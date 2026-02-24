CHP'nin şaibeli kurultay davasında yeni gelişme: İBB dosyasıyla birleştirilmesine ret

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, söz konusu davanın, fiili ve hukuki irtibat bulunduğu gerekçesiyle İstanbul'da 9 Mart'ta görülecek İBB davası ile birleştirilmesini, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sordu. CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı davasının, İstanbul'daki İBB'ye yönelik yolsuzluk davasıyla birleştirilmesi talebine İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyalar arasında fiili ve hukuki irtibat bulunmadığı ve suç vasıflarının farklı olduğu gerekçesiyle onay vermedi.

TANIK İFADELERİNE GÖRE SKANDALLAR DİZ BOYU

Duruşma sırasında tanık olarak dinlenen gazeteci T. E., kurultay saatinde 4 döviz bürosunun özel olarak açtırıldığı iddialarına dair çarpıcı bilgiler verdi: "CHP kurultayıyla ilgili 4 döviz bürosu açtırıldı, Uberle taşındı iddiasını gündeme getirmiştim. Eski bir bankacı olduğum için 50 milyon dolar bana normal geldi. Çünkü bir bavula 6-7 milyon dolar sığar, 50 milyon dolar için 6-7 bavul yeter. Araştırdığımda bu döviz bürolarının akraba olduğunu öğrendim. Döviz bürolarından bana bir yalanlama gelmedi."

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Davanın konusu nedir? CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiaları ve "Seçim Kanunu'na muhalefet" suçlaması davanın temelini oluşturuyor.

İBB davası ile neden birleştirilmek istendi? Ankara'daki mahkeme, iki dosya arasında fiili ve hukuki irtibat olabileceği gerekçesiyle bu talebi gündeme getirdi.

İstanbul Mahkemesi neden reddetti? İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, suç vasıflarının farklı olduğunu ve dosyalar arasında hukuki bir bağ bulunmadığını belirterek birleştirmeye muvafakat vermedi.

Dava takvimi nasıl ilerleyecek? Birleştirme talebinin reddedilmesinin ardından yargılama, 1 Nisan tarihinde Ankara'da devam edecek.