MHP lideri Bahçeli Adalet Bakanı Akın Gürlek'i kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
MHP lideri Bahçeli Adalet Bakanı Akın Gürlek’i kabul etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir araya geldi. Konuya ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Sayın Devlet Bahçeli'ye nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i kabul etti.

Konuya ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gürlek, paylaşımında, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret ettik.Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli'ye nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

