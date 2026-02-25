Başkan Recep Tayyip Erdoğan “Kabe’de Hacılar” ilahisi hakkında konuştu: Gerçek Türkiye fotoğrafı

Başkan Erdoğan, bu görüntülerin ülkenin özünü yansıttığını belirterek, "Kimse bundan gocunmamalı, rahatsız olmamalı, kimse tedirgin olmamalıdır. Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır. Bu fotoğraf bu toprakların fotoğrafıdır, bu milletin fotoğrafıdır" sözleriyle bu birlikteliğin önemini ifade etti.

Tüm Türkiye'nin bu ortak değerlerde buluşmasının önemini vurgulayan Erdoğan, "Tüm Türkiye'nin aynı ritimde buluşması, aynı sözleri, aynı sesleri terennüm etmesi özlediğimiz, arzuladığımız, hasretini çektiğimiz bir iklimdi." değerlendirmesinde bulundu.

MECLİS'TE İLAHİ TARTIŞMASI

Celal Karatüre ve arkadaşları tarafından seslendirilen ve kısa sürede bir sosyal medya akımına dönüşen "Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisi, siyasetin de bir numaralı gündemi oldu.

Muhalefetin laiklik üzerinden yükselttiği eleştirilere MHP Lideri Devlet Bahçeli'den tam destek, AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları'ndan ise çok sert tepki geldi. Arzen, muhalefetin halkın değerlerine olan hazımsızlığını çarpıcı sözlerle eleştirdi.