TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP grubunu ziyaret ediyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında siyasi partilerle görüşecek.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu geçtiğimiz günlerde raporunu tamamlayarak kamuoyuna açıklamıştı.

Kurtulmuş'un, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na yaptıkları katkılar nedeniyle partilere teşekkür edeceği ve komisyonda kabul edilen ortak raporun basılı halini sunacağı öğrenildi.

