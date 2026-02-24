CANLI YAYIN

İstanbul'da ulaşıma yeni alternatif! Türkiye Yüzyılı'nın dev eseri: Kuzey Çevre Demiryolu

ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek 125 kilometrelik Kuzey Çevre Demiryolu projesini duyurdu. 6,75 milyar dolarlık bütçeyle hayata geçirilecek hat, Gebze ile Halkalı’yı bağlayacak. İstanbul trafiğini rahatlatması beklenen proje, Londra’dan Pekin’e uzanan Demir İpek Yolu’nun da önemli bir parçası olacak. İşte Gebze’den Halkalı’ya uzanan dev projenin tüm detayları...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek olan "Kuzey Çevre Demiryolu" projesiyle İstanbul ulaşımında yeni bir dönem başlatıyor. 125 kilometrelik bu dev hat, Gebze'den başlayarak İstanbul Havalimanı ve Halkalı'ya kadar uzanırken, hem yolcu hem de yük taşımacılığında devrim yaratması bekleniyor.

İSTANBUL'A 125 KİLOMETRELİK DEV HAT: KUZEY ÇEVRE DEMİRYOLU

Projenin finansmanından teknik detaylarına kadar merak edilen tüm noktalar A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır'ın aktarımıyla masaya yatırıldı.

İSTANBUL'UN KUZEYİNE 125 KİLOMETRELİK STRATEJİK HAT

Projenin güzergahına dair önemli bilgiler paylaşan A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "Gebze, Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı ve Halkalı güzergahını kapsayan 125 kilometrelik stratejik bir hattan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı. İstanbul'un kuzeyini bir uçtan diğer uca birleştirecek olan projenin önemine dikkat çeken Almaçayır, "İstanbul'u bilenler için Sabiha Gökçen ile İstanbul Havalimanı arasında geçen bir hat olarak düşünebiliriz; otoyol olarak Kuzey Marmara Çevre Yolu neyse, şimdi de demiryolu olarak Kuzey Çevre Demiryolu hayata geçiriliyor" sözleriyle projenin kapsamını özetledi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DIŞ FİNANSMANLI DEMİRYOLU PROJESİ

Dev projenin ekonomik büyüklüğü ve hazırlık süreci hakkında bilgiler veren Ramazan Almaçayır, "6 uluslararası finans kuruluşu ile ön mutabakata varılmış durumda, bu kuruluşlar projemize toplam 6,75 milyar dolar finansman sağlayacak" dedi. Bu yatırımın önemini vurgulayan Almaçayır, "Kuzey Çevre Demiryolu projesi Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demiryolu projesi olacak" bilgisini paylaştı. Bakanlığın takvimine de değinen Almaçayır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun, "Bu yıl içerisinde ihale sürecini tamamlamayı ve yer teslimini gerçekleştirerek çalışmalara başlamayı hedefliyoruz" şeklindeki açıklamasını izleyicilere aktardı.

44 TÜNEL VE 42 KÖPRÜ İLE DEV MÜHENDİSLİK ÇALIŞMASI

Hattın fiziksel zorluklarına ve teknik yapısına dikkat çeken Ramazan Almaçayır, "125 kilometrelik bu hatta tam 44 tünel ve 42 köprü inşaatı olacak; Gebze'den başlayıp Çayırova, Sabiha Gökçen, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı ile Çatalca'ya uzanan oldukça zahmetli bir çalışma bizi bekliyor" ifadelerini kullandı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte ulaşım kapasitesinde yaşanacak artışa değinen Almaçayır, "Yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşıması hedefleniyor" diyerek projenin verimlilik hedeflerini paylaştı.

İSTANBUL TRAFİĞİNE VE ULUSLARARASI LOJİSTİĞE BÜYÜK KATKI

Projenin şehir içi trafiğe etkisini değerlendiren Ramazan Almaçayır, "Marmaray hattı üzerindeki ve Gebze-Marmaray hattındaki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor" dedi.

Konunun uluslararası boyutuna dikkat çeken haber spikeri Haktan Uysal ise, "Çin'den Londra'ya giden o kesintisiz hat üzerinde, İpek Yolu'nun yeniden canlandığı bu süreçte, Marmaray'ın üzerindeki yolcu trafiği yoğunluğu nedeniyle yük taşımacılığı bu kez denizin altından değil, İstanbul Boğazı'nın üstünden, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden akacak" sözleriyle projenin küresel lojistik ağındaki kritik rolünü vurguladı. Uysal ayrıca, "Ankara'dan hızlı trenle geldiğinizde, Gebze'den aktarma yaparak doğrudan İstanbul Havalimanı'na geçiş sağlayabileceksiniz" diyerek vatandaşlar için sağlanacak konfora işaret etti.

