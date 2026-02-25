CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan “Kabe’de Hacılar” ilahisi hakkında konuştu: Gerçek Türkiye fotoğrafı

Sosyal medya platformlarında son günlerin en çok konuşulan ismi Celal Karatüre oldu. Kendine has yorumuyla kısa sürede büyük bir kitleye ulaşan Karatüre, özellikle "Kabe'de Hacılar" ilahisiyle yeni bir akım başlattı. Okullardan camilere, iş yerlerinden sokaklara kadar her yerde yankılanan bu ilahiler siyasetin de gündeminde yer aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda da ilahi ile ilgili konuştu. Başkan Erdoğan, “Kimse ilahilerden rahatsız olmamalı. Gerçek Türkiye fotoğrafı” dedi.

Sosyal medya dünyası son günlerde alışılmışın dışında, samimiyet dozu yüksek ve neşe dolu bir fenomeni konuşuyor. Kendine has yorumu ve içten tavırlarıyla ilahiler seslendiren Celal Karatüre, kısa sürede milyonların sevgilisi haline gelerek dijital dünyaya yeni bir soluk getirdi.

Karatüre'nin yorumladığı eserler okullardan camilere, iş yerlerinden sokaklara her yerde yankılanmaya başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda 7'den 70'e herkesin konuştuğu ilahi hakkında da açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN'DAN 'KÂBE'DE HACILAR HÛ DER ALLAH' İLAHİSİ AÇIKLAMASI

Ülkenin her köşesinde yankılanan ilahilerin milletçe paylaşılan coşkuyu ve manevi hazzı artırdığını vurgulayan Başkan Erdoğan, "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisinin 7'den 70'e herkesin diline ve kalbine nakşedildiğini belirtti. Bu eserleri besteleyen ve icra edenleri tebrik eden Erdoğan, bu ortak sesin Türkiye'yi tek yürek haline getirdiğini, "Bu ilahiyi insanımızın diline ve inşallah kalbine nakşeden; ülkemizi o güzel ilahilerle tek ses, tek yürek haline getiren bestecisinden icracısına kadar tüm kardeşlerime buradan tebriklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

OKUL BAHÇELERİNDEKİ COŞKU

Özellikle çocukların okul bahçelerinde hep bir ağızdan ilahiler söylemesinin kendisini çok duygulandırdığını belirten Erdoğan, "Özellikle okul bahçelerinde yavrularımızın hep birlikte bu ilahilere eşlik ettiklerini, hep bir ağızdan coşkuyla Allah lafz-ı celalini seslendirdiklerini görmek bizi ziyadesiyle memnun etti, mesrur etti, gururlandırdı." sözleriyle aktardı.

Tüm Türkiye'nin bu ortak değerlerde buluşmasının önemini vurgulayan Erdoğan, "Tüm Türkiye'nin aynı ritimde buluşması, aynı sözleri, aynı sesleri terennüm etmesi özlediğimiz, arzuladığımız, hasretini çektiğimiz bir iklimdi." değerlendirmesinde bulundu.

"GERÇEK TÜRKİYE FOTOĞRAFI"

Toplumun geniş kesimlerince paylaşılan bu manevi tablodan kimsenin rahatsız olmaması gerektiğini vurguladı.

"BU FOTOĞRAF GERÇEK TÜRKİYE'NİN FOTOĞRAFIDIR"

Başkan Erdoğan, bu görüntülerin ülkenin özünü yansıttığını belirterek, "Kimse bundan gocunmamalı, rahatsız olmamalı, kimse tedirgin olmamalıdır. Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır. Bu fotoğraf bu toprakların fotoğrafıdır, bu milletin fotoğrafıdır" sözleriyle bu birlikteliğin önemini ifade etti.

MECLİS'TE İLAHİ TARTIŞMASI

Celal Karatüre ve arkadaşları tarafından seslendirilen ve kısa sürede bir sosyal medya akımına dönüşen "Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisi, siyasetin de bir numaralı gündemi oldu.

MECLİS'TE İLAHİ TARTIŞMASI! YÜCEL ARZEN'DEN MUHALEFETE LAİKLİK TEPKİSİ

Muhalefetin laiklik üzerinden yükselttiği eleştirilere MHP Lideri Devlet Bahçeli'den tam destek, AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları'ndan ise çok sert tepki geldi. Arzen, muhalefetin halkın değerlerine olan hazımsızlığını çarpıcı sözlerle eleştirdi.

DEVLET BAHÇELİ'DEN GÖNÜLDEN ALKIŞ

Sosyal medyada yayılan ve 7'den 70'e her kesimin diline pelesenk olan ilahi, Meclis kürsüsünde de yankılandı. İlk olarak MHP Lideri Devlet Bahçeli, halkın büyük ilgi gösterdiği bu akıma sahip çıktı. Bahçeli, "Yine bugünlerde dağa taşa Allah dedirten, her yaş grubunda göz kamaştırıcı bir akıma dönüşen Kabe'de Hacılar Hu Der Allah isimli ilahi ve bu ilahiyi seslendiren kardeşlerimizi de gönülden alkışlıyoruz" ifadelerini kullanarak sanatçılara desteğini belirtti.

"ANLAMINI BİLMEDEN LAİKLİK DİYORLAR"

İlahinin bu denli yayılmasını hazmedemeyen muhalefet kanadından gelen laiklik çıkışlarına ise AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları'ndan yanıt gecikmedi.

Meclis grubunda konuşan Arzen, muhalefetin halktan kopuk tavrını eleştirerek, "Millete layık olamayanlar, anlamına bilmedikleri halde Zülfü Livaneli gibi 'Ey Laiklik' diyor ama Kabe'de Hacılar Hu Der Allah ilahisini söyleyen Sayın Celal Karatüre'yi hakir görüyorlar" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

MUHALEFETİN LAİKLİK ANLAYIŞINA SERT SORULAR

Muhalefetin laiklik kavramını halkın değerlerini küçümsemek için bir araç olarak kullandığını belirten Arzen, popüler kültür üzerinden çarpıcı bir kıyaslama yaptı. Yücel Arzen Hacıoğulları, "Popçu Hadise'nin Düm Tek Tek'i, Tarkan'ın Şıkıdım'ı ile tenhada ortam bulup yakalayıp öpüşenler mi laik? Kendilerine elit, seçkin diyenler; millete ettikleri küfürle ödüllendirilip AB'ye yanaşan, ona laik olmaya çalışanlar mı laik?" diyerek muhalefetin çifte standardını gözler önüne serdi.

"SİZ KİMSİNİZ YA?"

CHP başta olmak üzere muhalefetin vatandaşa üstten bakan tavrını sert bir dille eleştiren Arzen, konuşmasını Başkan Erdoğan'ın üslubuna atıfta bulunarak tamamladı. Arzen, "Hepimiz aynı ülkenin eşit yurttaşlarıyız. Şimdi Cumhurbaşkanım gibi söyleyeceğim; Siz kimsiniz ya? Siz laik falan değilsiniz ama efendilerinize layıksınız" ifadelerini kullandı. Siyasetteki bu ilahi ve laiklik tartışması, halkın değerleri ile muhalefetin bakış açısı arasındaki uçurumu bir kez daha gündeme taşıdı.

