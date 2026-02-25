Başkan Erdoğan'dan "bildiri" yayınlayanlara sert tepki: Laikliğin arkasında saklanıyorlar

Başkan Erdoğan Beştepe Millet Sergi Salonunda düzenlenen Emek Sofrası Buluşması iftar programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü ilan ederek gereksiz tartışmalara son verildiğini belirterek "Kamuda başörtüsü yasağını kaldırarak kadınların çalışma hayatındaki hak ve özgürlüklerini garanti altına aldık" dedi. Bildiri yayınlara tepki gösteren Erdoğan "Laikliğin arkasında saklanıp milletin inanç değerlerine ateş eden güruhun hezeyanlarına gülüp geçiyoruz" şeklinde mesaj verdi.

Başkan Erdoğan Beştepe Millet Sergi Salonunda düzenlenen Emek Sofrası Buluşması iftar programında açıklamalarda bulundu. "FİKREN FOSİLLEŞMİŞ GÜRUHUN HEZEYANLARINA GÜLÜP GEÇİYORUZ" Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "10 Ekim'de bizim de çabalarımızla sağlanan ateşkese rağmen hukuk tanımaz İsrail hükümeti, Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını artırarak sürdürüyor." dedi. Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen "Emek Sofrası Buluşması" iftar programındaki konuşmasına, katılımcıları selamlayarak başladı. Herkesin mübarek ramazan ayını tebrik eden Erdoğan, "İftarını bizimle açan siz emekçi kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Bizleri bir araya getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza, Sayın Bakan'ımıza ve ekibine teşekkür ediyorum." diye konuştu. Erdoğan, Müslümanlar olarak bir taraftan 11 ayın sultanı ramazana erişmenin coşkusunu yaşarken diğer taraftan Gazze'de, Sudan'da ve daha birçok yerde sıkıntı çeken, eziyet gören, bir kuru ekmek, bir tas çorbayla iftar yapmak zorunda kalanların sızısını yüreklerinde hissettiklerini ifade etti. KATİL İSRAİL'E SERT TEPKİ "10 Ekim'de bizim de çabalarımızla sağlanan ateşkese rağmen hukuk tanımaz İsrail hükümeti, Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını artırarak sürdürüyor." diyen Erdoğan, İsrail'in saldırıları sonucu 11 Ekim'den bu yana 615 Filistinlinin şehit olduğunu, 2 bine yakın Filistinlinin yaralandığını bildirdi.

Fotoğraf-AA İnsani yardım malzemelerinin girişinde halen ciddi güçlükler çekildiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gazze'nin nefes borusu olan Refah Sınır Kapısı'nda kısıtlamalar, zulümler, İsrail'in keyfi davranışları maalesef devam ediyor. Yıkıntılar arasında kurşun ve şarapnel izleriyle dolu derme çatma binalarda iftar yapan, son derece çetin şartlar altında oruç tutan ama bunlara rağmen zalime boyun eğmeyen Gazzeli kardeşlerimiz bir kez daha imanlarıyla tüm Müslümanlara örnek oluyor." Erdoğan, bu mübarek günlerin en başta Filistin'in kahraman evlatları olmak üzere dünyanın dört bir yanında onurunu, haysiyetini ve hürriyetini korumak için mücadele eden tüm mazlumların kurtuluşuna, hasretle bekledikleri huzura kavuşmalarına vesile olmasını dileyerek, "Gönül ve kültür coğrafyamızın her köşesindeki kardeşlerimize buradan selamlarımı iletiyor, dualarımızın onlarla olduğunu ifade ediyorum. Cenab-ı Allah Gazze'deki mazlumlarla birlikte zulüm ve eziyet gören tüm kardeşlerimizin yardımcısı olsun diyorum." diye konuştu. "DEVRİM NİTELİĞİNDE ADIMLAR ATTIK" Başkan Erdoğan, emek, alın teri ve helal kazancın medeniyetin tam merkezinde yer alan kutsal değerler olduğunu, bu kavramların adaletle, hakkaniyetle ve refahla yoğrulmuş tarihin köşe taşları olduğunu belirtti. Asırlar boyunca Ahi teşkilatı, loncalar ve orta sandıklarının sadece işçiyle işverenin hukukunu korumakla kalmadığını aynı zamanda toplumsal düzenin en sağlam teminatlarından biri olduğunu dile getiren Erdoğan, "Ahi Evran'ın 'Eşine, işine, aşına özen göster.' sözü dün olduğu gibi bugün de çalışma hayatımızın temel felsefesini oluşturuyor. Emeği mukaddes gören ve alnındaki ter kurumadan emeğin karşılığının ödenmesini emreden bir dinin mensupları olarak 2002'den beri siz değerli kardeşlerimin hakkını vermeye, adil ve huzurlu bir çalışma iklimi inşa etmeye gayret gösterdik." ifadelerini kullandı.