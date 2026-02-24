İstanbul'da ulaşıma yeni alternatif! Türkiye Yüzyılı'nın dev eseri: Kuzey Çevre Demiryolu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek 125 kilometrelik Kuzey Çevre Demiryolu projesini duyurdu. 6,75 milyar dolarlık bütçeyle hayata geçirilecek hat, Gebze ile Halkalı’yı bağlayacak. İstanbul trafiğini rahatlatması beklenen proje, Londra’dan Pekin’e uzanan Demir İpek Yolu’nun da önemli bir parçası olacak. İşte Gebze’den Halkalı’ya uzanan dev projenin tüm detayları...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek olan "Kuzey Çevre Demiryolu" projesiyle İstanbul ulaşımında yeni bir dönem başlatıyor. 125 kilometrelik bu dev hat, Gebze'den başlayarak İstanbul Havalimanı ve Halkalı'ya kadar uzanırken, hem yolcu hem de yük taşımacılığında devrim yaratması bekleniyor. İSTANBUL'A 125 KİLOMETRELİK DEV HAT: KUZEY ÇEVRE DEMİRYOLU Projenin finansmanından teknik detaylarına kadar merak edilen tüm noktalar A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır'ın aktarımıyla masaya yatırıldı.

(foto: ahaber.com.tr) İSTANBUL'UN KUZEYİNE 125 KİLOMETRELİK STRATEJİK HAT Projenin güzergahına dair önemli bilgiler paylaşan A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "Gebze, Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı ve Halkalı güzergahını kapsayan 125 kilometrelik stratejik bir hattan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı. İstanbul'un kuzeyini bir uçtan diğer uca birleştirecek olan projenin önemine dikkat çeken Almaçayır, "İstanbul'u bilenler için Sabiha Gökçen ile İstanbul Havalimanı arasında geçen bir hat olarak düşünebiliriz; otoyol olarak Kuzey Marmara Çevre Yolu neyse, şimdi de demiryolu olarak Kuzey Çevre Demiryolu hayata geçiriliyor" sözleriyle projenin kapsamını özetledi.