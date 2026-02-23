Mutlak butlan korkusu: CHP'nin şaibeli kurultay davasında üçüncü perde
CHP’de Özgür Özel koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu’na mı kaptıracak? Partinin şaibeli 38. Olağan Kurultayı’nda "oy pazarlığı" ve "irade gasbı" yapıldığı iddialarıyla açılan davanın 3. duruşması Ankara’da başladı. Aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanık hakkında 3 yıla kadar hapis istenirken, gözler mahkemeden çıkması muhtemel olan "mutlak butlan" kararına çevrildi.
Özgür Özel'in şaibeli bir şekilde genel başkanlık koltuğuna oturduğu iddia edilen CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik açılan davanın üçüncü duruşması Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. "Para karşılığı oy", "delegeye belediye kadrosu vaadi" ve "irade gasbı" iddialarıyla sarsılan partide, 12 sanık "oylamaya hile karıştırma" suçundan yargılanıyor. Mahkemeden çıkması muhtemel olan "mutlak butlan" kararı durumunda CHP'de bütün dengelerin değişmesi bekleniyor.
ŞAİBELİ KURULTAY YARGI KISKACINDA
Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlayan 3. duruşmada, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultaydaki usulsüzlük iddiaları masaya yatırılıyor. Aralarında Ekrem İmamoğlu ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 isim, Siyasi Partiler Kanunu'nu ihlal etmek suçundan yargılanıyor.
İMAMOĞLU YİNE KATILMADI
Daha önceki celselerde SEGBİS ile ifade veren Ekrem İmamoğlu, 23 Şubat'ta görülen duruşmaya bizzat katılmadı. Divan başkanı olarak görev yaptığı "şaibeli" gecede "delegeye baskı" kurmakla suçlanan İmamoğlu'nu mahkemede avukatları temsil ediyor.
LÜTFÜ SAVAŞ İMAMOĞLU'NU SUÇLUYOR
Duruşmada hazır bulunan müşteki Lütfü Savaş, kurultay gecesi yaşanan "irade gasbını" bir kez daha kayıtlara geçiriyor. Savaş, Ekrem İmamoğlu ve ekibinin Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren delegelere yönelik ağır baskılarını ve kirli pazarlıkları mahkemeye sunuyor.
İDDİANAMEDEN: PARA VE İŞ VAADİ
Savcılığın hazırladığı iddianame CHP'deki "oy ticaretini" gözler önüne seriyor. Delegelere Özel lehine oy vermeleri için nakit para, belediye makamları ve market kartları dağıtıldığı iddiası davanın en somut suçlamaları arasında yer alıyor.
"OYUNUN FOTOĞRAFINI ÇEK" TALİMATI
Şaibeli kurultaydaki kirli çarkın detayları donduruyor. Delegelerden, kabinde kullandıkları oyların fotoğrafını çekerek kanıtlamalarının istendiği ve Kılıçdaroğlu'nun çekildiği yalanıyla delegelerin yanıltıldığı iddiaları duruşma salonunda yankılanıyor.