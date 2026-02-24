MHP Lideri Bahçeli’den rozetli ve yüzüklü “Kızılelmaya Doğru” mesajı
MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'de gerçekleşen grup toplantısında iç ve dış siyasete ilişkin önemli mesajlar verdi. Bahçeli'nin toplantıda kullandığı özel tasarım "Kızılelmaya Doğru" yüzüğü ve rozeti dikkat çekti.
Bahçeli'nin TBMM Grup Toplantısı'nda taktığı anlamlı aksesuarlarla siyaset gündemine damga vurdu.
Bahçeli'nin özel tasarım yüzüğü ve rozetindeki "Kızılelma" vurgusu dikkatlerden kaçmadı.
Hem yüzüğün hem de rozetin üzerinde yer alan "Kızılelma'ya Doğru" ibaresi, Türk milliyetçiliğinin en büyük ülküsü olan cihan hakimiyeti ve Türk birliği hedeflerine bir kez daha dikkat çekti.
Rozette saldırı pozisyonunda mızraklı bir Türk Süvarisi, "Kızıl Emaya Doğru" yazısı yer alıyor.