CANLI YAYIN

Mutlak butlan korkusu: CHP'nin şaibeli kurultay davasında üçüncü perde

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Mutlak butlan korkusu: CHP'nin şaibeli kurultay davasında üçüncü perde

CHP’de Özgür Özel koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu’na mı kaptıracak? Partinin şaibeli 38. Olağan Kurultayı’nda "oy pazarlığı" ve "irade gasbı" yapıldığı iddialarıyla açılan davanın 3. duruşması Ankara’da başladı. Aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanık hakkında 3 yıla kadar hapis istenirken, gözler mahkemeden çıkması muhtemel olan "mutlak butlan" kararına çevrildi.

Özgür Özel'in şaibeli bir şekilde genel başkanlık koltuğuna oturduğu iddia edilen CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik açılan davanın üçüncü duruşması Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. "Para karşılığı oy", "delegeye belediye kadrosu vaadi" ve "irade gasbı" iddialarıyla sarsılan partide, 12 sanık "oylamaya hile karıştırma" suçundan yargılanıyor. Mahkemeden çıkması muhtemel olan "mutlak butlan" kararı durumunda CHP'de bütün dengelerin değişmesi bekleniyor.

ŞAİBELİ KURULTAY YARGI KISKACINDA

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlayan 3. duruşmada, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultaydaki usulsüzlük iddiaları masaya yatırılıyor. Aralarında Ekrem İmamoğlu ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 isim, Siyasi Partiler Kanunu'nu ihlal etmek suçundan yargılanıyor.

Mutlak butlan korkusu: CHP'nin şaibeli kurultay davasında üçüncü perde - 1

İMAMOĞLU YİNE KATILMADI

Daha önceki celselerde SEGBİS ile ifade veren Ekrem İmamoğlu, 23 Şubat'ta görülen duruşmaya bizzat katılmadı. Divan başkanı olarak görev yaptığı "şaibeli" gecede "delegeye baskı" kurmakla suçlanan İmamoğlu'nu mahkemede avukatları temsil ediyor.

LÜTFÜ SAVAŞ İMAMOĞLU'NU SUÇLUYOR

Duruşmada hazır bulunan müşteki Lütfü Savaş, kurultay gecesi yaşanan "irade gasbını" bir kez daha kayıtlara geçiriyor. Savaş, Ekrem İmamoğlu ve ekibinin Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren delegelere yönelik ağır baskılarını ve kirli pazarlıkları mahkemeye sunuyor.

Mutlak butlan korkusu: CHP'nin şaibeli kurultay davasında üçüncü perde - 2

İDDİANAMEDEN: PARA VE İŞ VAADİ

Savcılığın hazırladığı iddianame CHP'deki "oy ticaretini" gözler önüne seriyor. Delegelere Özel lehine oy vermeleri için nakit para, belediye makamları ve market kartları dağıtıldığı iddiası davanın en somut suçlamaları arasında yer alıyor.

"OYUNUN FOTOĞRAFINI ÇEK" TALİMATI

Şaibeli kurultaydaki kirli çarkın detayları donduruyor. Delegelerden, kabinde kullandıkları oyların fotoğrafını çekerek kanıtlamalarının istendiği ve Kılıçdaroğlu'nun çekildiği yalanıyla delegelerin yanıltıldığı iddiaları duruşma salonunda yankılanıyor.

Mutlak butlan korkusu: CHP'nin şaibeli kurultay davasında üçüncü perde - 3

CHP'DE YER YERİNDEN OYNAYABİLİR

Mahkeme, taraflardan delege listelerini yeniden incelemek üzere istedi. Eğer oylamaya hile karıştırıldığı tescillenirse, çıkması muhtemel olan "mutlak butlan" kararıyla kurultay iptal edilecek. Bu da Özgür Özel'in genel başkanlığının hukuken düşmesi anlamına geliyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

  • CHP'nin kurultay davasında 3. duruşmada ne oluyor? Ankara'da başlayan duruşmada müştekilerin ifadeleri alınıyor ve şaibeli kurultaydaki usulsüzlüklere dair delege listeleri ile deliller inceleniyor.
  • Ekrem İmamoğlu duruşmaya neden katılmadı? İmamoğlu, şahsen duruşma salonunda bulunmak yerine kendisini avukatları aracılığıyla temsil ettirmeyi tercih etti.
  • "Mutlak Butlan" kararı CHP'yi nasıl etkiler? Bu karar, kurultayın en başından itibaren geçersiz sayılması demektir. Özgür Özel'in genel başkanlığı düşer ve CHP yeniden kurultay sürecine girer.
  • Kemal Kılıçdaroğlu'nun dosyadaki yeri nedir? Kılıçdaroğlu, şaibeli kurultayda iradesi fesada uğratılan isim olduğu için "mağdur" sıfatıyla dosyada yer alıyor.

Mutlak butlan korkusu: CHP'nin şaibeli kurultay davasında üçüncü perde - 4

CHPnin şaibeli kurultay davası ertelendiCHPnin şaibeli kurultay davası ertelendi CHP'NİN ŞAİBELİ KURULTAY DAVASI ERTELENDİ
CHPde bitmeyen EKOsistemCHPde bitmeyen EKOsistem CHP'DE BİTMEYEN EKOSİSTEM
CHPde iki yılda dördüncü kurultay!CHPde iki yılda dördüncü kurultay! CHP'DE İKİ YILDA DÖRDÜNCÜ KURULTAY!
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın