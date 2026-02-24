CANLI YAYIN
MHP Lideri Bahçeli’den rozetli ve yüzüklü “Kızılelmaya Doğru” mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'de gerçekleşen grup toplantısında iç ve dış siyasete ilişkin önemli mesajlar verdi. Bahçeli'nin toplantıda kullandığı özel tasarım "Kızılelmaya Doğru" yüzüğü ve rozeti dikkat çekti.

Bahçeli'nin TBMM Grup Toplantısı'nda taktığı anlamlı aksesuarlarla siyaset gündemine damga vurdu.

Bahçeli'nin özel tasarım yüzüğü ve rozetindeki "Kızılelma" vurgusu dikkatlerden kaçmadı.

Hem yüzüğün hem de rozetin üzerinde yer alan "Kızılelma'ya Doğru" ibaresi, Türk milliyetçiliğinin en büyük ülküsü olan cihan hakimiyeti ve Türk birliği hedeflerine bir kez daha dikkat çekti.

Rozette saldırı pozisyonunda mızraklı bir Türk Süvarisi, "Kızıl Emaya Doğru" yazısı yer alıyor.

Yüzükte, üstte saldırı pozisyonunda mızraklı bir Türk Süvarisi, "Kızıl Elmaya Doğru" yazısı yer alıyor.

Yüzüğün yan taraflarında ise Göktürk Alfabesi ve günümüz Türkçesi ile Orhun Abidelerinden alıntılar yer aldı.

"Türk Oğuz beyleri işitin: Üstte gök basmasa, altta yer delinmese, Türk Milleti, İlini töreni kim bozabilecekti. Türk Milleti, vazgeç, pişman ol!"

