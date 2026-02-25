Adalet Bakanı Gürlek'ten net mesaj: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Gürlek açıklamasında, "Terörsüz Türkiye sürecinde nihai rapor sunuldu, takdir yüce Meclis'te. Kesinlikle şahsi cezasızlık algısı, yerel af ya da şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok." dedi.

NİHAİ RAPOR MECLİS'E SUNULDU

Adalet Bakanı Gürlek açıklamasında, "Terörsüz Türkiye sürecinde nihai rapor sunuldu, takdir yüce Meclis'te. Adalet Bakanlığı olarak kanunların yapım sürecinde ekip oluşturduk, Meclis ihtiyaç duyarsa teknik ekibimiz her zaman çalışmaya hazır. Kesinlikle şahsi cezasızlık algısı, yerel af ya da şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok" ifadelerini kullandı.

15 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR VE SOSYAL MEDYA ÇALIŞMALARI

Bakan Gürlek, 15 yaşından küçük çocuklar için Aile Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalara dikkat çekerken, Adalet Bakanlığı olarak 15 yaşını doldurmuş kişilerin sosyal medyadaki anonim hesaplarla itibar suikastının önüne geçilmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

ALİCAN ULUDAĞ NEDEN İSTANBUL'DA YARGILANIYOR?

Bakan Gürlek, "Suç yeri İstanbul olduğu için orada yargılanıyor" açıklamasını yaparak sürecin suçun işlendiği yer üzerinden yürütüldüğünü aktardı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM'de yaptığı kritik açıklamalarda 12. Yargı Paketi üzerindeki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek müjdeyi verdi. Özellikle sosyal medya mecralarında yaşanan kaosun önüne geçileceğini vurgulayan Gürlek, anonim hesaplar üzerinden gerçekleştirilen itibar suikastlarına karşı sert tedbirlerin yolda olduğunu ve yaş sınırına yönelik yeni bir modelin hayata geçirileceğini duyurdu.



12. YARGI PAKETİ MECLİS YOLUNDA

Yeni yargı paketinin içeriği ve zamanlamasına dair merak edilen soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "O şu an çalışmalar devam ediyor. 12. Yargı Paketi biliyorsunuz daha Meclis'e henüz gelmedi, çalışmalar var" ifadelerini kullandı. Sosyal medya düzenlemesinin de bu torba yasaya dahil edilmesinin planlandığını belirten Bakan Gürlek, "İnşallah bu pakete koymayı düşünüyoruz" sözleriyle takvimi işaret etti.



SOSYAL MEDYADA YAŞ SINIRI VE İKİLİ DENETİM MODELİ

Dijital dünyada çocukların korunması ve güvenli bir internet ortamı için kapsamlı bir hazırlık içerisinde olduklarını kaydeden Akın Gürlek, "Burada ikili bir çalışma var. 15 yaşından küçük çocuklar için Aile Bakanlığımız çalışma yapıyor" bilgisini paylaştı. Bakanlığın odaklandığı temel noktayı açıklayan Gürlek, "Biz de Adalet Bakanlığı olarak 15 yaşını doldurmuş ve üzerindeki kişilerin sosyal medyaya girişleri, buralarda anonim hesaplar kullanılması ve sahte hesaplarla itibar suikastlarının önüne geçilmesi için çalışma yapıyoruz" şeklinde konuştu.



SAHTE HESAPLARA KARŞI TEYİT MEKANİZMASI

Düzenlemenin teknik boyutu için ilgili tüm kurumların koordinasyon içinde olduğunu hatırlatan Gürlek, "Bunun biliyorsunuz BTK ayağı var, İletişim Başkanlığı ayağı var. Aynı zamanda sosyal medya platform sunucularıyla görüşmeler de yapılıyor" ifadelerini kullanarak, dezenformasyon ve saldırılara karşı devletin tüm organlarıyla sahada olduğunu vurguladı. Çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirten Bakan Gürlek, "İnşallah yakında onu kamuoyuna söyleyeceğiz" sözleriyle düzenlemenin çok yakında somutlaşacağını müjdeledi.