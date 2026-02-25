Başkan Recep Tayyip Erdoğan “Kabe’de Hacılar” ilahisi hakkında konuştu: Gerçek Türkiye fotoğrafı
Sosyal medya platformlarında son günlerin en çok konuşulan ismi Celal Karatüre oldu. Kendine has yorumuyla kısa sürede büyük bir kitleye ulaşan Karatüre, özellikle "Kabe'de Hacılar" ilahisiyle yeni bir akım başlattı. Okullardan camilere, iş yerlerinden sokaklara kadar her yerde yankılanan bu ilahiler siyasetin de gündeminde yer aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda da ilahi ile ilgili konuştu. Başkan Erdoğan, “Kimse ilahilerden rahatsız olmamalı. Gerçek Türkiye fotoğrafı” dedi.
Sosyal medya dünyası son günlerde alışılmışın dışında, samimiyet dozu yüksek ve neşe dolu bir fenomeni konuşuyor. Kendine has yorumu ve içten tavırlarıyla ilahiler seslendiren Celal Karatüre, kısa sürede milyonların sevgilisi haline gelerek dijital dünyaya yeni bir soluk getirdi.
Karatüre'nin yorumladığı eserler okullardan camilere, iş yerlerinden sokaklara her yerde yankılanmaya başladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda 7'den 70'e herkesin konuştuğu ilahi hakkında da açıklamalarda bulundu.
Ülkenin her köşesinde yankılanan ilahilerin milletçe paylaşılan coşkuyu ve manevi hazzı artırdığını vurgulayan Başkan Erdoğan, "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisinin 7'den 70'e herkesin diline ve kalbine nakşedildiğini belirtti. Bu eserleri besteleyen ve icra edenleri tebrik eden Erdoğan, bu ortak sesin Türkiye'yi tek yürek haline getirdiğini, "Bu ilahiyi insanımızın diline ve inşallah kalbine nakşeden; ülkemizi o güzel ilahilerle tek ses, tek yürek haline getiren bestecisinden icracısına kadar tüm kardeşlerime buradan tebriklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
OKUL BAHÇELERİNDEKİ COŞKU
Özellikle çocukların okul bahçelerinde hep bir ağızdan ilahiler söylemesinin kendisini çok duygulandırdığını belirten Erdoğan, "Özellikle okul bahçelerinde yavrularımızın hep birlikte bu ilahilere eşlik ettiklerini, hep bir ağızdan coşkuyla Allah lafz-ı celalini seslendirdiklerini görmek bizi ziyadesiyle memnun etti, mesrur etti, gururlandırdı." sözleriyle aktardı.