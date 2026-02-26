Bakan Gürlek'in A Haber'de duyurduğu kararın nedeni belli oldu: Çeteler avukatlar üzerinden savcıları tehdit ediyor
Yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonları yürüten bir Cumhuriyet Savcısı’nın, bir çete tarafından avukat üzerinden tehdit edildiği ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, örgütün üst düzey yöneticileri savcı için, “Bize çok baskı yapıyor; para verip susturalım, kabul etmezse suikastla ortadan kaldıralım” ifadelerini kullandı. Daha da dikkat çekici olan ise, çete adına hareket eden bir avukatın adliyeye gelerek savcıya, “Örgüt yöneticisi sizinle telefonda görüşmek istiyor” teklifini iletmesi oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek A Haber'e özel yaptığı açıklamada avukat–tutuklu görüşmelerine sınırlama getirileceğini duyurmuştu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek A Haber'e verdiği özel röportajda avukatların hükümlü ve tutuklularla görüşmesine kısıtlama getirileceğini duyurmuştu.
"YASAL MEVZUAT BOŞLUĞU KAPATILACAK"
"Cezaevindeki bir kişi her an ziyaret edilebiliyor mu? Onun mesajları dışarıya rahatlıkla taşınabiliyor mu?" sorusu yöneltilen Gürlek, şunları söylemişti.
"Burada bir mevzuat boşluğumuz var. Adalet Bakanlığı sürecimde bu konuyla ilgili arkadaşlara talimat verdim. Bir yasal düzenleme yapacağız. Tutuklu ve hükümlü ayrımı var. Tutuklularda cezaevinde avukatlar istediği zaman görüşebilir. Gece 3'te de avukatı gitse tutukluyla görüşebilir ama hükümlülerde böyle bir şey yok. Özellikle tutuklularda böyle bir boşluk var. Avukatlar rahat bir şekilde görüşebiliyor, ona şahsi notlarını, mektubunu verebiliyor. Kanunda düzenleme yapılması gerekiyor. Özellikle tutuklularla avukatların görüşmesi, birbirlerine not vermesi, bunların rahat bir şekilde dışarı gitmesi konusunda bir eksiklik var. Normalde bütün mektuplar, notlar cezaevi idaresi tarafından 'görüldü' kaşesi yapılıyor. Eğer uygun değilse bunlar gönderilmiyor ama tutuklularda yasal mevzuat boşluğu olduğu için notlar rahat bir şekilde avukatlara verilebiliyor, avukatlar aracılığıyla diğer şahıslara verilebiliyor. Bununla ilgili inşallah kısa sürede bir çalışma yapıp Meclis'e sunmayı düşünüyoruz."
SAVCIYA AVUKAT ÜZERİNDEN TEHDİT
Bu doğrultuda SABAH, yaşanan olaylarla ilgili çarpıcı bir örneğe ulaştı.
Yeni nesil çetelere karşı yürüttüğü kararlı operasyonlarla tanınan bir Cumhuriyet Savcısı, örgütün açık hedefi haline geldiğini belirtti. Çetenin avukatının bizzat adliyeye gelerek savcıya "Örgüt yöneticisi seninle telefon üzerinden görüşmek istiyor" dediği öğrenildi. Bu skandal teklife ve o an yaşanan gerginliğe, odada bulunan diğer Cumhuriyet Savcıları da bizzat tanıklık etti.
400 ŞÜPHELİYE DAVA AÇTI, ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDI
2021 yılından bu yana çeteye yönelik kritik soruşturmaları yürüten Savcı, yaklaşık 400 şüpheli hakkında hazırladığı iddianameyle örgüte ağır bir darbe indirmişti. Ancak savcı örgüt tarafından ölüm listesine alındığını belirtti.
Operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerde, bir örgüt üyesinin cep telefonunda yapılan incelemelerde elde edilen ses kayıtlarında, savcının örgüt üzerine çok gittiği ve bu nedenle kendisinden mutlaka "intikam alınacağı" yönünde hakaret dolu ifadelerin yer aldığı tespit edildi.
"SUSTURUN YA DA ÖLDÜRÜN" TEHDİDİ
En çarpıcı ayrıntı ise bir örgüt yöneticisinin talimatları oldu. Bir itirafçının beyanlarına göre, örgüt lider kadrosunun, Savcı için "Üzerimize çok geliyor, para verip susturalım, kabul etmezse suikast düzenleyip öldürelim" dediği ortaya çıktı. Hatta bir avukatın da adliyeye gelerek savcıya "Örgüt yöneticisi seninle telefonda görüşmek istiyor" teklifinde bulunduğu öğrenildi.
DURUŞMA SALONUNDA TEHDİT YAĞMURU
Tehditlerin sadece bunlarla kalmadığı, duruşmalarda ve mahkeme salonlarında da sürdüğü belirtildi. Örgüt üyelerinin, savcının yüzüne karşı hakaret ve tehditler savurduğu tutanaklara yansıdı.
"AİLEM VE BENİM CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"
Geniş yankı uyandıran soruşturmaların odağındaki isim olan savcı, şu ifadelere yer verdi:
"Yapmış olduğum soruşturmalar nedeniyle örgütün hedefi haline gelmiş bulunmaktayım. Benim ve ailemin can güvenliği bulunmamaktadır."