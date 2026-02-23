Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlayan 3. duruşmada, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultaydaki usulsüzlük iddiaları masaya yatırılıyor. Aralarında Ekrem İmamoğlu ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 isim, Siyasi Partiler Kanunu'nu ihlal etmek suçundan yargılanıyor.

Özgür Özel'in şaibeli bir şekilde genel başkanlık koltuğuna oturduğu iddia edilen CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik açılan davanın üçüncü duruşması Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. "Para karşılığı oy", "delegeye belediye kadrosu vaadi" ve "irade gasbı" iddialarıyla sarsılan partide, 12 sanık "oylamaya hile karıştırma" suçundan yargılanıyor. Mahkemeden çıkması muhtemel olan "mutlak butlan" kararı durumunda CHP'de bütün dengelerin değişmesi bekleniyor.

İMAMOĞLU YİNE KATILMADI

Daha önceki celselerde SEGBİS ile ifade veren Ekrem İmamoğlu, 23 Şubat'ta görülen duruşmaya bizzat katılmadı. Divan başkanı olarak görev yaptığı "şaibeli" gecede "delegeye baskı" kurmakla suçlanan İmamoğlu'nu mahkemede avukatları temsil ediyor.

LÜTFÜ SAVAŞ İMAMOĞLU'NU SUÇLUYOR

Duruşmada hazır bulunan müşteki Lütfü Savaş, kurultay gecesi yaşanan "irade gasbını" bir kez daha kayıtlara geçiriyor. Savaş, Ekrem İmamoğlu ve ekibinin Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren delegelere yönelik ağır baskılarını ve kirli pazarlıkları mahkemeye sunuyor.