tamamı faizsiz ve sabit taksitli ödemeler." ifadelerini kullandı.

3 YIL TAKSİT ERTELEME SEÇENEĞİ İLE ÖDEME KOLAYLIĞI

Kampanyanın en dikkat çekici kısımlarından biri olan erteleme modeline değinen Faruk Erdem, "Bu modelde 3 yıl boyunca taksit ödemiyorsunuz. Taksitler üçüncü yıl başlıyor. Ancak ilk iki yıl ara ödemeleriniz var. Bir peşinat veriyorsunuz, 12. ayda ve 24. ayda birer ara ödeme yapıyorsunuz. Kalanı ise 18 taksitle ödeyip ev sahibi oluyorsunuz. Bu modelde indirim yok ama 3 yıl taksit erteleme ve faizsiz olma avantajı var ki bu hiçbir yerde görülmemiş bir şey." şeklinde konuştu.

ARZ ARTTIKÇA KİRALAR NORMAL SEYRİNE DÖNECEK

Hükümetin konut hamlelerinin piyasaya etkisini yorumlayan Erdem, "Arz fazlalaştıkça bu kiralar ve ev fiyatları da aşağı çekilecek. Çünkü bu evlerin birçoğu ilk defa evi olacaklara uygulanan projeler. Sosyal konutlarda ilk evini alacaklar öncelikli. Dolayısıyla kiradan çıkan vatandaşın evi boşalacak, arz fazlalaşacak ve kiralar özellikle İstanbul gibi yerlerde normal seyrine dönecek." sözleriyle konut piyasasındaki rahatlama beklentisini dile getirdi.

KISA ANALİZ

Emlak Konut'un "Hoş Geldin Evim" kampanyası, yüksek faiz ortamında konut talebini canlandırmaya yönelik faizsiz ve esnek ödeme modelleri sunan bir satış stratejisi olarak öne çıkıyor.

  • Kampanyanın temel hedefi: ilk evini alacaklar ve markalı konut projelerine erişimi kolaylaştırmak.
  • En güçlü yönü: faizsiz ödeme ve taksit erteleme gibi seçeneklerle finansman yükünü azaltması.
  • Peşin ödeme modelinde yüksek indirim (%26), nakit gücü olan alıcıyı çekmeyi amaçlıyor.
  • "Yeni Yuvam" modeli, sabit taksit avantajıyla orta gelir grubunu hedefliyor.
  • 3 yıl erteleme modeli, kısa vadede ödeme gücü olmayan fakat gelecekte gelir artışı bekleyen alıcılara hitap ediyor.
  • Konut arzının artmasıyla kira fiyatlarının orta vadede dengelenmesi bekleniyor; bu, kampanyanın makro hedeflerinden biri.
Genel olarak kampanya:

  • Talebi canlandırma,
  • Piyasayı hareketlendirme,
  • Sosyal konut politikalarını destekleme amacı taşıyor
Model İndirim Peşinat Ödeme Yapısı Vade Aylık Taksit Öne çıkan avantaj
Peşin ödeme modeli %26 ~1.443.000 TL Kalan tutar 6 taksit Kısa vade Değişken En yüksek indirim
"Yeni Yuvam" modeli %12 %20 (~1.320.000 TL) Sabit aylık ödeme 30 ay ~88.000 TL Sabit ve faizsiz taksit
3 yıl erteleme modeli Yok Peşinat + 12. ve 24. ay ara ödeme Taksitler 3. yılda başlar 18 taksit Projeye göre 3 yıl ödeme erteleme

Örnek hesaplama:
7,5 milyon TL değerinde konut üzerinden verilmiştir.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)
1) Kampanya kimlere yönelik?

  • Öncelik, ilk evini alacak vatandaşlar ve markalı konut projelerinden ev almak isteyen alıcılara veriliyor.

2) Faiz gerçekten yok mu?

  • Evet. Kampanya modelleri faizsiz ve sabit ödeme mantığıyla kurgulanmış.

3) En avantajlı model hangisi?

  • Nakit gücü olan için: peşin ödeme (%26 indirim)
  • Geliri düzenli olan için: "Yeni Yuvam" sabit taksit
  • Kısa vadede ödeme gücü düşük olan için: 3 yıl erteleme modeli

4) Taksit erteleme nasıl çalışıyor?

  • İlk 3 yıl aylık taksit ödenmiyor. Ancak: peşinat veriliyor, ve 24. ayda ara ödeme yapılıyor, ardından kalan tutar 18 taksitte ödeniyor.

5) Kampanya kira fiyatlarını etkiler mi?

  • Beklenti: konut arzı arttıkça kiralık ev sayısı artacak ve kiralar özellikle büyük şehirlerde dengelenebilecek.

6) Sosyal konut projeleriyle bağlantısı var mı?

  • Dolaylı olarak var. İlk evini alacaklara yönelik politikalar ve yeni projeler piyasadaki arzı artırmayı hedefliyor.

7) Hangi gelir grubu için uygun?

  • Orta ve üst gelir grubuna daha uygun, özellikle peşinat ödeyebilen ve düzenli geliri olan alıcılar için avantajlı.
